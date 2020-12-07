Дзюба — самый успешный российский футболист в 2020 году

Раскрыты доходы самых богатых спортсменов России в 2020 году.
Среди футболистов лидером стал игрок «Зенита» Артем Дзюба, который заработал 5,2 млн евро. В топ-20 также оказались форвард «Спартака» Александр Кокорин (4,3 млн евро), голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев (3,1 млн евро), нападающий «Локомотива» Федор Смолов (3 млн евро) и хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук (2 млн евро).
Чем больше зарплата , тем больше всякие агенты могут попилить.
Почему бы не подоить условный Газпром
Чем больше зарплата , тем больше всякие агенты могут попилить.
Почему бы не подоить условный Газпром
Тот кто придумал что игроки должны получать в 1,5-2 раза больше европейских аналогов играя в 10 раз хуже - очень неумный человек.....
Система сама пожирает себя....о чём и говорят результаты последних еврокубков....
Менеджеров много....футбольных профессионалов почти не осталось...
Наверное все не за понижение зарплат...а за то что бы зарплаты соответствовали проделанной работе....в данном случае результатам как в чемпионате так и в евротурнирах...
Пока же вышеуказанные цифры и результаты - как то смешно смотрятся вместе......
Тот кто придумал что игроки должны получать в 1,5-2 раза больше европейских аналогов играя в 10 раз хуже - очень неумный человек.....
Система сама пожирает себя....о чём и говорят результаты последних еврокубков....
Менеджеров много....футбольных профессионалов почти не осталось...
Наверное все не за понижение зарплат...а за то что бы зарплаты соответствовали проделанной работе....в данном случае результатам как в чемпионате так и в евротурнирах...
Пока же вышеуказанные цифры и результаты - как то смешно смотрятся вместе......
Самый успешный футболист это конечно Дзюбиньо !
На одной съемке онанизма он заработал раза в два больше своего контракта , его просмотрели все футболисты топ-лиг, да что там футболисты - весь мир !!!
Так что теперь Дзюбе прямая дорога в ЛГБТ сообщества , а с футболом у Буратины ничего не светит , пора завязывать ...
Самый успешный футболист это конечно Дзюбиньо !
На одной съемке онанизма он заработал раза в два больше своего контракта , его просмотрели все футболисты топ-лиг, да что там футболисты - весь мир !!!
Так что теперь Дзюбе прямая дорога в ЛГБТ сообщества , а с футболом у Буратины ничего не светит , пора завязывать ...