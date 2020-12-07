ГлавнаяНовости

Итоги жеребьёвки европейского отбора ЧМ-22

вчера, 20:55

Сегодня в Швейцарии прошла жеребьевка европейской квалификации ЧМ-2022.

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн

Все новости
Ремейк четвертьфинала ЧМ-2018 и шанс поквитаться за Марибор. Россия — в группе мести
Вчера, 22:15Александр Чистяков в блоге Смотри ширеКомментарии10
ОфициальноСборная России сыграет с Хорватией и Словакией в квалификации ЧМ-2022
Вчера, 20:41 Комментарии61
Россия не сыграет с Украиной и Косово, зато может попасть в «группу смерти». Жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2022
Вчера, 18:05Александр Чистяков в блоге Магический шарКомментарии34
ОфициальноСтали известны полуфинальные пары Лиги Наций
03 декабря Комментарии12
Стали известны результаты жеребьёвки третьего раунда Кубка Англии
01 декабря Комментарии1
УЕФА утвердил корзины для жеребьёвки отбора на чемпионат мира в Катаре
27 ноября Комментарии47
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zola
Zola
сегодня в 04:59
1 Хорватия
2 Словакия
3 Словения
4 Россия
5 Мальта
6 Кипр
амурец
амурец
сегодня в 02:26
ну что же вполне можно пободаться, но не с этим тренером конечно
Dima salev
Dima salev
сегодня в 02:09
Как всегда мы радуемся что у нас не очень сильные соперники в группе. А в конце нас одной ногой тащить в плей-офф благодаря победы или ничьи наших соперников
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
сегодня в 01:47
Во время жеребьевки квалификации ЧМ-2022 Рафаэль ван дер Варт достал для сборной Украины из четвертой корзины Беларусь, а из пятой – Эстонию. Однако их передвинули в следующую по очереди за нашей группу.

Причина – «суровые зимние условия».

УЕФА перед жеребьевкой определила целый ряд стран, которые будут разводиться при определении групп. И кроме традиционных геополитических конфликтов в духе Украины – России или Косово – Сербии, в правилах прописали, что «десять стран были определены как такие, в которых есть риск суровых зимних условий, потому в одну группу может попасть не более двух таких стран».

Вот полный список этих стран: Беларусь, Эстония, Фареры, Финляндия, Исландия, Литва, Латвия, Норвегия, Россия, Украина.

Так как к моменту жеребьевки четвертой корзины в группе уже было две таких страны (Украина и Финляндия), все последующие автоматически попадали в следующую группу, доступную для них.

Для нас же просто доставали следующий шарик. Хотя система нуждается в доработке – нам в итоге выпал Казахстан, который также не причислишь к субтропикам.

Коротко о погоде на сегодня в Нур-Султане: -24℃
Бот зануда
Бот зануда
сегодня в 01:21


Если вы хотите вип, то тут можно посмотреть, как его получить.


За наших
За наших
сегодня в 01:04
ЗеБолотный настало твоё время!
За наших
За наших
сегодня в 00:54
Что то я сомневаюсь что мы выйдем.
Martini_1987
Martini_1987 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 00:18
Ну-ну)) оправдания одни лишь
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:12
вот так паспорт золотой у Дзюбы, за его счет еще и на Кипр да на Мальту свозят)))
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:58
У хорватов футболистов как у нас литроболщиков) Были б еще выше, но тоже рулят бандиты.
mondial18
mondial18 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:49
Лысый снова опозорится
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:44
Мы будем первыми, потому что Черчесов
roman11111978
roman11111978
вчера в 23:24
Мы не выйдем из этой группы.
альсато
альсато
вчера в 23:15
ваапче нет проблем)))
milan-f
milan-f
вчера в 23:10
За что флуд?
abramjan
abramjan
вчера в 23:06
Третье место будет хорошим результатом для сборной России
санек002
санек002 ответ Lokoman111 (раскрыть)
вчера в 22:58
НУ НЕ СКАЖИ!МНОГО СОМНЕНИЙ НА ЭТОТ СЧЕТ С ТАКОЙ ИГРОЙ,КАК СЕЙЧАС?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:56
Так то он не отобрался в европу, чтобы его судить
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Lokoman111 (раскрыть)
вчера в 22:54
Юмор, можно даже сказать сарказм оценил. Так держать! У хорватов смена поколений, молодежь выходить на первые роли, а у нас давно на первых ролях юные Жирков, Дзюба, Гилерме, Семенов, Кудряшов, Ионов, да и тренер совсем молодой.! Так что флаг нам в руки!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 22:54, ред.
Лихтенштейнцы, Андоррцы и Люксембуржцы уже отправили Киприотам и Мальтийцам поздравления....с удачной жеребьёвкой...
Тага Дага
Тага Дага
вчера в 22:50
Кроме Кипра и Мальты любая команда может занять и первое место и четвёртое...удачи России. ...в ноябре лучше сыграть с Кипром и Мальтой...ноябре обычно наш "футбол" так называемый ...хромает.
eleven LC
eleven LC
вчера в 22:48
Такая сборная России как сейчас никогда не выйдет из групаы где есть Хорватия,Словакия и Словения!
Давайте думать
Давайте думать ответ Lokoman111 (раскрыть)
вчера в 22:40
Пользователь Черданцев поменял никнейм?
79ется сборная, к бабке не ходи, но за оптимизм ставлю плюс))
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 22:31
словакия со словенией прямо друзья
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:18
Только Спартак в Европе и "прославляет" страну , прям феерит.
Анд-м
Анд-м
вчера в 22:18
вторыми как минимум будем,а там стыки и позорный вылет))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:14
Ни в коем случае, иначе как с ЦСКА в европе приключится позор
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Martini_1987 (раскрыть)
вчера в 22:13
Только во влажных фантазиях можно перепутать семерку от ноунэйма с судейской викторией
протон1
протон1
вчера в 22:13
Выиграл - празднуй. Проиграл - иди как все в ближайший сетевой. Как будет выглядеть справедливая система распределения финансов пока не ясно. Скептики утверждают, что менеджеры в любом случае придумают, как обойти правила. Ну а болельщикам остается только верить в наш футбол и футболистов, которые умеют не только зарабатывать, но и играть. ■
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 22:12
Свалить??? Я угадал???
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100