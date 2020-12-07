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Неймар продлит контракт с ПСЖ, только если клуб подпишет Месси

вчера, 10:31

Нападающий ПСЖ Неймар публично выразил желание снова играть вместе с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

Как сообщается, бразилец приостановил переговоры по новому контракту с парижским клубом. Неймар уведомил руководство ПСЖ, чтобы продлит своё соглашение, которое действует до лета 2022 года, только в том случае, если чемпионы Франции оформят трансфер Месси.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
вчера в 20:38
мОветон.
Шейх_Мансур
Шейх_Мансур
вчера в 20:35
Конкуренты .
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 18:50
Арабы они сумасшедшие и цену денег не ведают. Лопатой по ж и на продажу.
Agamaga
Agamaga ответ Князь Всея Турина (раскрыть)
вчера в 18:42
В Ювентус точно не перейдёт, там вообще перспектив никаких)))
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 18:04
Зря уходил с Барселоны, понять можно каждого, он сделал ошибку
NOVA
NOVA
вчера в 17:36
конечно, надо ему этот месси!! он и ушел из барсы чтобы не зависеть от месси, так что чушь!!
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 17:15
Если был другом, что уходил то.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина ответ Я на стреме (раскрыть)
вчера в 16:45
если Роналду перейдёт в ПСЖ,то Месси и Неймар будут ходить по цирюльням. ахаха. и Мбапе тоже.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 16:35, ред.
Неймар перейдёт в МанСити. Сейчас переходить в Барсу - муветон.
Верг
Верг ответ particular (раскрыть)
вчера в 16:11, ред.
Ну он в псж посути не самая главная прима. Свободный хужожник в каждой игре - да безусловно, но главный забивала и звезда - мбаппе, и мбаппе больше матчей в сезоне играет, меньше подвержен травмам
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:49
В данный момент подписывать Месси - это опрометчивое решение. Я хоть и болею за Барселону и являюсь поклонником Месси , должен признать, что Месси сейчас даже на свою бледную тень не тянет. Брак у него просто зашкаливает, мяч передерживает, все время лезет в обводку на нескольких человек, что почти всегда приводит к потере мяча, удары перестали достигать цели, много стало неточных передач. Человек просто находится в прострации и выйдет ли он из этого состояния - это большой и интересный вопрос. А ведь зарплата у него нехилая, а платить "фантому" не каждый захочет. Так , что ПСЖ и другим придется серьезно подумать по поводу приобретения Месси. Ведь мужичку уже не двадцать и даже не тридцать лет, и сможет ли он набрать прежнюю форму - большой вопрос. И к тому же за него придется отрабатывать в обороне, поскольку Лионель практически в защите не участвует.
Как то так.
Всем здоровья.
Project Pandora
Project Pandora ответ Я на стреме (раскрыть)
вчера в 14:41
Я надеюсь, что Роналду никогда не попадет в столь дурную кампанию ))
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:25
Страшно прям как в сказке)))
Legend 6
Legend 6 ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
вчера в 14:11
Видимо я не обращал внимание раньше
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 13:38
Как на меня то и Месси не против такого сотрудничества!!!)
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий ответ Legend 6 (раскрыть)
вчера в 13:01, ред.
Эту новость крутит соккер уже пол года((((
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:01
Следующие новости;
Месси :»перейду в псж, если они подпишут Суареса»
Суарес :»перейду в псж, если они подпишут година»
Годин : ......
....
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:56
За его зарплату нужно требовать с него или гнать в шею!
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 12:49
Если так произойдет, то его только за это можно уважать. Потом может и не играть.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:32
Не пойму,они любовники чоли?!😜🤣
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 11:59
смешно будет, если они подпишут Месси, Неймар продлит контракт с ними и потеряет место в основе из-за Месси)
Killofwrath
Killofwrath
вчера в 11:38
Ну они друзья, играть с ним было видимо для него большим удовольствием
Ну хочет, может это и случится
Legend 6
Legend 6
вчера в 11:30
Неделю назад была эта новость и две недели назад тоже.
Ждем на следующей неделе эту же новость)
112910415
112910415
вчера в 11:27
сильно похоже на выдумки
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:20
Не пойму, зачем Неймару нужен Месси, о чём он твердит уже не первый год. Или магия аргентинца так на него действует либо что-то другое. Бразилец - вполне самодостаточный футболист в отличие от Лионеля ( на сегодняшний день ), который является тенью себя прежнего; разве что получать от него голевые пасы ?... В последнем проигранном "Барселоной" матче большинство ударов аргентинца со штрафных пришлись в стенку, чего ранее за ним никогда не наблюдалось. Совсем сдулся и потерял интерес к футболу, что очень хорошо заметно по его равнодушному выражению лица ко всему происходящему на поле.
Naimi Nabi
Naimi Nabi
вчера в 11:19
игроки Псж могут скинут на трансфер Месси пишет Дейли Мейли
311
311
вчера в 11:18
Хочет стать первым номером в сравнении со стареющим гномом!)
Я на стреме
Я на стреме ответ particular (раскрыть)
вчера в 11:17, ред.
если ПСЖ ещё и кр7 прикупит, то рояль придётся уже Неймару с Лёнькой таскать
particular
particular
вчера в 11:10
Утомился, видимо, бразик от солнцепёка, - опять в тень пожелал 😏
Ведь, тесно им будет... Кто же рояль будет таскать для парижской россыпи звёзд 😉
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:05
Месси интригует, как всегда.
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