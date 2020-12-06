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Моро: «Больше всего в „Динамо“ запомнилась победа над „Зенитом“»

06 декабря 2020, 12:27

Полузащитник «Динамо» Никола Моро рассказал, что ему больше всего запомнилось из футбольной жизни в России.

Назову победу над «Зенитом» 1:0 [в пятом туре РПЛ]. Это была моя третья игра здесь, она получилась очень эмоциональной. Единственный гол забил головой Тони Шунич, а после свистка я даже поцеловал ему макушку, которой он отправил мяч в ворота соперников.

Ещё осталась в памяти моя первая игра в стартовом составе. То был матч в Уфе на искусственном поле. Ребята перед игрой рассказывали мне о таком покрытии, но всё равно это был новый опыт. К тому же стояла жуткая жара, поле было сухим, и мяч «ходил» медленно.

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Аксинья
Аксинья
06 декабря в 13:11
Ну а последнюю игру с Ростовом наверно уже успел забыть...
berda2003
berda2003
06 декабря в 13:00
зенит проходная команда, в гейропе его обыграет вторым составом любая команда из любой группы ЛЧ. Так что достижение никакое.
КЭТиК
КЭТиК
06 декабря в 12:49
Выдающееся достижение - чемпиона обыграть.
mihaluch
mihaluch
06 декабря в 12:32
победы над Зенитом запоминаются.
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