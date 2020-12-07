Россия не сыграет с Украиной и Косово, зато может попасть в «группу смерти». Жеребьёвка отборочного турнира ЧМ-2022

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07 декабря 2020, 18:05

Всё, что нужно знать о шариках и шансах.

Сегодня в 20:00 по московскому времени в Цюрихе состоится жеребьевка европейского отборочного турнира следующего чемпионата мира, который пройдет в Катаре. «Соккер.ру» разбирается с составом корзин и уделяет особое внимание шансам сборной России на успешный жребий.

Правила жеребьевки

- В европейском отборочном турнире ЧМ -2022 примут участие 55 сборных, которые сегодня узнают своих соперников.

- Соискатели путевок в Катар изначально разделены на шесть корзин (их состав изучим ниже), сборные из одной корзины не могут попасть в одну группу. Всего будет сформировано 10 групп с литерами от A до J.

- В группах A-E сыграют по пять команд, в группах F-J – по шесть.

- Финалисты Лиги Наций (Италия, Испания, Бельгия и Франция) могут попасть только в группы, состоящие из пяти команд (A-E), так как у них два игровых дня в 2021 году будут заняты борьбой за главный трофей Лиги Наций.

- По политическим причинам не смогут встретиться в отборе ЧМ -2022 сборные России и Украины, России и Косово, Армении и Азербайджана, Испании и Гибралтара, Косово и Сербии, Косово и Боснии.

- В одной корзине могут оказаться только две команды из стран с «суровыми климатическими условиями». ФИФА определила в эту категорию следующие страны: Россия, Украина, Норвегия, Финляндия, Фарерские острова, Беларусь, Исландия, Эстония, Латвия, Литва.

- Есть также ограничение на количество дальних перелетов в рамках одной группы — не более одного. Например, Англия и Уэльс не могут попасть в одну группу с Казахстаном по этой причине.

Когда стартует европейский отборочный турнир ЧМ -2022?

Первые матчи пройдут в марте, причем в одну международную паузу сборным придется сыграть по три матча, как и в сентябре. Будет напряженный график в этих двух слотах — 3 матча за 7 дней. А вот и полное расписание:

1-й тур. 24-25 марта

2-й тур. 27-28 марта

3-й тур. 30-31 марта

4-й тур. 1-2 сентября

5-й тур. 4-5 сентября

6-й тур. 7-8 сентября

7-й тур. 8-9 октября

8-й тур. 11-12 октября

9-й тур. 11-13 ноября

10-й тур. 14-16 ноября

Как отбираются в других частях света?

Азия: 46 команд, 4 раунда отбора. Стартовали еще в середине прошлого года и оставили за спиной первый отборочный раунд, сейчас идет второй. От Азии 4 команды попадут в финальную часть ЧМ -2022 напрямую, еще одна сборная получит путевку в межконтинентальный стык.

Африка: 54 команды, три раунда отбора. И здесь первая стадии позади, некоторые команды уже потеряли шансы сыграть на чемпионате мира. Путевки в Катар получат 5 счастливчиков.

Южная Америка: 10 команд, турнир в два круга для всех. Южноамериканский отбор — самый интересный, ведь это полноценный чемпионат Южной Америки: все 10 команд региона играют друг против друга дома и на выезде, четверо сильнейших отправляются в Катар, еще одна команда получит шанс пробиться на мундиаль через межконтинентальный стыковой матч. После 4 туров из 18 лидируют Бразилия и Аргентина, следом идут Эквадор и Парагвай. Уругвайцам, чилийцам и колумбийцам нужно подтягиваться.

Северная Америка: 35 команд, 3 раунда. Отбор в Северной Америке стартовал в октябре, а закончится в марте 2022-го. Впрочем, основные соискатели путевок пока отдыхают: США , Мексика, Коста-Рика, Ямайка и Гондурас вступят в борьбу только в элитном раунде отбора. Сейчас выясняется, кто бросит им вызов. Сюрпризы случаются, ведь в XXI веке выходили в финальные турниры чемпионатов мира Тринидад и Тобаго, а в Россию приезжала сборная Панамы.

Океания: 11 команд. И только «половинка» путевки на всех: лучшая команда региона сыграет в межконтинентальных стыках. Почти наверняка это будет Новая Зеландия.

Шесть корзин при жеребьевке отбора ЧМ -2022. Кто где?

Первая корзина: Бельгия, Франция, Англия, Португалия, Испания, Италия, Хорватия, Дания, Германия, Нидерланды.

Вторая корзина: Швейцария, Уэльс, Польша, Швеция, Австрия, Украина, Сербия, Турция, Словакия, Румыния.

Третья корзина: Россия, Венгрия, Ирландия, Чехия, Норвегия, Северная Ирландия, Исландия, Шотландия, Греция, Финляндия.

Четвёртая корзина: Босния и Герцеговина, Словения, Черногория, Северная Македония, Албания, Болгария, Израиль, Беларусь, Грузия, Люксембург.

Пятая корзина: Армения, Кипр, Фарерские острова, Азербайджан, Эстония, Косово, Казахстан, Литва, Латвия, Андорра.

Шестая корзина: Мальта, Молдавия, Лихтенштейн, Гибралтар, Сан-Марино.

Самый лёгкий и самый сложный жребий для сборной России

В абсолютно легкую группу сборная России из третьей корзины уже точно не попадает, но все все-таки некоторые варианты предпочтительнее других. Конечно, досадно, что наша команда не одержала ни одной победы в октябрьских и ноябрьских матчах и сползла из второй корзины, дававшей больше шансов на удачный жребий, в третью, но теперь ничего не попишешь. Приходится исходить из имеющихся обстоятельств. Попробуем представить «легкий» жребий и «группу смерти» для наших.

«Группа смерти»: Франция, Польша, Россия, Босния и Герцеговина, Армения.

Францию можно заменить на Испанию, Италию, Англию или Португалию — в первой корзине сплошные топы, при этом из второго лукошка нежелательно вытащить поляков с Робертом Левандовским, впрочем, как и громивших нас недавно сербов, валлийцев и австрийцев, футбольные отношения с которыми в последнее время не складываются. Босния и Герцеговина с Джеко и Пьяничем тоже не подарок, а армяне будут отчаянно драться, против них тоже не гарантированы 6 очков.

«Лёгкий жребий»: Дания, Румыния, Россия, Люксембург, Андорра, Сан-Марино.

Было бы большой удачей достать из первой корзины Данию или Хорватию — с этими командами у нас есть шансы на успех. Можно сыграть с румынами, которые нас обошли в рейтинге и запрыгнули во вторую десятку, а из трех нижних корзин можно вытащить сборные, еще недавно одинаково считавшиеся «карликами». Люксембург сейчас на подъеме, но не настолько же, чтобы бороться за путевку на чемпионат мира, а Андорру и Сан-Марино можно обыгрывать даже с ротацией состава. Приятная опция, учитывая плотный график в марте и сентябре.

Прогноз «Соккер.ру»: Португалия, Швеция, Россия, Болгария, Литва, Молдавия.