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«Интер» предложит Лукаку новый контракт из-за слухов об интересе «Ювентуса»

06 декабря 2020, 17:31

«Интер» готов предложить нападающему Ромелу Лукаку новый контракт, сообщает Goal со ссылкой на 90min.

Руководство «нерадзурри» планирует начать переговоры с бельгийским форвардом по новому контракту на фоне слухов о трансфере, связывающих игрока с переходом в «Ювентус».

Лукаку, чей нынешний контракт с «Интером» истекает летом 2024 года, забил восемь голов в девяти матчах Серии А за «Интер» в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Шкриньяра в январе.

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Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:41
Вот за кого надо бы побороться боссам "Барселоны".
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 17:16
ясное дело,что парниша соскучился по реальным трофеям,а не те что щебечет Парик. Он бельгийца так зарядил,что тот даже в свои забил,вот это мотиватор.
djaich
djaich ответ juvenale (раскрыть)
06 декабря в 21:43
Это "дерево" расцветает и может стать лучшим в мире в своем амплуа. Уже не стесняется полноценно и нагло продавливать оборону соперников, как в первом сезоне за Интер. А так - на замену Роналду, вопрос с этим необходимо начинать решать. Пара Лукаку (классический центрфорвард) и Мората (более техничный) была бы, вполне возможно, очень интересна и эффективна.
773sergeytank
773sergeytank ответ juvenale (раскрыть)
06 декабря в 20:15
Чтобы Щесны не расслаблялся... хотя с таким составом и без этой мартышки у него много работы))
juvenale
juvenale
06 декабря в 18:45
зачем это дерево Юве?
Ozabot
Ozabot
06 декабря в 18:15
Лукаку это на данный момент самый грозный забивака в Италии. Головная боль номер один для любой обороны. Для многих — нерешаемая.
Даже Златан при всем его величии все же подвержен травмам, да и не всегда может играть 90 минут на высоком ритме из-за возраста, а бегать как Лукаку он точно не может. Златан лучше держит мяч, лучше как лидер и завершает атаки лучше, но Лукаку лучше раскидывает оборону. Он как игрок в американский футбол больше. Эдакий увеличенный Жервиньо.
Хотя, Златан и Лукаку похожи: два метра и центнер. Для возрастного футболиста с опытом это отличный набор качеств.
Единственное, чего Лукаку не хватает, так это креативных полузащитников. Хакими вроде начал приходить в себя, но остальные хавы «Интера» будто играют каждый в свой футбол.
David Young
David Young ответ матос (раскрыть)
06 декабря в 18:00
Согласен по всем пунктам, Интер поступит недальновидно и просто глупо, если не будет удерживать такого высококлассного футболиста в рассвета сил, способного играть на очень высоком уровне ещё много лет. Как болельщик Челси, я очень сожалению, что Челси не сделал достаточно, чтобы подвести Лукаку, а также Салаха, де Брюйне, и еще некоторых футболистов, к тому, чтобы они стали игроками основного состава. Много отличных футболистов потерял Челси. Но в какой-то мере даже хорошо, что так произошло, ведь не факт, что они стали бы настолько классными футболистами в Челси, как в тех клубах, в которых они смогли по-настоящему раскрыться.
матос
матос
06 декабря в 17:48
После отъезда Ванды Нары , Лукаку лучшее что произошло с Интером. Контракт до 24года , зп 7,5млн евро в год. Переход к зебрам в ближайшее время - чушь.
David Young
David Young
06 декабря в 17:32
Лукаку останется в Интере почти наверняка, и контракт будет продлён, не вижу серьёзных причин иного развития событий, не исключены и другие варианты, но ещё немало лет бельгиец будет играть именно за Интер - это я вижу самым логичным вариантом для него, как и для клуба продлить контракт с ним.
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