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Мостовой: «В честь Понедельника нужно назвать домашний стадион „Ростова“»

06 декабря 2020, 12:17

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о смерти знаменитого советского футболиста Виктора Понедельника.

Игру Понедельника мы не видели, но хронику наблюдали. На базе мы всегда просматривали исторические фрагменты. Чем ещё было заниматься? Гол Понедельника югославам в финале все помнят, и к чему он привёл: наша единственная победа. Всё осталось в памяти, Понедельник был последним из живых чемпионов Европы. В честь него нужно назвать домашний стадион «Ростова», я двумя руками за это предложение. Если вдруг по документам не разрешат, то хотя бы улицу.

Я с Понедельником всего один раз общался. И запомнилось это больше всего скромностью. Понедельник мне тогда сказал, что следит за моей игрой, он сказал мне, что считает меня одним из лучших футболистов. Это приятно. Когда люди уходят, мы сразу вспоминаем о легендах. Это хорошо. Но плохо, что мы не помним о них, когда они живы. Память нужно ценить. Без прошлого нет настоящего и будущего. Фундамент закладывался тогда. У меня до сих пор в памяти фотография команды, которая выиграла чемпионат Европы.

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Все комментарии
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 09:20
В петербурге когда пошла вакханалия по переименованию аэропорта Пулкова в Александр Невский, с этого самого аэропорта сливали сотнями тонн химвещества в Финский залив. Присмотритесь может и в Ростове под эту тему какую нибудь гадость наливают горожанам.
доктоР7
доктоР7
06 декабря в 17:03
Почему на соккере нет статьи о Понедельнике?
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
06 декабря в 13:39
Наверное так будет правильно и достойно памяти знаменитого футболиста, внесшего огромный вклад в развитие советского футбола.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 декабря в 13:30
Сам он оставил хорошую память о себе.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин ответ shlomo (раскрыть)
06 декабря в 13:24, ред.
Еще до старта ЧМ-2018 ростовчане предлагали назвать новый стадион именем Виктора Понедельника. Тогда против был ФИФА. Как будет теперь, после кончины В. Понедельника, мы сами, без Губерниева, Мостового и других "умников", решим.
Аксинья
Аксинья ответ karnager (раскрыть)
06 декабря в 13:18, ред.
А что делать - ведь у них нет халявной трубы к которой можно присосаться...А что оттянул наших вездесующихся экспертов это правильно))
амурец
амурец
06 декабря в 13:04
а почему нет, Ростову гордится надо, что за их город играл такой футболистище
karnager
karnager ответ Аксинья (раскрыть)
06 декабря в 13:03, ред.
В этой стране я могу высказывать любое мнение, это не запрещено. А власти Ростова да, распилят бабло нормально, как с концертом Басты. Умеют, могут, практикуют.
drug01
drug01
06 декабря в 12:57
Видно так и будет
Аксинья
Аксинья ответ karnager (раскрыть)
06 декабря в 12:56
А твое личное мнение тут мало кого волнует - это решать Ростовским властям и руководству Российского футбола ))
karnager
karnager
06 декабря в 12:46
Губерниев, Мостовой, потом Широков из тюрьмы, Аршавин из запоя будут продвигать эту тему . И скорее всего сделают. Но я лично против стадиона, а вот улицу в городе назвать его именем можео
STVA 1
STVA 1
06 декабря в 12:27
Это хорошая мысль !Редко Саня что-то ценное говорит!
shlomo
shlomo
06 декабря в 12:23
Согласен с Александром на сто процентов!!!
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