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РПЛ не допустит снятия «Тамбова» с чемпионата в текущем сезоне

06 декабря 2020, 18:20

Руководство Российской Премьер-Лиги не допустит снятия «Тамбова» с текущего розыгрыша чемпионата, несмотря на финансовые проблемы клуба и долги перед игроками.

По информации источника, у РПЛ есть экстренный вариант для спасения «Тамбова».

Отмечается, что организация следит за своим имиджем, а в сохранении первоначального количества участников заинтересован президент РПЛ Сергей Прядкин, который не планирует добровольно покидать свой пост до окончания своих полномочий. В марте 2020 года его переизбрали на пять лет.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 07:04
придётся не допустить, иначе Прядкина прогонят
Некакойшенко
Некакойшенко
06 декабря в 23:37
Нынешние РПЛ и лично Прядкин пшли вон с подводной лодки.Дилетанты кукуевы.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
06 декабря в 22:46
еще балаболят о расширении лиги, какое расширение это бы количество сохранить
nubom
nubom
06 декабря в 21:04
Ждем санкций. Запад своих легионеров в обиду не даст...
Аксинья
Аксинья
06 декабря в 20:35
Вы там не за имиджем а за своими текущими вливаниями на счета следите и всегда принимаете решения задним числом, а ваш ущербный имидж как и весь российских футбол давно ниже плинтуса....Проснулся в своем кресле когда жареным запахло))
memphis
memphis
06 декабря в 19:58
Разрешат продавать игры?
cska vperiod
cska vperiod
06 декабря в 19:10
Прядкин выделит деньги Тамбову из личных вкладов.
Cat01
Cat01
06 декабря в 19:04
Почему правила для всех равны!
mihaluch
mihaluch
06 декабря в 18:54
Тамбовские братки подсуетятся.
25процентный клоун
25процентный клоун
06 декабря в 18:48
Интересно где были бы кони без еврокубков, которых они не заслужили
Introvert
Introvert
06 декабря в 18:48
Допустит.
25процентный клоун
25процентный клоун
06 декабря в 18:46
Рпл пора закрывать полностью
ДАША Д
ДАША Д
06 декабря в 18:43
Просто дадут Тамбову денег.
Loko57
Loko57
06 декабря в 18:37
Выход один- сокращать РПЛ.
Я на стреме
Я на стреме
06 декабря в 18:36, ред.
Спартак не смог, и у Тамбова не получится. из этого Ада так просто никто не вырвется )
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
06 декабря в 18:33
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    06 декабря в 18:33
    Экстренный вариант - погасить долги по зарплате футболистов за счет собранных штрафов? Или Газпром станет титульным спонсором "Тамбова"?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    06 декабря в 18:31
    Раньше думать надо было, когда допускали команду к чемпионату.
    David Young
    David Young
    06 декабря в 18:24
    Это правильно, снятие с чемпионата не сделает ничего хорошего, нужно доигрывать сезон, а уже потом решать что делать дальше.
    мангo
    мангo
    06 декабря в 18:24
    надо добавить валюту
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