Бюджет «Реала» в сезоне-2020/21 сократился на 300 млн евро

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03 декабря 2020, 12:14

Стали известны некоторые финансовые детали бюджета мадридского «Реала».

Сообщается, что клуб выделил бюджет на сезон-2020/21 в размере 617 млн евро, что примерно на 300 млн евро меньше, чем это предполагалось ранее. Главная причина — пандемия коронавируса.

Игроки футбольных и баскетбольных команд, а также руководители клубов получили снижение заработной платы на 10%.

В апреле и мае «Реал» смог получить несколько новых долгосрочных кредитов в размере 155 и 50 млн евро соответственно.

Что касается прошлого сезона, то «Реал» смог завершить футбольный год с прибылью в размере 313 тыс. евро, несмотря на значительную потерю дохода из-за пандемии коронавируса.