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Арбитр матча ПСЖ — «Истанбул» оскорбил тренера гостей, встреча прервана

вчера, 23:32
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)5 : 1Логотип футбольный клуб Истанбул Башакшехир (Стамбул)Истанбул БашакшехирМатч завершен

В Париже во время матча ПСЖ — «Истанбул» случился расистский скандал из-за поведения румынского арбитра, который оскорбил тренера гостей Пьера Вебо.

Команды отказываются продолжать встречу, на поле уже спустился делегат матча.

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