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«Спартак» после трёх осечек отмучился с аутсайдерами. Москвичи раскрыли свой секрет успеха

06 декабря 2020, 13:11
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Тедеско победил накануне выездов в Сочи и Санкт-Петербург.

Москвичи рисковали собрать серию с одной победой в пяти матчах

Проиграли дома «Ростову». Позволили «Уралу» дважды отыграться. Причем командная ошибка в решающий момент была жесткой – оставили пустую опорную зону для Августиняка. А еще было два удара Бикфалви из пределов штрафной. Москвичи вели 1:2 против команды, которую «Зенит» разнес со счетом 5:1, но даже Тедеско обратил внимание: типичным для «Спартака» стало бы поражение 3:2 в Екатеринбурге на ровном месте.

Но и ничья – потерянная выгода. Особенно с учетом домашнего дерби с «Динамо». Хотели сыграть идеально, но не удалось. Команда Шварца смотрелась живее. И хотя Тедеско настроил «Спартак» в перерыве, без слалома Зобнина – гол Романа признали лучшим в ноябре в РПЛ, рисковали снова проиграть. Причем подводила не только оборона. Реализация не впечатлила. Например, «Ротору» Кокорин забил с пенальти, а Жиго – на 92-й минуте.

- против «Ростова» было всего два точных удара за весь матч. Против «Урала» — гол с пенальти и еще 5 попыток, против «Динамо» — 5 опасных моментов, но в основном имени Зобнина. Как видите, с неудобными соперниками 8-10 точных ударов «Спартак» создать не может, как с аутсайдерами;

- когда обыграли последнюю команду РПЛ, то реализовали 2 удара из 22. А теперь задавили, начиная лишь с 83-й минуты, еще одного аутсайдера. Причем «Тамбов» не играл основой, многие бойкотировали матч из-за задержек зарплаты. И Тедеско знает, что Федотов и Семак создадут больше проблем.

«Спартак» пропускает чаще, чем ЦСКА, но Жиго и Максименко тащат

«Красно-белые» — команда парадоксов. У Максименко бывали разовые ошибки, но отвечает на них красивыми сэйвами. Жиго и Джикию фанаты любят. И Маслов неплох. Раз Кутепов теперь форвард, то молодой защитник растет. При этом по допущенным ударам «Спартак» лишь на 10-м месте в РПЛ, слабая статистика для одного из лидеров, которому отдают мяч (по владению ведь вторые, 57.3 %).

По пропущенным голам на 5-м месте, по качеству моментов соперников ниже и «Зенита», и «Сочи», тоже пятые. Нельзя отрицать фактор везения и серии случайностей. Одновременно понятно, почему «Спартак» не пропустил больше – у них лучший высокий прессинг в РПЛ. В еврокубках не устают, как «Зенит» или ЦСКА. Много тех, кому хватает сил, в отличие от Мозеса с привычкой останавливаться после потери мяча.

- защитников Акинфеева, помимо Дивеева, жестко критиковали – доставалось и Карпову, и Васину, и Магнуссону. А оборону «Спартака» ругают реже, чем обычно. Невероятно, но защита Тедеско создала себе репутацию неплохой, хотя это ЦСКА лучший по пропущенным мячам на данный момент;

- репутацию поменял Жиго как руководитель линии, и Максименко как спаситель. Это второй вратарь по сэйвам в РПЛ после Рыжикова. «Спартак» держится на мастерстве голкипера, прессинге, лидерских качествах гладиатора Самуэля, но 7 голов из 17 пропустили после пенальти и стандартов, есть над чем работать.

У «красно-белых» на всю команду только три стабильных игрока

«Спартаку» сложно держать один темп. Также по меткости наравне с нестабильным, хотя и симпатичным «Рубином». Даже в дни побед над «Краснодаром» и «Химками» не было легкости и безошибочности у ворот Максименко. Но Тедеско выручает перспективность состава, которую не раз подчеркиваем за год.

