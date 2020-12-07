Россия не сыграет с Украиной и Косово, зато может попасть в «группу смерти». Жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2022

Всё, что нужно знать о шариках и шансах.
Сегодня в 20:00 по московскому времени в Цюрихе состоится жеребьевка европейского отборочного турнира следующего чемпионата мира, который пройдет в Катаре. «Соккер.ру» разбирается с составом корзин и уделяет особое внимание шансам сборной России на успешный жребий.
Правила жеребьевки
- В европейском отборочном турнире ЧМ-2022 примут участие 55 сборных, которые сегодня узнают своих соперников.
- Соискатели путевок в Катар изначально разделены на шесть корзин (их состав изучим ниже), сборные из одной корзины не могут попасть в одну группу. Всего будет сформировано 10 групп с литерами от A до J.
- В группах A-E сыграют по пять команд, в группах F-J – по шесть.
- Финалисты Лиги Наций (Италия, Испания, Бельгия и Франция) могут попасть только в группы, состоящие из пяти команд (A-E), так как у них два игровых дня в 2021 году будут заняты борьбой за главный трофей Лиги Наций.
- По политическим причинам не смогут встретиться в отборе ЧМ-2022 сборные России и Украины, России и Косово, Армении и Азербайджана, Испании и Гибралтара, Косово и Сербии, Косово и Боснии.
- В одной корзине могут оказаться только две команды из стран с «суровыми климатическими условиями». ФИФА определила в эту категорию следующие страны: Россия, Украина, Норвегия, Финляндия, Фарерские острова, Беларусь, Исландия, Эстония, Латвия, Литва.
- Есть также ограничение на количество дальних перелетов в рамках одной группы — не более одного. Например, Англия и Уэльс не могут попасть в одну группу с Казахстаном по этой причине.
Когда стартует европейский отборочный турнир ЧМ-2022?
Первые матчи пройдут в марте, причем в одну международную паузу сборным придется сыграть по три матча, как и в сентябре. Будет напряженный график в этих двух слотах — 3 матча за 7 дней. А вот и полное расписание:
1-й тур. 24-25 марта
2-й тур. 27-28 марта
3-й тур. 30-31 марта
4-й тур. 1-2 сентября
5-й тур. 4-5 сентября
6-й тур. 7-8 сентября
7-й тур. 8-9 октября
8-й тур. 11-12 октября
9-й тур. 11-13 ноября
10-й тур. 14-16 ноября
Как отбираются в других частях света?
Азия: 46 команд, 4 раунда отбора. Стартовали еще в середине прошлого года и оставили за спиной первый отборочный раунд, сейчас идет второй. От Азии 4 команды попадут в финальную часть ЧМ-2022 напрямую, еще одна сборная получит путевку в межконтинентальный стык.
Африка: 54 команды, три раунда отбора. И здесь первая стадии позади, некоторые команды уже потеряли шансы сыграть на чемпионате мира. Путевки в Катар получат 5 счастливчиков.
Южная Америка: 10 команд, турнир в два круга для всех. Южноамериканский отбор — самый интересный, ведь это полноценный чемпионат Южной Америки: все 10 команд региона играют друг против друга дома и на выезде, четверо сильнейших отправляются в Катар, еще одна команда получит шанс пробиться на мундиаль через межконтинентальный стыковой матч. После 4 туров из 18 лидируют Бразилия и Аргентина, следом идут Эквадор и Парагвай. Уругвайцам, чилийцам и колумбийцам нужно подтягиваться.
Северная Америка: 35 команд, 3 раунда. Отбор в Северной Америке стартовал в октябре, а закончится в марте 2022-го. Впрочем, основные соискатели путевок пока отдыхают: США, Мексика, Коста-Рика, Ямайка и Гондурас вступят в борьбу только в элитном раунде отбора. Сейчас выясняется, кто бросит им вызов. Сюрпризы случаются, ведь в XXI веке выходили в финальные турниры чемпионатов мира Тринидад и Тобаго, а в Россию приезжала сборная Панамы.
Океания: 11 команд. И только «половинка» путевки на всех: лучшая команда региона сыграет в межконтинентальных стыках. Почти наверняка это будет Новая Зеландия.
Шесть корзин при жеребьевке отбора ЧМ-2022. Кто где?
Первая корзина: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.
Вторая корзина: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.
Третья корзина: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.
Четвёртая корзина: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.
Пятая корзина: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.
Шестая корзина: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.
Самый лёгкий и самый сложный жребий для сборной России
В абсолютно легкую группу сборная России из третьей корзины уже точно не попадает, но все все-таки некоторые варианты предпочтительнее других. Конечно, досадно, что наша команда не одержала ни одной победы в октябрьских и ноябрьских матчах и сползла из второй корзины, дававшей больше шансов на удачный жребий, в третью, но теперь ничего не попишешь. Приходится исходить из имеющихся обстоятельств. Попробуем представить «легкий» жребий и «группу смерти» для наших.
«Группа смерти»: Франция, Польша, Россия, Босния и Герцеговина, Армения.
Францию можно заменить на Испанию, Италию, Англию или Португалию — в первой корзине сплошные топы, при этом из второго лукошка нежелательно вытащить поляков с Робертом Левандовским, впрочем, как и громивших нас недавно сербов, валлийцев и австрийцев, футбольные отношения с которыми в последнее время не складываются. Босния и Герцеговина с Джеко и Пьяничем тоже не подарок, а армяне будут отчаянно драться, против них тоже не гарантированы 6 очков.
«Лёгкий жребий»: Дания, Румыния, Россия, Люксембург, Андорра, Сан-Марино.
Было бы большой удачей достать из первой корзины Данию или Хорватию — с этими командами у нас есть шансы на успех. Можно сыграть с румынами, которые нас обошли в рейтинге и запрыгнули во вторую десятку, а из трех нижних корзин можно вытащить сборные, еще недавно одинаково считавшиеся «карликами». Люксембург сейчас на подъеме, но не настолько же, чтобы бороться за путевку на чемпионат мира, а Андорру и Сан-Марино можно обыгрывать даже с ротацией состава. Приятная опция, учитывая плотный график в марте и сентябре.
Прогноз «Соккер.ру»: Португалия, Швеция, Россия, Болгария, Литва, Молдавия.
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рекомендовало отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам.
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.6/football/article-3908635-sbornaja-rossii-mozhet-byt-ne-dopuschena-k-uchastiju-v-chempionate-mira-2022-goda.html?utm_source=copypaste
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) рекомендовало отстранить Россию от международных турниров на четыре года, а также запретить участие в тендерах за право их проведения. Уже отданные России турниры могут быть переданы другим странам.
Подробнее на «Чемпионате»:
https://www.6/football/article-3908635-sbornaja-rossii-mozhet-byt-ne-dopuschena-k-uchastiju-v-chempionate-mira-2022-goda.html?utm_source=copypaste
А так хотелось бы из первой группы попалась голландия или англия, бельгия и португалия уже надоели, Дания но они и так на евро с нами у группе долно быть разнообразие.
вот буду ждать тотальный футбол или родоначальников футбола........ а с остальными без разницы.
А так хотелось бы из первой группы попалась голландия или англия, бельгия и португалия уже надоели, Дания но они и так на евро с нами у группе долно быть разнообразие.
вот буду ждать тотальный футбол или родоначальников футбола........ а с остальными без разницы.