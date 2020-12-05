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Тренер «Тамбова»: «Молодёжь очень хорошо выглядела на фоне „Спартака“»

05 декабря 2020, 19:50
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился впечатлениями от поражения в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:5).

Не хватило нас на концовку. Сказал ребятам, что они очень хорошо выглядят на фоне «Спартака». При счёте 2:1 у нас был момент, чтобы сравнять счёт.

Было непросто, потому что было понимание, что ряд игроков не будет играть. Играли ребята, приехавшие из молодёжки. Трудность в том, что ребята приехали к нам совсем недавно и где-то тактические перестроения было тяжело осуществить за несколько дней. Они большие молодцы, справились. Немного функционала не хватило. Уровень Премьер-Лиги и молодёжного первенства отличаются. Поблагодарил ребят и поздравил с дебютом. Мы очень довольны.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
05 декабря в 22:53
Тамбовская молодёжь раздавила толстосумов из тарасовки.
Кочегар 68
Кочегар 68
05 декабря в 22:12
Зимой распродать якобы востребованных футболистов Тамбова, остальных ВЫГНАТЬ. Доиграть составом ФНЛ, и вернуться в Тамбов к болельщикам. А болельщикам других команд , которые пишут (наш клуб) , если выбрать президента с другого города, запретить отдавать гос стадионы за рубль, доходы от нефти и газа направить на нужды страны, запретить с доходов госкорпораций оплату импортным спорсменам - кого Вы будете поддерживать?
1asss
1asss
05 декабря в 20:57
    Loko57
    Loko57
    05 декабря в 20:43
    Очень стыдно за тех кто не вышел на игру. Неужели Рыжикову платят отдельно, врядли. Но он вышел зная, что скорее всего ему придётся "позориться" в воротах. Мало того что подвели команду, так еще и спартачам подарили три очка.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    05 декабря в 20:38
    Для молодых - это хороший шанс засветится . Ведь если учесть, что будущее Тамбова в густом тумане и есть вероятность либо вылета, либо полного исчезновения, то игрокам придется искать новые команды. Потому молодежь будет рвать жилы , пытаясь заинтересовать другие клубы.
    Жаль болельщиков команды, которые смогли посмотреть на свою команду только по ТВ.
    Спартак конечно же сильнее , победа его сомнения не вызывала.
    Всем здоровья.
    ДАША Д
    ДАША Д
    05 декабря в 20:38
    Пора паковать чемоданы.
    Introvert
    Introvert
    05 декабря в 20:22
    Молодёжь выглядела шикарно.
    beefs
    beefs
    05 декабря в 20:22
    а Сочи 10-1 справились...
    drug01
    drug01
    05 декабря в 20:04
    Не равные составы таков результат
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    05 декабря в 20:04
    Хорошо смотрящаяся первые три четверти матча молодежная смена "Тамбова" - слабое утешение при существующих финансовых проблемах. По сути и проблемы с финансами не решили и результат не выглядит достойным. Хорошо еще баранку за неявку не получили.
    shlomo
    shlomo
    05 декабря в 19:55
    Ну хоть где то с молодежной хорошо...не то что Спартак 2......
    Gahi
    Gahi
    05 декабря в 19:54
    Значит будет хорошая смена. Удачи
    Байкал-38
    Байкал-38
    05 декабря в 19:54
    Спартак теперь вообще великим стал!!! Ну по крайней мере фанаты так говорить будут!
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