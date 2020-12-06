РПЛ не допустит снятия «Тамбова» с чемпионата в текущем сезоне

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06 декабря 2020, 18:20

Руководство Российской Премьер-Лиги не допустит снятия «Тамбова» с текущего розыгрыша чемпионата, несмотря на финансовые проблемы клуба и долги перед игроками.

По информации источника, у РПЛ есть экстренный вариант для спасения «Тамбова».