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Россия не сыграет с Украиной и Косово, зато может попасть в «группу смерти». Жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2022

07 декабря 2020, 18:05
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Всё, что нужно знать о шариках и шансах.

Сегодня в 20:00 по московскому времени в Цюрихе состоится жеребьевка европейского отборочного турнира следующего чемпионата мира, который пройдет в Катаре. «Соккер.ру» разбирается с составом корзин и уделяет особое внимание шансам сборной России на успешный жребий.

Правила жеребьевки

- В европейском отборочном турнире ЧМ-2022 примут участие 55 сборных, которые сегодня узнают своих соперников.

- Соискатели путевок в Катар изначально разделены на шесть корзин (их состав изучим ниже), сборные из одной корзины не могут попасть в одну группу. Всего будет сформировано 10 групп с литерами от A до J.

- В группах A-E сыграют по пять команд, в группах F-J – по шесть.

- Финалисты Лиги Наций (Италия, Испания, Бельгия и Франция) могут попасть только в группы, состоящие из пяти команд (A-E), так как у них два игровых дня в 2021 году будут заняты борьбой за главный трофей Лиги Наций.

- По политическим причинам не смогут встретиться в отборе ЧМ-2022 сборные России и Украины, России и Косово, Армении и Азербайджана, Испании и Гибралтара, Косово и Сербии, Косово и Боснии.

- В одной корзине могут оказаться только две команды из стран с «суровыми климатическими условиями». ФИФА определила в эту категорию следующие страны: Россия, Украина, Норвегия, Финляндия, Фарерские острова, Беларусь, Исландия, Эстония, Латвия, Литва.

- Есть также ограничение на количество дальних перелетов в рамках одной группы — не более одного. Например, Англия и Уэльс не могут попасть в одну группу с Казахстаном по этой причине.

Когда стартует европейский отборочный турнир ЧМ-2022?

Первые матчи пройдут в марте, причем в одну международную паузу сборным придется сыграть по три матча, как и в сентябре. Будет напряженный график в этих двух слотах — 3 матча за 7 дней. А вот и полное расписание:

1-й тур. 24-25 марта
2-й тур. 27-28 марта
3-й тур. 30-31 марта
4-й тур. 1-2 сентября
5-й тур. 4-5 сентября
6-й тур. 7-8 сентября
7-й тур. 8-9 октября
8-й тур. 11-12 октября
9-й тур. 11-13 ноября
10-й тур. 14-16 ноября

Как отбираются в других частях света?

Азия: 46 команд, 4 раунда отбора. Стартовали еще в середине прошлого года и оставили за спиной первый отборочный раунд, сейчас идет второй. От Азии 4 команды попадут в финальную часть ЧМ-2022 напрямую, еще одна сборная получит путевку в межконтинентальный стык.

Африка: 54 команды, три раунда отбора. И здесь первая стадии позади, некоторые команды уже потеряли шансы сыграть на чемпионате мира. Путевки в Катар получат 5 счастливчиков.

Южная Америка: 10 команд, турнир в два круга для всех. Южноамериканский отбор — самый интересный, ведь это полноценный чемпионат Южной Америки: все 10 команд региона играют друг против друга дома и на выезде, четверо сильнейших отправляются в Катар, еще одна команда получит шанс пробиться на мундиаль через межконтинентальный стыковой матч. После 4 туров из 18 лидируют Бразилия и Аргентина, следом идут Эквадор и Парагвай. Уругвайцам, чилийцам и колумбийцам нужно подтягиваться.

Северная Америка: 35 команд, 3 раунда. Отбор в Северной Америке стартовал в октябре, а закончится в марте 2022-го. Впрочем, основные соискатели путевок пока отдыхают: США, Мексика, Коста-Рика, Ямайка и Гондурас вступят в борьбу только в элитном раунде отбора. Сейчас выясняется, кто бросит им вызов. Сюрпризы случаются, ведь в XXI веке выходили в финальные турниры чемпионатов мира Тринидад и Тобаго, а в Россию приезжала сборная Панамы.

Океания: 11 команд. И только «половинка» путевки на всех: лучшая команда региона сыграет в межконтинентальных стыках. Почти наверняка это будет Новая Зеландия.

Шесть корзин при жеребьевке отбора ЧМ-2022. Кто где?

Первая корзина: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Вторая корзина: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Третья корзина: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Четвёртая корзина: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Пятая корзина: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Шестая корзина: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Самый лёгкий и самый сложный жребий для сборной России

В абсолютно легкую группу сборная России из третьей корзины уже точно не попадает, но все все-таки некоторые варианты предпочтительнее других. Конечно, досадно, что наша команда не одержала ни одной победы в октябрьских и ноябрьских матчах и сползла из второй корзины, дававшей больше шансов на удачный жребий, в третью, но теперь ничего не попишешь. Приходится исходить из имеющихся обстоятельств. Попробуем представить «легкий» жребий и «группу смерти» для наших.

«Группа смерти»: Франция, Польша, Россия, Босния и Герцеговина, Армения.

Францию можно заменить на Испанию, Италию, Англию или Португалию — в первой корзине сплошные топы, при этом из второго лукошка нежелательно вытащить поляков с Робертом Левандовским, впрочем, как и громивших нас недавно сербов, валлийцев и австрийцев, футбольные отношения с которыми в последнее время не складываются. Босния и Герцеговина с Джеко и Пьяничем тоже не подарок, а армяне будут отчаянно драться, против них тоже не гарантированы 6 очков.

«Лёгкий жребий»: Дания, Румыния, Россия, Люксембург, Андорра, Сан-Марино.

