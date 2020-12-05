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Форвард «Тамбова» Карапетян: «Тедеско в шоке от ситуации в нашем клубе»

05 декабря 2020, 21:49
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб ТамбовТамбовМатч завершен

Нападающий «Тамбова» Александр Карапетян рассказал, что успел побеседовать с главным тренером «Спартака» Доменико Тедеско после матча 17-го тура РПЛ (1:5).

После свистка ко мне подошёл Доменико Тедеско. Мы успели поговорить на немецком и поделиться впечатлениями от матча. Доменико сказал, что я настоящая машина, что я агрессивно играл. Похвалил «Тамбов» за самоотдачу. Сказал, что не ожидал такой игры от нас. Он знал, что я играл в Германии, был в курсе про все мои немецкие команды. Я очень сильно удивился.

Я ему рассказал про наши нынешние проблемы в «Тамбове», на что он спросил, как мы так настроились на игру при таких проблемах. Тедеско был в шоке от ситуации в «Тамбове», потому что такие вещи в Германии вообще не случаются.

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Все комментарии
stavr74
stavr74
06 декабря в 09:32
в Германии частные клубы, а не как у нас большая часть на гособеспечение
memphis
memphis
06 декабря в 07:07
Это Россия! У нас везде такая ситуация...
ABir
ABir
06 декабря в 05:43
Для Германии - это действительно жесть, но здесь Россия , и случается ещё и не такое
sv_1969
sv_1969
06 декабря в 00:37
На Кокорина обменяют))
Faustello
Faustello
05 декабря в 22:58, ред.
Семь нуль))) а могло бы и 20 нуль!)))
112910415
112910415
05 декабря в 22:10
ужас и мрак
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 декабря в 22:10
Скорее всего разговор был в перерыве, Тедеско поделился шоком с Федуном, тот закрыл долги по зарплате, Тамбов расслабил булки. Вот что значит найти человека с хорошим немецким...
mihaluch
mihaluch
05 декабря в 22:04
Это ещё что в Германии башкиры вообще не случались.
Беспределов
Беспределов
05 декабря в 21:56
Полный беспредел в клубе!
Байкал-38.
Байкал-38.
05 декабря в 21:56
Лучше бы помог материально... или до матча помогли уже?
офигенный
офигенный
05 декабря в 21:54
Даже Тедеско в шоке -вот это афигеть
Кочегар 68
Кочегар 68
05 декабря в 21:52
Вот и замена кокорину под зимний трансфер
Raulvbg
Raulvbg
05 декабря в 21:52
Добро пожаловать в Россию
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