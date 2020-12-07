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Дзюба — самый успешный российский футболист в 2020 году

вчера, 19:05

Раскрыты доходы самых богатых спортсменов России в 2020 году.

Среди футболистов лидером стал игрок «Зенита» Артем Дзюба, который заработал 5,2 млн евро. В топ-20 также оказались форвард «Спартака» Александр Кокорин (4,3 млн евро), голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (3,1 млн евро), нападающий «Локомотива» Федор Смолов (3 млн евро) и хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук (2 млн евро).

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Dima salev
Dima salev
сегодня в 02:10
Успешный во всех направлений жизни
memphis
memphis
вчера в 23:54
Вся страна в этой миниатюре
memphis
memphis
вчера в 23:53
Это доход с порн хаба?
Джон Иванов
Джон Иванов
вчера в 23:42
Как игрокам Брюгге объяснить, почему Дзюба получает такие зп
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:42
Всё разумно.
Чем больше зарплата , тем больше всякие агенты могут попилить.
Почему бы не подоить условный Газпром
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 23:37
Дорогое однако дерево
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:47
Доходы футбольных ЗМСов - не есть реальный способ определения мастерства....

Тот кто придумал что игроки должны получать в 1,5-2 раза больше европейских аналогов играя в 10 раз хуже - очень неумный человек.....

Система сама пожирает себя....о чём и говорят результаты последних еврокубков....
Менеджеров много....футбольных профессионалов почти не осталось...

Наверное все не за понижение зарплат...а за то что бы зарплаты соответствовали проделанной работе....в данном случае результатам как в чемпионате так и в евротурнирах...

Пока же вышеуказанные цифры и результаты - как то смешно смотрятся вместе......
Верг
Верг
вчера в 22:37
Самый успешный футбольный онанист
cska1948
cska1948 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
вчера в 22:05
Вам было бы легче, если бы вместо Дзюбы эти деньги от Газпрома получил како-нибудь Педро?
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 22:05, ред.
Кокорину респект! Поднимает хорошие деньги, себя не гробит, просто бьёт пенальти!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:03
Саня и Федя самые лучшие дояры в стране!!! Причем дойка происходит в автоматическом режиме, т.е . без прямого участия данных индивидуумов.
Пердивбург
Пердивбург
вчера в 22:01, ред.
Артемка "Золотая Ручка"
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 21:53
Ну и зачем этим пешиходам ЛЧ,с такими то деньгами?
1asss
1asss ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 21:49
    Правдин Семён
    Правдин Семён
    вчера в 21:46
    Акинфеев и Миранчук заслужили свои бабки. Дзюба зарплату ,пожалуй, отработал. Остальной доход мог и правда за ролик срубить. Кокорин и Смолов в этом году не достойны того,что получили. А самый успешный футболист 2020-Миранчук,все-таки. Потому что уехал в хороший чемпионат в отличную команду из нашего болота.
    shlomo
    shlomo ответ stachel (раскрыть)
    вчера в 21:42, ред.
    Как сказал мой один знакомый....ну вот и спрашивается, нахера им бегать? за такие деньги они и пешком постоят! Про Игорька молчу, он и так стоит!)))
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 21:36
    Вы о чем ?
    Самый успешный футболист это конечно Дзюбиньо !
    На одной съемке онанизма он заработал раза в два больше своего контракта , его просмотрели все футболисты топ-лиг, да что там футболисты - весь мир !!!
    Так что теперь Дзюбе прямая дорога в ЛГБТ сообщества , а с футболом у Буратины ничего не светит , пора завязывать ...
    Little Caprice
    Little Caprice
    вчера в 21:34
    3 "суперфорварда" в топе. Так держать, Эпоха лимита!
    stachel
    stachel ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
    вчера в 21:30
    Огромные вопросы! 5-6 лямов в год это з/п игрока уровня Жиру или Лукаку. А теперь сравни Артема и Лукаку по качеству игры.
    STVA 1
    STVA 1 ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    вчера в 21:14
    Вас Маркизио знатно нагревал...теперь вот негритенок с Барсы 😁🤣🤣
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответ praporchik zadov (раскрыть)
    вчера в 21:14
    Думаешь, при капитализме сложно спускать лямы на барахло) Виноваты не футболисты.
    STVA 1
    STVA 1 ответ матос (раскрыть)
    вчера в 21:08
    Они достойны!
    Artem Grunis
    Artem Grunis
    вчера в 21:08
    Главное чтобы хорошо кончил
    zzz-
    zzz-
    вчера в 21:07
    наш пострел везде поспел...)))
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
    вчера в 21:00
    да, это можно. Всё верно
    протон1
    протон1
    вчера в 20:56
    кокорин и смолов это клещи футбольной иерархии. футбольной статистики. это обуза сосальщики и паразитарные особи. просто так получают бабла. вот почему на до расмотрет зп им. дзюба заслужил хоть и дзюбил. акинфееф тоже.
    VERSTECK
    VERSTECK
    вчера в 20:53
    Новость на радость москвичам, отличный повод позубоскалить
    Sanches65
    Sanches65
    вчера в 20:52
    Я то думал про футбол, а тут про зароботки Дзюбы на стримах.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 20:48
    Поле чудес в стране дураков...
    Я на стреме
    Я на стреме ответ valt134 (раскрыть)
    вчера в 20:42
    может капнет, а может и потолок затирать придётся )
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