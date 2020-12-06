Мостовой: «В честь Понедельника нужно назвать домашний стадион „Ростова“»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о смерти знаменитого советского футболиста Виктора Понедельника.

Игру Понедельника мы не видели, но хронику наблюдали. На базе мы всегда просматривали исторические фрагменты. Чем ещё было заниматься? Гол Понедельника югославам в финале все помнят, и к чему он привёл: наша единственная победа. Всё осталось в памяти, Понедельник был последним из живых чемпионов Европы. В честь него нужно назвать домашний стадион «Ростова», я двумя руками за это предложение. Если вдруг по документам не разрешат, то хотя бы улицу.

Я с Понедельником всего один раз общался. И запомнилось это больше всего скромностью. Понедельник мне тогда сказал, что следит за моей игрой, он сказал мне, что считает меня одним из лучших футболистов. Это приятно. Когда люди уходят, мы сразу вспоминаем о легендах. Это хорошо. Но плохо, что мы не помним о них, когда они живы. Память нужно ценить. Без прошлого нет настоящего и будущего. Фундамент закладывался тогда. У меня до сих пор в памяти фотография команды, которая выиграла чемпионат Европы.