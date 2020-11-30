При Прядкине погибает 15-й клуб РПЛ. Страна потеряла 113 команд за десятилетие

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30 ноября 2020, 23:00

«Соккер.ру» считает клубы-банкроты. Проблемы не только у «Тамбова».

Сотня футбольных смертей, новые – на подходе

Удалось найти 113 примеров только за последнее десятилетие. Многие известные клубы или расформированы, или утратили профессиональный статус. Слишком много банкротств, на которые чиновникам РФС обычно плевать.

А если добавить, что только из команд РПЛ потеряли девять – не считая тех, кто выживал, но скатывался в район ПФЛ , то остается задать один вопрос президенту высшей лиги. Когда начнут следить за финансовым состоянием участников элиты?

Были разговоры о расширении высшей лиги до 18 клубов, но «Ротор» заходил в элиту без состава (десять лет назад были на грани банкротства, благополучными до сих пор не стали). «Химки» искали спонсора до последнего дня и набрали людей в аренду. А в «Тамбове» забыли, как выглядит зарплата.

Менеджеры лиги допускают из года в год участников, что не могут позволить себе РПЛ , где середняку нужен 1 миллиард на сезон. Но кто должен зарабатывать, если не сама РПЛ ? Ни телевизионный контракт, ни рекламные сделки, ни маркетинг не помогают выжить.

- за 13 лет в стране исчезло восемь «Спартаков» и девять клубов с названием «Динамо». Символично, что главные спортивные бренды несут такие потери;

- часто банкротов заменяют юридические лица с похожими названиями, но это как перенести дыру из одного кармана в другой – денег от этого больше не становится;

- с 2007-го, когда Прядкин стал главой РПЛ , 14 клубов пережили финансовые катастрофы. И многие не выжили. ФК «Москва», «Сатурн», «Амкар», «Мордовия», «Луч», «Волга» и «Тосно» закрыты;

- если учитывать истории, когда у серьезного клуба скапливались огромные долги, то набирается 30 случаев за 13 сезонов. Некоторые выжили, как «Анжи» или «Томь», но первые в ПФЛ , а вторые – аутсайдеры ФНЛ .

Долги «Тамбова» перевалили за 350 млн рублей

Знаем их расходы на зарплаты, ведь есть решение суда – оштрафовать руководство клуба на 50 тысяч рублей (штраф, похожий на шутку, учитывая следующую сумму) за то, что в период с июня по август не выплатили 90 миллионов и 383 тысячи рублей.

И прокуроры отметили, что речь о повторном случае. Значит, в «Тамбове» задерживали зарплату и раньше. Футболисты задумали бойкот матча против «Спартака» — получат техническое поражение за неявку, а в РПЛ появится черная страница в истории. Причем виновата как раз порочная система.

Возникла правовая коллизия. Оказывается, ФК «Тамбов» не на балансе области. Местные чиновники дарили им деньги в форме субсидий, но ничего юридически в будущем не должны. Особенно в год, когда дотационная область переживает финансовый кризис, а «Тамбов» играет в Саранске.

- перед клубом у областных властей нет прямых финансовых обязательств. Уже подарили им в 2020 году 342 млн рублей. Оплачивать поражения команды из другого города смысла не видят, и их можно понять;

- если за три месяца задолженность 90 млн, то за год на зарплаты в «Тамбове» тратили около 360 млн рублей. Сами такие деньги не заработают, лучшая продажа – Обухов за 700 тысяч евро. За счет прощания с ним и Панченко пытаются дожить до нового года;

- за прошлый сезон в РПЛ клуб получил из казны 500 млн рублей, еще 111 заработали на трансферах. Но на сайте РФС в строке «расходы» видим 895 млн рублей. «Тамбов» собрал убытки на 250 миллионов еще по итогам прошлого сезона;

- примерно задолженность перед игроками оценивают в 140 млн рублей, общую – в 360 млн, но суммы растут каждый месяц. Тамбовская область сама в долгах, дефицитный бюджет, сокращение дотаций, дыра в бюджете под 6 миллиардов. Не будут они дарить футбольному клубу 500-700 млн рублей за сезон, и это логично.

В РПЛ не заставят чиновников выдать деньги

Лига не имеет плана действий в кризис. И не имела его в сытые годы. Не зарабатывают, как Бундеслига или АПЛ . И зачем государству кормить футбольные клубы без бизнес-плана или удачных трансферов, что компенсируют часть расходов, как в «Уфе»? Причем речь не только о «Тамбове». Просто самый свежий, очередной пример.

Какой смысл поднимать наверх проект, который через два года загнется, потратив казенные субсидии? Без фанатов, без стадиона, без спонсоров. Особенно при отсутствии контроля расходов. Не так давно комментаторы Уткин и Генич публично заявили, что в одном из клубов РПЛ система «откатов» из зарплат игроков.

Ни Прядкин не обратился в прокуратуру и следственный комитет для проверки, ни местные власти не инициировали расследование. Также помним давнишние истории неприлично богатых бюджетных клубов РПЛ , в том числе, участников еврокубков. Сначала шли невероятные расходы, а потом всплывали миллиарды долгов.

- за прошлый год клубы ФНЛ потратили почти 6 миллиардов бюджетных денег, данные из официального отчета РФС . В РПЛ казенных денег намного больше, но даже сумма из второй лиги впечатляет. Особенно когда средства выдают клубам, что закрываются, как «Мордовия»;

- если государственные органы заявят, что прекращают финансирование футбола в 2021 году, то у команд не будет контраргументов. Не зарабатывают деньги, только тратят. В кризис вешать на шею налогоплательщикам лишние расходы опрометчиво;

- за 500 млн рублей, которые Тамбовская область подарила клубу, играющему в Саранске, можно купить десятки крутых ИВЛ – аппаратов искусственной вентиляции легких, и сотни кислородных концентраторов, которые спасут за зиму тысячи жизней.

Так что отказаться от выплат клубам могут не только в Тамбове. Речь не только об аутсайдерах. «Ростову» пришлось показать чудеса эквилибристики с экстренными продажами, чтобы нежелание местных властей выдавать клубу миллиарды рублей не привело к финансовому краху и ФНЛ .

«Локомотиву» могут срезать бюджет, что скажется на результатах в будущем без премиальных УЕФА . А команды, вроде «Химок», «Ротора» или «Тамбова», рискуют последовать в мир «Амкара». Предсказуемый итог, раз в РФС выдают лицензии направо и налево, а в РПЛ не следят за делами клубов.