Было бы большой удачей достать из первой корзины Данию или Хорватию — с этими командами у нас есть шансы на успех. Можно сыграть с румынами, которые нас обошли в рейтинге и запрыгнули во вторую десятку, а из трех нижних корзин можно вытащить сборные, еще недавно одинаково считавшиеся «карликами». Люксембург сейчас на подъеме, но не настолько же, чтобы бороться за путевку на чемпионат мира, а Андорру и Сан-Марино можно обыгрывать даже с ротацией состава. Приятная опция, учитывая плотный график в марте и сентябре.

Прогноз «Соккер.ру»: Португалия, Швеция, Россия, Болгария, Литва, Молдавия.

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youtomee
youtomee ответ 1asss (раскрыть)
07 декабря в 22:13
а ну какими мы будем - это уже другой вопрос, не могу исключать и 5 места)
1asss
1asss ответ youtomee (раскрыть)
07 декабря в 21:32
судя по жеребьевке четвертыми будем
25процентный клоун
25процентный клоун
07 декабря в 21:10
Россия займёт первое место кто займёт второе мне не интересно
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответ Z. Kramer (раскрыть)
07 декабря в 21:09, ред.
Думаешь Зенит, которые раз 6 играл в группе лч за последнии 10 лет, но ни разу за все годы не попал на гранда, тоже просто везло и подкуп тут не причём?)
rubin kazzzan
rubin kazzzan
07 декабря в 20:59
Всем устроим группу смерти!!!!!))))))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
07 декабря в 20:50
Отдыха желаю, это группа не жизни, хуже не придумать, проще было бы онгличан натянуть чем славян
25процентный клоун
25процентный клоун
07 декабря в 20:48
Стас, удачи, я с тобой, коней и бомдей выкуривай из сборной
Z. Kramer
Z. Kramer ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
07 декабря в 20:47
Думаешь неустойка чабана больше, чем купить жеребьёвку?
Indian
Indian
07 декабря в 20:47
Ну и как из этой группы выходить? Издеваются над усами надежды как хотят...
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
07 декабря в 20:44
Я хоть и сам не люблю все эти теории заговоров)) но это очередная отстой группа для России. Тут уж убейте, но это 100% подкуп ))
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус
07 декабря в 20:43
Это цирк, а не жеребьёвка ))) Путин нажеребил своим жеребцам самые отстойные команды своих корзин, а Украине подарил Францию и Боснию.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
07 декабря в 20:36
Отличный жребий! Вперёд Россия!
димон 37
димон 37
07 декабря в 20:30
германию и польшу надо
Indian
Indian
07 декабря в 20:28
Салямыч в недоумении. Как это...? Чтобы участвовать в ЧМ надо ещё и пять сборных каких-то выигрывать...? Ну и дела...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
07 декабря в 20:25
А нам все равно...., а нам все равно....).....
valt134
valt134 ответ valt134 (раскрыть)
07 декабря в 20:03
    valt134
    valt134
    07 декабря в 19:55
    Дожили... Вашу МАТЬ... Для нас уже любая группа-смерти подобна... Сталина на вас нет!!!
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    07 декабря в 19:53
    честно говоря без разницы все равно ничего не светит
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    07 декабря в 19:48
    Удачи Черчесову в любой груп
    dzvinka
    dzvinka
    07 декабря в 19:40
    ... в группу смерти? к Сербии чтоли?)))
    КАМЮ
    КАМЮ
    07 декабря в 19:29
    Группа смерти для наших с любым подбором соперников, что они уже не раз доказали и на клубном уровне, и сборные. Какая разница
    Caniggia
    Caniggia
    07 декабря в 19:23
    Как вообще можно терпеть тренера 5-й год, если он за всё это время выиграл всего один(!!!) матч из более или менее сильных команд, с Сербами? И то, в ответке круто обос...лся! С Испанией на ЧМ 2018 был не выигрыш, а автобусная ничья.
    youtomee
    youtomee ответ 1asss (раскрыть)
    07 декабря в 19:13, ред.
    "(ВАДА) рекомендовало" это ничего не значит для ФИФА. Если сборную допускают до отборочных матчей, то и на чм пропустят
    шацк
    шацк
    07 декабря в 18:44
    Хорватия, Словакия, Россия, Болгария, Латвия, Мальта
    1asss
    1asss
    07 декабря в 18:39
    даже если и выйдем из группы все равно на ЧМ не допустят

    Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рекомендовало отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам.

    Подробнее на «Чемпионате»:
    https://www.6/football/article-3908635-sbornaja-rossii-mozhet-byt-ne-dopuschena-k-uchastiju-v-chempionate-mira-2022-goda.html?utm_source=copypaste
    DXTK
    DXTK
    07 декабря в 18:39
    всегда хотелось спросить у фифа или уефа а если сборные или хотя бы российские и украинские клубы вдруг возмут и выйдут в финал турнира и сыграют друг против друга, что тогда будет отмена игры отмена финала???

    А так хотелось бы из первой группы попалась голландия или англия, бельгия и португалия уже надоели, Дания но они и так на евро с нами у группе долно быть разнообразие.

    вот буду ждать тотальный футбол или родоначальников футбола........ а с остальными без разницы.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    07 декабря в 18:36
    Главное без позолоченых играть
    Caniggia
    Caniggia
    07 декабря в 18:34
    С усатым бараном мы не выйдем ни из какой группы, в принципе! Сборную должен возглавить Юран или Бердыев. Тогда шансы попасть на ЧМ будут.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    07 декабря в 18:33
    Меня улыбнула группа "жизни" Дания, Румыния. Россия и т.. Это группа гарантированная группа жизни для Дании и с большой долей вероятности для Румынии. Иных вариантов нет.
    Храневец
    Храневец
    07 декабря в 18:31
    зависит все не от класса команды а от слепого жребия !
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