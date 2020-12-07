Итоги жеребьёвки европейского отбора ЧМ-22

Сегодня в Швейцарии прошла жеребьевка европейской квалификации ЧМ-2022.
Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан
Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово
Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва
Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан
Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония
Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова
Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар
Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта
Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино
Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн