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Бюджет «Реала» в сезоне-2020/21 сократился на 300 млн евро

03 декабря 2020, 12:14

Стали известны некоторые финансовые детали бюджета мадридского «Реала».

Сообщается, что клуб выделил бюджет на сезон-2020/21 в размере 617 млн евро, что примерно на 300 млн евро меньше, чем это предполагалось ранее. Главная причина — пандемия коронавируса.

Игроки футбольных и баскетбольных команд, а также руководители клубов получили снижение заработной платы на 10%.

В апреле и мае «Реал» смог получить несколько новых долгосрочных кредитов в размере 155 и 50 млн евро соответственно.

Что касается прошлого сезона, то «Реал» смог завершить футбольный год с прибылью в размере 313 тыс. евро, несмотря на значительную потерю дохода из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы рассказывали о бюджетах клубов РПЛ.

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Все комментарии
Agamaga
Agamaga
вчера в 20:05
    GOAT
    GOAT
    03 декабря в 20:11
    Если че свороют с бюджета Испании.
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    03 декабря в 17:58
    А может это даже и к лучшему.
    vastudio
    vastudio
    03 декабря в 15:57
    Эт хорошо, может наконец перестанут мечтать о скупке всех звёзд, пора своих воспитывать.
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
    03 декабря в 13:55
    Пустит,пустит неприменно...
    Legend 6
    Legend 6 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    03 декабря в 13:50
    Не пустит) А Вам бы стрелки не переводить, новость про Реал а не про Барсу
    112910415
    112910415
    03 декабря в 13:41
    как трудно жить !
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Legend 6 (раскрыть)
    03 декабря в 13:38
    Вам бы про Барсу лучше подумать,скоро их Месси точно по миру пустит
    Медив
    Медив
    03 декабря в 13:02
    На Мбаппе с Холландом может не хватить... Но с другой стороны, всегда можно положиться на Бензема. Ну или набрать топов Шахтера
    Мessi 10
    Мessi 10
    03 декабря в 12:52
    Сократили затраты на судей?
    Footbolista
    Footbolista
    03 декабря в 12:50
    Бюджет все равно не играет...
    Союзник противников
    Союзник противников
    03 декабря в 12:31
    Как теперь жить? А то,что все денежные мешки фактически банкроты,так это давно известно,только поклонники антинаучной теории "постиндустриального общества" этого никогда не признают и будут включать в национальный совокупный продукт "интеллектуальную собственность".Хрен вы Маркса опровергнете!!!
    Legend 6
    Legend 6
    03 декабря в 12:23
      sv_1969
      sv_1969
      03 декабря в 12:18
      Это норм... Не будут шиковать
      ДАША Д
      ДАША Д
      03 декабря в 12:15
      Скоро по миру пойдут с такими расходами.
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