ГлавнаяНовости

В «Спартаке» рассказали о задачах Мележикова, который сменил Газизова

сегодня, 21:17

Глава департамента по коммуникациям «Спартака» Антон Фетисов рассказал о задачах Евгения Мележикова, который был назначен на должность управляющего директора московского клуба после отставки Шамиля Газизова.

Клуб не вёл поиски нового кандидата на должность генерального директора, чьи полномочия было вполне логичным возложить на одного из действующих топ-менеджеров клуба. Евгений Мележиков занимает должность управляющего директора, и Совет Директоров московского «Спартака» передал ему функцию управления футбольным клубом.

Дмитрий Попов отвечает за трансферную политику клуба и выстраивание эффективной вертикали между Академией, «Спартаком-2» и основной командой. Задачей Евгения Мележикова является общая координация работы всех подразделений клуба, в том числе его спортивной части.

Важнее смотреть не только на прошлое, но и на настоящее человека. Евгений Мележиков корпоративный и сильный руководитель, хорошо знакомый со «Спартаком». Помимо военной службы, за его плечами более 15 лет успешной работы в российском футболе. Это руководящие позиции в футбольных клубах, также опыт подготовки и проведения чемпионата мира и ряда других крупных спортивных мероприятий.

Мележиков ранее отвечал не только за безопасность, например, имел успешный опыт работы на позиции вице-президента в одном из клубов Премьер-лиги. В «Спартак» он вернулся на позицию директора по инфраструктуре и безопасности.

Управление футбольным клубом — это не только трансферы. Это эффективное функционирование всех подразделений и служб клуба, успешная коммерческая деятельность, стратегия развития. В случае со «Спартаком» это еще и реализация больших инфраструктурных программ, например: строительство универсального концертного зала рядом с «Открытие Ареной» и переезд Академии в Тушино, подготовка к 100-летию клуба. Эти задачи, в том числе будет решать Евгений Мележиков.

Все новости
Слухи«Локомотив» решил уволить Кикнадзе
02 декабря Комментарии19
СлухиГазизов может заменить Кикнадзе в «Локомотиве»
02 декабря Комментарии50
Фридкин не отчитывал игроков «Ромы» за разгромное поражение от «Наполи»
02 декабря Комментарии2
«Спартак»: «Вопрос о смене Газизова не стоит на ближайшей повестке»
27 ноября Комментарии15
Суматоха у штурвала. В «Спартаке» снова меняется власть
26 ноябряАлександр Чистяков в блоге Забыли спроситьКомментарии24
Шендрик может сменить Мещерякова в «Локомотиве»
24 ноября Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 23:42
Боже храни Спартак!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Литейный 4 (раскрыть)
сегодня в 23:00
И делать это надо быстро. Там очередь из будущих ген.директоров длинная очень.
311
311
сегодня в 22:37
Задача у всех одна! Попилить бабла, ещё и неустойку срубить! Благо Федун щедрый еврей!)
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 22:06
Теперь очередь Мележикова решать свои меркантильные интересы за счет Федуна. Гыгыгы
Faustello
Faustello
сегодня в 21:48
От всей души поздравляем Малежика!)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:38
Вот мы и узнали фамилию будущего миллионера. Полгодика только потерпеть надо.
А может и меньше...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:37
До хрена вокруг футбола развелось разных начальников.
Black Temter
Black Temter
сегодня в 21:35
Главное, не упустить седьмое место.
Strimmy
Strimmy
сегодня в 21:34
Чем Мележиков хуже Цорна или Газизова?
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 21:23
У мележикова задача еще интереснее: срубить с федуна за следующие полгода уже 500 лямов
Faustello
Faustello
сегодня в 21:22, ред.
Ясно, солдафона поставили, будет как прапорщик Шматко с неизбежностью воды точащей камень соляру из Федуна доить)))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:19
И все снова будет как раньше!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100