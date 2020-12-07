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Сборная России сыграет с Хорватией и Словакией в квалификации ЧМ-2022

вчера, 20:41

Сборная России узнала соперников по квалификации на ЧМ-2022.

Подопечные Станислава Черчесова попали в группу H вместе с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.

Расписание:

1-й тур. 24-25 марта
2-й тур. 27-28 марта
3-й тур. 30-31 марта
4-й тур. 1-2 сентября
5-й тур. 4-5 сентября
6-й тур. 7-8 сентября
7-й тур. 8-9 октября
8-й тур. 11-12 октября
9-й тур. 11-13 ноября
10-й тур. 14-16 ноября

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Все комментарии
Dima salev
Dima salev
сегодня в 02:06
Меня пугаеть Словения очень неудобный соперник из за них мы не попали в чемпионат мира с бронзовый состава чемпионат Европы 2008г
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 02:05
3-е место в такой группе будет для Россиян успех) а может и лучше выступят ..
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:52
Право повеситься ! ))))
Союзник противников
Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:25
Значит,отдыхаем один цикл! Можно попытаться навести порядок в футбольном хозяйстве.Ну если Миллера скинут с ГАЗПРОМА.
4RT
4RT
вчера в 22:14
Ну это ещё по божески. Сейчас начнутся разговоры,что группа вполне проходимая,что обязаны выходить и второе место уже забронировано. А после...,как же так ,всё не так 😁
шацк
шацк
вчера в 22:12
Группа Н - Хорошая группа, но если тренера сборной не назначат нормального, то так и будем в Херовый футбол играть и дело не в соперникам даже...
cska1948
cska1948 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 22:09
В каждой группе все команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и на выезде, напрямую в финальную часть чемпионата выйдут только победители групп. Занявшие вторые места в группах команды, а также две лучшие сборные из числа не занявших первое или второе место в отборочной группе, победившие в своих группах Лиги наций, попадут в плей-офф.
firewing
firewing
вчера в 22:08
Мальта - сила!
1asss
1asss ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
вчера в 21:46
а что там?
1asss
1asss
вчера в 21:45
третье место предел
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:44
1.Хорватия
2.Словакия
3.Словения
4.Россия
Ежу понятно!)))))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:40
Третье место какое право даёт? Выше не светит.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:40
Всем хейтерам стаса тунца и как следует его лососнуть
makerdream
makerdream
вчера в 21:38
Как всегда рассиянам лёгкая группа.
13 RUS
13 RUS
вчера в 21:28
Скучноватая легкая группа, но сборная Стаса, может и 79аться...
протон1
протон1
вчера в 21:24
Цифры и правда впечатляют. Миллионы отнюдь не рублей, а евро. При этом получают их не только топовые футболисты. Главное попасть в состав команды.

какого перепугу платить ему ?
shlomo
shlomo ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:20
Первое мы и не возьмем...:))))...тут как за четвертое биться не стали бы...:))))...посмотрите свою страницу...у вас новая Лига появилась.....
Mi6
Mi6
вчера в 21:17
Шанс есть
ТТ
ТТ ответ ЮHBА (раскрыть)
вчера в 21:12
Не,ну можно так-то и за четвертое побороться!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:10
Это не меняет ничего. Собрать новую сборную времени не хватит.
serh62
serh62
вчера в 21:08
пока баран у руля, толку от сборной не будет
Сп62
Сп62 ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
вчера в 21:06
Черчеса после Европы уже не будет. Так что ставки поменяй.
Пpoтив всех
Пpoтив всех
вчера в 21:05
Для черчесовской газпромсборной, любая группа покажется - группой смерти
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер
вчера в 21:05
Россия не выйдет на ЧМ
Сп62
Сп62
вчера в 21:04
Первое место нам брать не нужно. Игроки сразу зазнаются, а журналисты предрекут финал. Прийдётся брать второе. И скромненько, и тепло.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:01
Черчесов+Дзю=0,🥒в отборе. К бабке не ходи.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
вчера в 20:59
1 Хорватия, 2 Словакия, 3 Словения ну 4 место займет Россия ))
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 20:58
интервью черчесова и организация матчтв просто позор, кто смотрит онлайн поймет
Z. Kramer
Z. Kramer
вчера в 20:57
Первые три тура за неделю, сдохнут по-любому.
Мистер Галактикус
Мистер Галактикус ответ PiterGrad (раскрыть)
вчера в 20:57, ред.
Мстить Кипру звучит ржачно ))
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