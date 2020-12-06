«Интер» предложит Лукаку новый контракт из-за слухов об интересе «Ювентуса»

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06 декабря 2020, 17:31

«Интер» готов предложить нападающему новый контракт, сообщает Goal со ссылкой на 90min.

Руководство «нерадзурри» планирует начать переговоры с бельгийским форвардом по новому контракту на фоне слухов о трансфере, связывающих игрока с переходом в «Ювентус».

Лукаку, чей нынешний контракт с «Интером» истекает летом 2024 года, забил восемь голов в девяти матчах Серии А за «Интер» в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что «Интер» готов продать Шкриньяра в январе.