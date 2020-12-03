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Стали известны полуфинальные пары Лиги Наций

03 декабря 2020, 20:16

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка финальной стадии Лиги Наций.

Сборная Испании сыграет с Италией (в Милане на «Сан-Сиро»), а национальная команда Франции встретится со сборной Бельгии (в Турине на «Альянц Стэдиум»). Матчи пройдут 6 и 7 октября 2021 года. Финал и игра за третье место состоятся 10 октября.

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Все комментарии
шацк
шацк
вчера в 22:14
Финал Испания-Бельгия.
Союзник противников
Союзник противников
03 декабря в 21:46
Дурной турнир.
ARMENIAN
ARMENIAN
03 декабря в 21:02
вижу Италию и Бельгию в финале
sihafazatron
sihafazatron
03 декабря в 20:51
В Турине на Альянц Арене?
Это же вроде стадион Баварии, который в мюнхене??
cska vperiod
cska vperiod
03 декабря в 20:39
Этот приносит кучу проблем, чуть наш усач-спартач не потерял работу.
pomor45
pomor45
03 декабря в 20:38, ред.
Расстояние до полуфиналов почти год. Всё поменяется за это время и может статься, что в полуфиналах будут далеко не сильнейшие. И стоило ли так гнать "паровоз ЛЦ", чтобы потом год держать его на запасном пути?
Сантус
Сантус ответ particular (раскрыть)
03 декабря в 20:36
))не,но некий ажик был...после Сербии...да и кабинетная Швейцария показала для кого собственно этот турнир устраивался...:)
particular
particular
03 декабря в 20:30
Невзрачный турнир без ажиотажа, соперничества и интриги...
Сантус
Сантус
03 декабря в 20:28
Я понимаю ковид и всё такое....но данный турнир в этом году обгадился.Учитывая то что через год там возможно в командах будут другие лица,не имеющие отношения к выходу,это ещё более странно...
stbcsan2frfn
stbcsan2frfn
03 декабря в 20:23, ред.
откровенно бездарный турнир, ну какой смысл играть финальную пульку почти через год после окончания основной сетки?



почему не подвести итоги этого турнира-калеки в ближайшее время?? ох уж этот УЕФА, сведет футбол в могилу
ilyafrom
ilyafrom
03 декабря в 20:22
Почти год ждать
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
03 декабря в 20:22
Италию протащат в финал, а во второй паре будет битва. Афроевропейцев в обеих хватает...
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