ГлавнаяНовости

Кабелла: «Рад, что забил в ворота „Челси“»

сегодня, 22:11
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла поделился мнением о матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

К последнему туру мы уже квалифицировались в плей-офф Лиги Европы, но игра против «Челси» — матч топ-уровня. Выйти без максимального настроя на поле было невозможно. Мы детально и скрупулезно изучали соперника, готовились к нему, и это принесло результат.

Очень рад, что забил в таком матче — особенно после того, как пропустил половину группового этапа. Сейчас нам нужно сосредоточиться на российском чемпионате и закончить год на позитиве.

Все новости
Классон: «Ничья на „Стэмфорд Бридж“ — хороший результат»
Сегодня, 22:31 Комментарии6
Сенников: «Немного успокаивает мысль, что „Бавария“ решила все свои задачи»
Сегодня, 21:03 Комментарии2
Венделл: «Проект „Зенита“ заключается в борьбе с лучшими клубами Европы»
Сегодня, 20:57 Комментарии39
Зайнутдинов: «Завтра хотим обрадовать наших болельщиков»
Сегодня, 20:13 Комментарии12
Ганчаренко: «Надо сделать всё возможное, чтобы завтра хорошо сыграть»
Сегодня, 20:07 Комментарии23
«Локомотиву» нужна победа над «Баварией» в Мюнхене. Иначе говоря — чудо
Сегодня, 19:04Александр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 22:19
Мы тоже рады что ты забил!
Faustello
Faustello
сегодня в 22:13
Да уж, будьте любезны, постарайтесь!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:12
Молодец.....что Челси забил.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100