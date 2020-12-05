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Джикия: «У нас с Газизовым потрясающее общение. Он всегда рядом с командой»

05 декабря 2020, 20:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о взаимоотношениях команды с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

Правда ли, что Газизов зашёл после матча к команде? У нас с ним потрясающее общение. Да, он был в раздевалке, зашёл и поздравил с победой. Так всегда бывает — как после неудачных игр, так и после удачных. Он всегда рядом.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
05 декабря в 21:21
"Потрещать" Шамилька любит.
Байкал-38.
Байкал-38.
05 декабря в 21:10
Один из руководителей команды зашёл в раздевалку и капитан Спартака теперь за это оправдывается?
Это ещё раз подчёркивает, что опять всё не гладко в команде. За что в следующей игре будет оправдываться Джикия, что главный тренер зашёл в раздевалку?
Caniggia
Caniggia
05 декабря в 20:54
Походу, он больше не нужен, так решила Зарема.
ermak6848
ermak6848
05 декабря в 20:45
Приятно читать об этом...
Успехов!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 декабря в 20:35
Ну а что он должен был сказать?!
sv_1969
sv_1969
05 декабря в 20:28
Откуда тогда все эти слухи
Брулин
Брулин
05 декабря в 20:26
Все это очень хорошо сейчас
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