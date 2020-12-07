Сборная России сыграет с Хорватией и Словакией в квалификации ЧМ-2022

Сборная России узнала соперников по квалификации на ЧМ-2022.
Подопечные Станислава Черчесова попали в группу H вместе с Хорватией, Словакией, Словенией, Кипром и Мальтой.
1-й тур. 24-25 марта
2-й тур. 27-28 марта
3-й тур. 30-31 марта
4-й тур. 1-2 сентября
5-й тур. 4-5 сентября
6-й тур. 7-8 сентября
7-й тур. 8-9 октября
8-й тур. 11-12 октября
9-й тур. 11-13 ноября
10-й тур. 14-16 ноября
2.Словакия
3.Словения
4.Россия
Ежу понятно!)))))
2.Словакия
3.Словения
4.Россия
Ежу понятно!)))))
какого перепугу платить ему ?
какого перепугу платить ему ?