Джикия: «У нас с Газизовым потрясающее общение. Он всегда рядом с командой»

Защитник «Спартака» рассказал о взаимоотношениях команды с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым.

Правда ли, что Газизов зашёл после матча к команде? У нас с ним потрясающее общение. Да, он был в раздевалке, зашёл и поздравил с победой. Так всегда бывает — как после неудачных игр, так и после удачных. Он всегда рядом.