«Локомотив» решил уволить Кикнадзе

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02 декабря 2020, 20:18

Руководство «Локомотива» намерено расстаться с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

Планируется, что Кикнадзе покинет свой пост в конце декабря. Ранее ходили слухи, что на работу в московский клуб может устроиться гендир «Спартака» Шамиль Газизов.