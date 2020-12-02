«Локомотив» решил уволить Кикнадзе

Руководство «Локомотива» намерено расстаться с генеральным директором клуба Василием Кикнадзе.
Планируется, что Кикнадзе покинет свой пост в конце декабря. Ранее ходили слухи, что на работу в московский клуб может устроиться гендир «Спартака» Шамиль Газизов.
А Газизов покует чемоданы )))
Р.S. Если Локо действительно удастса забрать Газизова то это будет шик. Работа в Уфе и за короткое время в Спаме показали , работать умеет.
А Газизов покует чемоданы )))
Р.S. Если Локо действительно удастса забрать Газизова то это будет шик. Работа в Уфе и за короткое время в Спаме показали , работать умеет.