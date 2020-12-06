«Манчестер Юнайтед» собирается удвоить зарплату Бруну Фернандешу

1607240666

06 декабря 2020, 10:44

«Манчестер Юнайтед» намерен повысить зарплату полузащитнику .

Как сообщает источник со ссылкой на The Sun, в новом году руководство «красных дьяволов» собирается провести переговоры о новом контракте с португальцем, который должен вступить в силу со следующего сезона. Текущее соглашение одного из лидеров МЮ истекает в 2025 году, однако боссы манчестерского клуба хотят вознаградить игрока за отличные выступления.

Отмечается, что будет продлён срок контракта с португальским хавбеком, а его заработная плата возрастёт в два раза. По новому соглашению Бруну Фернандеш будет зарабатывать 200 000 фунтов стерлингов в неделю.