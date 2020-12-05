Тренер «Тамбова»: «Молодёжь очень хорошо выглядела на фоне „Спартака“»

Главный тренер «Тамбова» поделился впечатлениями от поражения в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:5).

Не хватило нас на концовку. Сказал ребятам, что они очень хорошо выглядят на фоне «Спартака». При счёте 2:1 у нас был момент, чтобы сравнять счёт.

Было непросто, потому что было понимание, что ряд игроков не будет играть. Играли ребята, приехавшие из молодёжки. Трудность в том, что ребята приехали к нам совсем недавно и где-то тактические перестроения было тяжело осуществить за несколько дней. Они большие молодцы, справились. Немного функционала не хватило. Уровень Премьер-Лиги и молодёжного первенства отличаются. Поблагодарил ребят и поздравил с дебютом. Мы очень довольны.