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Малафеев: «Отчасти Дриусси понять можно. Он выполняет черновую работу»

06 декабря 2020, 14:35

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на слова форварда Себастьяна Дриусси, который заявил, что хочет покинуть питерский клуб.

Отчасти Дриусси понять можно. Атакующий потенциал составляют другие игроки: Дзюба, Азмун, Малком, Ерохин хорошо выглядит впереди. Сложно распределить на поле всех, поэтому Себе приходится выполнять другую роль, совершать больший объём работы, работать в прессинге, на подхвате. Он выполняет черновую работу.

Каждый игрок хочет быть на острие, ибо там можно забивать больше голов и отдавать передачи. Понять игрока можно, но надо исходить из реалий и тактических соображений и того факта, что есть футболисты, которые приносят результат и играют лучше Дриусси.

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Garrincha58
Garrincha58
06 декабря в 19:54
уйдёт летом бесплатно а некоторые Ф.... говорили что всех купленных аргентинцев продадут в последствии с выгодой для клуба но всё проще это как обычно бизнес по русски
Просто утка
Просто утка
06 декабря в 17:27
За такую черную работу он получает сверхогромную зарплату.
Союзник противников
Союзник противников
06 декабря в 17:15
Брали-то оптом,на вырост,а потом всем подавай ИХ позицию! Скажи спасибо,что в ворота не поставили.
sv_1969
sv_1969 ответ neukomm (раскрыть)
06 декабря в 15:58
Да и ещё травма !Скорее всего хроническая!
neukomm
neukomm ответ Брулин (раскрыть)
06 декабря в 15:51
Да и вряд ли покажет. Такие игроки как Малком или сразу феерят (Халк, Лав, например), или просто сидят на зарплате, пока не соскучатся по родине
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
06 декабря в 15:20
Пора в аренду...
Брулин
Брулин
06 декабря в 14:56
На мой взгляд ни Азмун, ни Дзюба, ни тем более Ерохин, не сильнее Себы. Малком пока мало что показал
sv_1969
sv_1969
06 декабря в 14:54
Он не за бесплатно это делает!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 декабря в 14:49
Подобное заявление, высказанное публично, ведет к поспешной продаже или к отъезду на курорт до 30 июня 2021 (до окончания контракта).
pomor45
pomor45
06 декабря в 14:48
Помню, как на поле появился Дриусси: гол пяточкой с лёта с неожиданным выходом из-за спин защитников, просто выскочил, как чёрт из табакерки. Стадион просто взвыл от восторга. Увы, на этом всё и закончилось. Выяснилось, что такое у него по великим праздникам, а обыденное - запарывать голевые моменты. Голевые передачи тоже редьки. Так и отправили таскать рояль, что получается не так уж и плохо, иначе был бы в Сочи.
Пердивбург
Пердивбург
06 декабря в 14:38
Малафеев: Я тоже готов за хорошие бабки таскать каштаны из огня.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 декабря в 14:37
Кто то должен рояль таскать...
Zenit_84
Zenit_84
06 декабря в 14:37
Не нравится - на выход
shlomo
shlomo
06 декабря в 14:37
Кому то и черновую работу нужно делать
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