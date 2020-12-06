Малафеев: «Отчасти Дриусси понять можно. Он выполняет черновую работу»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на слова форварда Себастьяна Дриусси, который заявил, что хочет покинуть питерский клуб.
Отчасти Дриусси понять можно. Атакующий потенциал составляют другие игроки: Дзюба, Азмун, Малком, Ерохин хорошо выглядит впереди. Сложно распределить на поле всех, поэтому Себе приходится выполнять другую роль, совершать больший объём работы, работать в прессинге, на подхвате. Он выполняет черновую работу.
Каждый игрок хочет быть на острие, ибо там можно забивать больше голов и отдавать передачи. Понять игрока можно, но надо исходить из реалий и тактических соображений и того факта, что есть футболисты, которые приносят результат и играют лучше Дриусси.