Форвард «Тамбова» Карапетян: «Тедеско в шоке от ситуации в нашем клубе»

Нападающий «Тамбова» рассказал, что успел побеседовать с главным тренером «Спартака» после матча 17-го тура РПЛ (1:5).

После свистка ко мне подошёл Доменико Тедеско. Мы успели поговорить на немецком и поделиться впечатлениями от матча. Доменико сказал, что я настоящая машина, что я агрессивно играл. Похвалил «Тамбов» за самоотдачу. Сказал, что не ожидал такой игры от нас. Он знал, что я играл в Германии, был в курсе про все мои немецкие команды. Я очень сильно удивился.

Я ему рассказал про наши нынешние проблемы в «Тамбове», на что он спросил, как мы так настроились на игру при таких проблемах. Тедеско был в шоке от ситуации в «Тамбове», потому что такие вещи в Германии вообще не случаются.