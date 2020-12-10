Титов — о ЦСКА: «Надо было умудриться лишить себя шансов на в плей-офф ЛЕ»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов рассуждает о предстоящем матче ЦСКА в Лиге Европы против загребского «Динамо».
ЦСКА свою судьбу предрешил заранее. Надо было умудриться в такой группе еще до последнего тура лишить себя шансов на выход в плей-офф. Но когда не забиваешь ни одного мяча в трех домашних матчах, о чем вообще можно говорить.
Здесь вроде бы и нужно хлопнуть дверью. Но ЦСКА сейчас не очень здорово выглядит и в чемпионате, а там остались две важные встречи, в которых надо стараться победить. С «Уралом» игра уже в воскресенье, там необходимо брать три очка. Так что не думаю, что в Загребе мы увидим лучший состав ЦСКА. Конец отрезка, сил уже не так много, а они будут нужны в других встречах.