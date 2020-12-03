Стали известны полуфинальные пары Лиги Наций

1607015790

03 декабря 2020, 20:16

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка финальной стадии Лиги Наций.

Сборная Испании сыграет с Италией (в Милане на «Сан-Сиро»), а национальная команда Франции встретится со сборной Бельгии (в Турине на «Альянц Стэдиум»). Матчи пройдут 6 и 7 октября 2021 года. Финал и игра за третье место состоятся 10 октября.