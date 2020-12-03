Стали известны полуфинальные пары Лиги Наций

Сегодня в Ньоне состоялась жеребьевка финальной стадии Лиги Наций.
Сборная Испании сыграет с Италией (в Милане на «Сан-Сиро»), а национальная команда Франции встретится со сборной Бельгии (в Турине на «Альянц Стэдиум»). Матчи пройдут 6 и 7 октября 2021 года. Финал и игра за третье место состоятся 10 октября.
Это же вроде стадион Баварии, который в мюнхене??
Это же вроде стадион Баварии, который в мюнхене??
https://www.youtube.com/watch?v=WkWm6JTo-pE
почему не подвести итоги этого турнира-калеки в ближайшее время?? ох уж этот УЕФА, сведет футбол в могилу
почему не подвести итоги этого турнира-калеки в ближайшее время?? ох уж этот УЕФА, сведет футбол в могилу