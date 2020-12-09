В «Спартаке» рассказали о задачах Мележикова, который сменил Газизова

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов рассказал о задачах Евгения Мележикова, который был назначен на должность управляющего директора московского клуба после отставки Шамиля Газизова.

Клуб не вёл поиски нового кандидата на должность генерального директора, чьи полномочия было вполне логичным возложить на одного из действующих топ-менеджеров клуба. Евгений Мележиков занимает должность управляющего директора, и Совет Директоров московского «Спартака» передал ему функцию управления футбольным клубом.

Дмитрий Попов отвечает за трансферную политику клуба и выстраивание эффективной вертикали между Академией, «Спартаком-2» и основной командой. Задачей Евгения Мележикова является общая координация работы всех подразделений клуба, в том числе его спортивной части.

Важнее смотреть не только на прошлое, но и на настоящее человека. Евгений Мележиков корпоративный и сильный руководитель, хорошо знакомый со «Спартаком». Помимо военной службы, за его плечами более 15 лет успешной работы в российском футболе. Это руководящие позиции в футбольных клубах, также опыт подготовки и проведения чемпионата мира и ряда других крупных спортивных мероприятий.

Мележиков ранее отвечал не только за безопасность, например, имел успешный опыт работы на позиции вице-президента в одном из клубов Премьер-лиги. В «Спартак» он вернулся на позицию директора по инфраструктуре и безопасности.

Управление футбольным клубом — это не только трансферы. Это эффективное функционирование всех подразделений и служб клуба, успешная коммерческая деятельность, стратегия развития. В случае со «Спартаком» это еще и реализация больших инфраструктурных программ, например: строительство универсального концертного зала рядом с «Открытие Ареной» и переезд Академии в Тушино, подготовка к 100-летию клуба. Эти задачи, в том числе будет решать Евгений Мележиков.