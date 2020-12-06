РПЛ не допустит снятия «Тамбова» с чемпионата в текущем сезоне

Руководство Российской Премьер-Лиги не допустит снятия «Тамбова» с текущего розыгрыша чемпионата, несмотря на финансовые проблемы клуба и долги перед игроками.
По информации источника, у РПЛ есть экстренный вариант для спасения «Тамбова».
Отмечается, что организация следит за своим имиджем, а в сохранении первоначального количества участников заинтересован президент РПЛ Сергей Прядкин, который не планирует добровольно покидать свой пост до окончания своих полномочий. В марте 2020 года его переизбрали на пять лет.