Моро: «Больше всего в „Динамо“ запомнилась победа над „Зенитом“»

Полузащитник «Динамо» рассказал, что ему больше всего запомнилось из футбольной жизни в России.

Назову победу над «Зенитом» 1:0 [в пятом туре РПЛ ]. Это была моя третья игра здесь, она получилась очень эмоциональной. Единственный гол забил головой Тони Шунич, а после свистка я даже поцеловал ему макушку, которой он отправил мяч в ворота соперников.

Ещё осталась в памяти моя первая игра в стартовом составе. То был матч в Уфе на искусственном поле. Ребята перед игрой рассказывали мне о таком покрытии, но всё равно это был новый опыт. К тому же стояла жуткая жара, поле было сухим, и мяч «ходил» медленно.