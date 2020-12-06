«Спартак» после трёх осечек отмучился с аутсайдерами. Москвичи раскрыли свой секрет успеха

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06 декабря 2020, 13:11

Тедеско победил накануне выездов в Сочи и Санкт-Петербург.

Москвичи рисковали собрать серию с одной победой в пяти матчах

Проиграли дома «Ростову». Позволили «Уралу» дважды отыграться. Причем командная ошибка в решающий момент была жесткой – оставили пустую опорную зону для Августиняка. А еще было два удара Бикфалви из пределов штрафной. Москвичи вели 1:2 против команды, которую «Зенит» разнес со счетом 5:1, но даже Тедеско обратил внимание: типичным для «Спартака» стало бы поражение 3:2 в Екатеринбурге на ровном месте.

Но и ничья – потерянная выгода. Особенно с учетом домашнего дерби с «Динамо». Хотели сыграть идеально, но не удалось. Команда Шварца смотрелась живее. И хотя Тедеско настроил «Спартак» в перерыве, без слалома Зобнина – гол Романа признали лучшим в ноябре в РПЛ , рисковали снова проиграть. Причем подводила не только оборона. Реализация не впечатлила. Например, «Ротору» Кокорин забил с пенальти, а Жиго – на 92-й минуте.

- против «Ростова» было всего два точных удара за весь матч. Против «Урала» — гол с пенальти и еще 5 попыток, против «Динамо» — 5 опасных моментов, но в основном имени Зобнина. Как видите, с неудобными соперниками 8-10 точных ударов «Спартак» создать не может, как с аутсайдерами;

- когда обыграли последнюю команду РПЛ , то реализовали 2 удара из 22. А теперь задавили, начиная лишь с 83-й минуты, еще одного аутсайдера. Причем «Тамбов» не играл основой, многие бойкотировали матч из-за задержек зарплаты. И Тедеско знает, что Федотов и Семак создадут больше проблем.

«Спартак» пропускает чаще, чем ЦСКА , но Жиго и Максименко тащат

«Красно-белые» — команда парадоксов. У Максименко бывали разовые ошибки, но отвечает на них красивыми сэйвами. Жиго и Джикию фанаты любят. И Маслов неплох. Раз Кутепов теперь форвард, то молодой защитник растет. При этом по допущенным ударам «Спартак» лишь на 10-м месте в РПЛ , слабая статистика для одного из лидеров, которому отдают мяч (по владению ведь вторые, 57.3 %).

По пропущенным голам на 5-м месте, по качеству моментов соперников ниже и «Зенита», и «Сочи», тоже пятые. Нельзя отрицать фактор везения и серии случайностей. Одновременно понятно, почему «Спартак» не пропустил больше – у них лучший высокий прессинг в РПЛ . В еврокубках не устают, как «Зенит» или ЦСКА . Много тех, кому хватает сил, в отличие от Мозеса с привычкой останавливаться после потери мяча.

- защитников Акинфеева, помимо Дивеева, жестко критиковали – доставалось и Карпову, и Васину, и Магнуссону. А оборону «Спартака» ругают реже, чем обычно. Невероятно, но защита Тедеско создала себе репутацию неплохой, хотя это ЦСКА лучший по пропущенным мячам на данный момент;

- репутацию поменял Жиго как руководитель линии, и Максименко как спаситель. Это второй вратарь по сэйвам в РПЛ после Рыжикова. «Спартак» держится на мастерстве голкипера, прессинге, лидерских качествах гладиатора Самуэля, но 7 голов из 17 пропустили после пенальти и стандартов, есть над чем работать.

У «красно-белых» на всю команду только три стабильных игрока

«Спартаку» сложно держать один темп. Также по меткости наравне с нестабильным, хотя и симпатичным «Рубином». Даже в дни побед над «Краснодаром» и «Химками» не было легкости и безошибочности у ворот Максименко. Но Тедеско выручает перспективность состава, которую не раз подчеркиваем за год.

При этом у «Спартака» лишь три стабильных игрока – Зобнин, Жиго и Максименко (66 сэйвов, на секундочку). Ларссон, Айртон, Понсе, Соболев, Крал и Маслов прыгают от уровня заслуженных лидеров сезона до игры без ворот. И у Джикии есть белградский режим рядом с основным.

Не стоит путать «Ротор» и «Тамбов» с будущими соперниками. «Сочи» старается разбивать носы прямым врагам «Зенита». Понятно, почему опытные фанаты москвичей не спешат с дифирамбами командной игре – хвастаться нечем. Хотя футбол у них не хромой, а странный. Часто выпадают из игры те, кто должен быть стабильным по умолчанию.

Например, у Крала то потери на ровном месте, то матчи уровня основы клуба АПЛ . Тот же Кокорин в силу опыта мог провести ряд увесистых игр и вести за собой. Но ни он, ни Бакаев не справились с ролью стабильного плеймейкера. А Ларссона можно хвалить за количество голов, но не за качество футбола. Живут ухабисто, но весело.

- у «Спартака» 32 забитых мяча и 17 пропущенных – всего 49. Только у «Зенита» сумма больше, но с более надежной игрой в обороне. У Максименко есть 5 «сухарей», но в остальных 12 матчах пропускали. В 11 игр в 17 турах проходила ставка «обе забьют»;

- нестабильность неплохо отражает и голевая статистика. Больше, чем Жиго, забили только молодые форварды – Понсе, Ларссон и Соболев. В команде 9 авторов голов и 9 авторов ассистов. Причем Бакаев вышел в лидеры (5 баллов) благодаря голевым передачам против «Ротора» и «Тамбова».

У Тедеско появилось опасное для него самого и «Зенита» оружие

Похоже, 16 декабря в Санкт-Петербурге встретятся не просто претенденты на титул, а команды, в чьих играх видим больше всего голов. Вроде бы Семак и Тедеско и нарываются на неприятности, но ведь частенько выигрывали. И секрет прост – качество футболистов. Весной известные фанаты «Спартака» и эксперты рассказывали: «С такими кадрами нельзя претендовать на титул».

Им тогда резонно возражали – Ларссон, Айртон, Понсе, Соболев, Крал, Максименко, Умяров и Маслов молодые. До сих пор все не старше 23 лет. Бакаев успел отпраздновать 24-летие, но как раз Зелимхан – символ нестабильности. Также оцените летние трансферы, Мозес и Кокорин из той же оперы. И будет забавно, если первую за 8 лет победу в Санкт-Петербурге принесут именно Виктор и Александр.

Человек, которого сослали в «Сочи», точно хочет сыграть против «Зенита». Но должен успеть оправиться от травмы. Кстати, и против «Сочи» помощь Кокорина пригодится. Ведь помним скандальный камбэк в первом круге. Календарь в 2020-м коварный – Доменико завершает год идеальными матчами для проверки чемпионских амбиций.

- «Спартак» пока выручает тасование героев, соперники не успевают поймать всех. Но это один из самых опасных методов достижения результата. Зато увлекательный. Никогда не знаешь, что выкинут буквально в следующем тайме. За 82 минуты нанесли по воротам «Тамбова» 22 удара и забили 1 гол ( КПД 4.5 %). После этого 3 удара – 3 гола;