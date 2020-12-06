«Интер» предложит Лукаку новый контракт из-за слухов об интересе «Ювентуса»

«Интер» готов предложить нападающему Ромелу Лукаку новый контракт, сообщает Goal со ссылкой на 90min.
Руководство «нерадзурри» планирует начать переговоры с бельгийским форвардом по новому контракту на фоне слухов о трансфере, связывающих игрока с переходом в «Ювентус».
Лукаку, чей нынешний контракт с «Интером» истекает летом 2024 года, забил восемь голов в девяти матчах Серии А за «Интер» в этом сезоне.
Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Шкриньяра в январе.
Даже Златан при всем его величии все же подвержен травмам, да и не всегда может играть 90 минут на высоком ритме из-за возраста, а бегать как Лукаку он точно не может. Златан лучше держит мяч, лучше как лидер и завершает атаки лучше, но Лукаку лучше раскидывает оборону. Он как игрок в американский футбол больше. Эдакий увеличенный Жервиньо.
Хотя, Златан и Лукаку похожи: два метра и центнер. Для возрастного футболиста с опытом это отличный набор качеств.
Единственное, чего Лукаку не хватает, так это креативных полузащитников. Хакими вроде начал приходить в себя, но остальные хавы «Интера» будто играют каждый в свой футбол.
Даже Златан при всем его величии все же подвержен травмам, да и не всегда может играть 90 минут на высоком ритме из-за возраста, а бегать как Лукаку он точно не может. Златан лучше держит мяч, лучше как лидер и завершает атаки лучше, но Лукаку лучше раскидывает оборону. Он как игрок в американский футбол больше. Эдакий увеличенный Жервиньо.
Хотя, Златан и Лукаку похожи: два метра и центнер. Для возрастного футболиста с опытом это отличный набор качеств.
Единственное, чего Лукаку не хватает, так это креативных полузащитников. Хакими вроде начал приходить в себя, но остальные хавы «Интера» будто играют каждый в свой футбол.