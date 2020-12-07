Неймар продлит контракт с ПСЖ, только если клуб подпишет Месси

Нападающий ПСЖ Неймар публично выразил желание снова играть вместе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.
Как сообщается, бразилец приостановил переговоры по новому контракту с парижским клубом. Неймар уведомил руководство ПСЖ, чтобы продлит своё соглашение, которое действует до лета 2022 года, только в том случае, если чемпионы Франции оформят трансфер Месси.
Ведь, тесно им будет... Кто же рояль будет таскать для парижской россыпи звёзд 😉
Ведь, тесно им будет... Кто же рояль будет таскать для парижской россыпи звёзд 😉