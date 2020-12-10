Титов — о ЦСКА: «Надо было умудриться лишить себя шансов на в плей-офф ЛЕ»

Бывший игрок «Спартака» рассуждает о предстоящем матче ЦСКА в Лиге Европы против загребского «Динамо».

ЦСКА свою судьбу предрешил заранее. Надо было умудриться в такой группе еще до последнего тура лишить себя шансов на выход в плей-офф. Но когда не забиваешь ни одного мяча в трех домашних матчах, о чем вообще можно говорить.