При этом у «Спартака» лишь три стабильных игрока – Зобнин, Жиго и Максименко (66 сэйвов, на секундочку). Ларссон, Айртон, Понсе, Соболев, Крал и Маслов прыгают от уровня заслуженных лидеров сезона до игры без ворот. И у Джикии есть белградский режим рядом с основным.

Не стоит путать «Ротор» и «Тамбов» с будущими соперниками. «Сочи» старается разбивать носы прямым врагам «Зенита». Понятно, почему опытные фанаты москвичей не спешат с дифирамбами командной игре – хвастаться нечем. Хотя футбол у них не хромой, а странный. Часто выпадают из игры те, кто должен быть стабильным по умолчанию.

Например, у Крала то потери на ровном месте, то матчи уровня основы клуба АПЛ. Тот же Кокорин в силу опыта мог провести ряд увесистых игр и вести за собой. Но ни он, ни Бакаев не справились с ролью стабильного плеймейкера. А Ларссона можно хвалить за количество голов, но не за качество футбола. Живут ухабисто, но весело.

- у «Спартака» 32 забитых мяча и 17 пропущенных – всего 49. Только у «Зенита» сумма больше, но с более надежной игрой в обороне. У Максименко есть 5 «сухарей», но в остальных 12 матчах пропускали. В 11 игр в 17 турах проходила ставка «обе забьют»;

- нестабильность неплохо отражает и голевая статистика. Больше, чем Жиго, забили только молодые форварды – Понсе, Ларссон и Соболев. В команде 9 авторов голов и 9 авторов ассистов. Причем Бакаев вышел в лидеры (5 баллов) благодаря голевым передачам против «Ротора» и «Тамбова».

У Тедеско появилось опасное для него самого и «Зенита» оружие

Похоже, 16 декабря в Санкт-Петербурге встретятся не просто претенденты на титул, а команды, в чьих играх видим больше всего голов. Вроде бы Семак и Тедеско и нарываются на неприятности, но ведь частенько выигрывали. И секрет прост – качество футболистов. Весной известные фанаты «Спартака» и эксперты рассказывали: «С такими кадрами нельзя претендовать на титул».

Им тогда резонно возражали – Ларссон, Айртон, Понсе, Соболев, Крал, Максименко, Умяров и Маслов молодые. До сих пор все не старше 23 лет. Бакаев успел отпраздновать 24-летие, но как раз Зелимхан – символ нестабильности. Также оцените летние трансферы, Мозес и Кокорин из той же оперы. И будет забавно, если первую за 8 лет победу в Санкт-Петербурге принесут именно Виктор и Александр.

Человек, которого сослали в «Сочи», точно хочет сыграть против «Зенита». Но должен успеть оправиться от травмы. Кстати, и против «Сочи» помощь Кокорина пригодится. Ведь помним скандальный камбэк в первом круге. Календарь в 2020-м коварный – Доменико завершает год идеальными матчами для проверки чемпионских амбиций.

- «Спартак» пока выручает тасование героев, соперники не успевают поймать всех. Но это один из самых опасных методов достижения результата. Зато увлекательный. Никогда не знаешь, что выкинут буквально в следующем тайме. За 82 минуты нанесли по воротам «Тамбова» 22 удара и забили 1 гол (КПД 4.5 %). После этого 3 удара – 3 гола;

- на вершине не опытные «Краснодар» и «Локомотив», а именно ЦСКА и «Спартак», самые молодые команды лиги. Свежесть их явно выручает, 29 % голов забили в последние 15 минут матчей. Но Тедеско пора понять, что к ударам Ларссона, сэйвам Максименко и проходам Зобнина надо добавлять четкий командный футбол. Его явно не хватает.

