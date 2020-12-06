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«Манчестер Юнайтед» собирается удвоить зарплату Бруну Фернандешу

06 декабря 2020, 10:44

«Манчестер Юнайтед» намерен повысить зарплату полузащитнику Бруну Фернандешу.

Как сообщает источник со ссылкой на The Sun, в новом году руководство «красных дьяволов» собирается провести переговоры о новом контракте с португальцем, который должен вступить в силу со следующего сезона. Текущее соглашение одного из лидеров МЮ истекает в 2025 году, однако боссы манчестерского клуба хотят вознаградить игрока за отличные выступления.

Отмечается, что будет продлён срок контракта с португальским хавбеком, а его заработная плата возрастёт в два раза. По новому соглашению Бруну Фернандеш будет зарабатывать 200 000 фунтов стерлингов в неделю.

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Все комментарии
Генадий Павлович
Генадий Павлович
06 декабря в 13:22
Не слишком ли для одного года, хотя кто то, но он больше всех заслужил, главное чтобы не переставал трудиться после повышения... И даже 200 тыс в неделю для такого ключевого игрока будет маловато через год...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
06 декабря в 12:41
Может в конце сезона разумнее, вопросов нет - заслужил за свой вклад.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
06 декабря в 12:27
Не надо сыпать деньгами. Контракту ещё много лет. Второго ОЗила или Санчеса сделаете.
ДАША Д
ДАША Д
06 декабря в 11:56
Сорят деньгами не по детски.
sv_1969
sv_1969 ответ Azu-Killah37 (раскрыть)
06 декабря в 11:23
Лишь бы играть не бросил... Хотя это не наши пешеходы!
Van Vanovich
Van Vanovich
06 декабря в 11:20
Думаю еще рано. Пусть Сезон отыграет.
DEIVID
DEIVID ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
06 декабря в 11:13, ред.
Ну, если только он играет ради наследия.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 декабря в 11:11
Интересно, откажется или нет?
sihafazatron
sihafazatron
06 декабря в 10:56
он сейчас получает в 5 раз меньше, чем санчес пару лет назад в мю?))))
DEIVID
DEIVID
06 декабря в 10:53
Почти 20 млн. фунтов в год будет получать. Не дурно, не дурно, совсем не дурно.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
06 декабря в 10:46
Бруну заслужил, в разы лучше того же распиаренного Погба
ОПС
ОПС
06 декабря в 10:46
Руководству клуба видней.
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