Кабелла: «Рад, что забил в ворота „Челси“»

Полузащитник «Краснодара» поделился мнением о матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

К последнему туру мы уже квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, но игра против «Челси» — матч топ-уровня. Выйти без максимального настроя на поле было невозможно. Мы детально и скрупулезно изучали соперника, готовились к нему, и это принесло результат.

Очень рад, что забил в таком матче — особенно после того, как пропустил половину группового этапа. Сейчас нам нужно сосредоточиться на российском чемпионате и закончить год на позитиве.