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«Локомотив» решил уволить Кикнадзе

02 декабря 2020, 20:18

Руководство «Локомотива» намерено расстаться с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.

Планируется, что Кикнадзе покинет свой пост в конце декабря. Ранее ходили слухи, что на работу в московский клуб может устроиться гендир «Спартака» Шамиль Газизов.

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Все комментарии
autochthon
autochthon
03 декабря в 19:41
А как же Оля Смородская ?..
Евгений Сербин
Евгений Сербин
03 декабря в 13:40
да неужели
ЮЗИК
ЮЗИК
02 декабря в 23:09
Поздно спохватились
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ marvel777 (раскрыть)
02 декабря в 22:42
Даже если это и имело место быть,там смешная сумма по меркам Локо.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
02 декабря в 22:28
Когда уволят, тогда попляшем)
marvel777
marvel777 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
02 декабря в 22:20, ред.
есть такая схема как откат от игрока за контракт тренеру или управляющему - у балканцев говорят это в моде а при том что он нулевой это похоже на правду
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответ Caniggia (раскрыть)
02 декабря в 21:47
Райковича,насколько я знаю,никто не покупал и пилить там нечего было,он бесплатным агентом пришел
Kosmos58
Kosmos58
02 декабря в 21:44
... и Палыча верните!!!
МапС
МапС
02 декабря в 21:16
Когда уволят, тогда и поздравим депо.
ДАША Д
ДАША Д
02 декабря в 20:58
Абсолютно правильное решение.
Caniggia
Caniggia
02 декабря в 20:56
А лысого серба куда девать? Ведь это грузин его брал для распила бабла на трансферах всяких Райковичей, покупаемых якобы под Николича. Один хрен, одного вора выгонят, другого возьмут. Кроме Сёмина за ними следить не кто не будет.
cska vperiod
cska vperiod
02 декабря в 20:47
Ничего, спартак подберёт им не привыкать.
Я на стреме
Я на стреме
02 декабря в 20:35
сегодня в клубе железнодорожников будут танцы
BDA81
BDA81
02 декабря в 20:31, ред.
ЦИРК продолжается в РЖД ))) Завтра напишут что полное доверие Кикнадзе ))
А Газизов покует чемоданы )))
Р.S. Если Локо действительно удастса забрать Газизова то это будет шик. Работа в Уфе и за короткое время в Спаме показали , работать умеет.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
02 декабря в 20:30
Федуну наладил каналы с судьями , Локо тоже хочет
Союзник противников
Союзник противников
02 декабря в 20:27
Такого же возьмут.Их много в очереди,этой всезнающей посредственности.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
02 декабря в 20:25
Очень правильное решение,только за ситуацию с Семиным его нужно было гнать ссаными тряпками.Про потерю Кварацхелии,продажу Миранчука за копейки и покупку Райковича я вообще молчу...
drug01
drug01
02 декабря в 20:20
Не долго музыка играла....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 декабря в 20:19
Сёмин сделал стойку...
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