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Мишаня Дмитриев (раскрыть)
07 декабря в 12:26, ред.
Обосновано это то, что реально исполнимо, а в случае Федуна это трёп, не более того, как давние угрозы Зенита о переезде в Крым. Снятие с чемпионата это такие огромные финансовые санкции, что даже Федуну мало не покажется.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 декабря в 09:42
"угроза снятия" была более чем обонована, и только дурак будет это оспаривать, впрочем с тех пор ничего не изменилось - эти липовые пенальти ставят до сих пор - взять к примеру игру проекта против урала - ну какой нахрен пенальти? игра в мяч потом стык, но нет надо чтоб азмун хет трик оформил, тьфу позорище
П.Пар
П.Пар
07 декабря в 08:30
А где доблестный Кокорин? Опять травму чего-нибудь получил? Вообще, на х он нужен команде, такой красавец?
112910415
112910415
06 декабря в 19:25
возможно всякое
andre_can
andre_can
06 декабря в 17:38
    Сп62
    Сп62
    06 декабря в 17:16
    Спартак ничем не отличается от других команд РПЛ. У каждой команды свои проблемы. Если бы их не было, то и нечего было бы обсуждать. Уровень нынешнего Спартака соответствует занимаемому месту. Любая команда желает усилиться. Кому повезёт больше, увидим весной. А сейчас ждём финиша тяжелейшего сезона.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    06 декабря в 15:33
    То, что здесь стыдливо названо как" фактор везения и серия случайностей," на самом деле по другому называется. И все это началось после угрозы снятия.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Литейный 4 (раскрыть)
    06 декабря в 14:41
    Сел по нужде, а его спалили!
    ViktorVolchok07
    ViktorVolchok07
    06 декабря в 14:27
    Согласен со всеми коментариями...у ,,Спартака,, пока нет стабильной игры и на мой взгляд это по ряду причин:неуверенная игра игроков обороны(нет нужной взаимозаменяемости,подстраховки),крайние Айртон и Мозес из-за плохой физики не успевают помогать в атаке и возвращаться своевременно при потере мяча,игра Умярова,Бакаева,Кокорина оставляет желать лучшего(однозначного усиления во всех компонентах),не стабилен Кралл,Ларсон,Понсе...вобщем Тедеско есть над чем работать.Упорства,самоотверженности,удачи и успехов команде!
    Литейный 4
    Литейный 4
    06 декабря в 14:25
    Страна в ожидании послематчевой песни. Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
    06 декабря в 14:23
    На фото молодой, неопытный испуганный физрук. Гыгыгы
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ d_fincher (раскрыть)
    06 декабря в 14:10
    Федун опять шалаболом будет после очередного снятия, Тедеску будет козлом скакать и выглядеть шутом, игроки Спартака будут падать от каждого касания и просто дуновения ветра и слёзно вымаливать штрафные, пенальти. Шнуров песню затянет в "Питере пять", Назаров в пьяном угаре стихи плача будет читать.
    Люблю подобные спектакли!!!
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    06 декабря в 14:02
    Не о чем говорить сейчас. В этом году ни чего решится, его надо доиграть и готовить команду.
    Никакого футбол нет в рпл, есть н какой
    d_fincher
    d_fincher
    06 декабря в 13:48, ред.
    В Питере Спартак будет играть, конечно, не против Зенита, а против судей и ВАР. Мы же видели, чего стоит уровень игры Зенита в Европе - это лишь означает, что в Европе нет ВАР и судей Дюкова. Выходит, главным соперником является не класс Зенита, его у команды нет, а именно судейство.
    Николай 86
    Николай 86
    06 декабря в 13:45
    Почему один гол к 82-й минуте с Тамбовом? Автору так лень было обзор матча глянуть?
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    06 декабря в 13:18
    Спартак очень хочет,но не сможет!
    sv_1969
    sv_1969
    06 декабря в 13:13
    Успех надо в конце рассматривать)
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    06 декабря в 13:12
    Хоть ты пой, хоть не пой ...
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