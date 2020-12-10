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Титов — о ЦСКА: «Надо было умудриться лишить себя шансов на в плей-офф ЛЕ»

сегодня, 14:50
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Загреб)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА23:00 Не начался

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов рассуждает о предстоящем матче ЦСКА в Лиге Европы против загребского «Динамо».

ЦСКА свою судьбу предрешил заранее. Надо было умудриться в такой группе еще до последнего тура лишить себя шансов на выход в плей-офф. Но когда не забиваешь ни одного мяча в трех домашних матчах, о чем вообще можно говорить.

Здесь вроде бы и нужно хлопнуть дверью. Но ЦСКА сейчас не очень здорово выглядит и в чемпионате, а там остались две важные встречи, в которых надо стараться победить. С «Уралом» игра уже в воскресенье, там необходимо брать три очка. Так что не думаю, что в Загребе мы увидим лучший состав ЦСКА. Конец отрезка, сил уже не так много, а они будут нужны в других встречах.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:51
Подколол так подколол
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:46
Сейчас любой может пинать ЦСКА и это будет заслуженно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:41
такие умные только спама появляются))))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 15:38
Кто бы говорил, последнее участие cпартака в еврокубках - это последнее место в группе ЛЕ два года назад))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:32
А Спартак досрочно в весеннюю стадию вышел???
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:22
ЦСКА забило на Лигу главное Россия.
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 15:00, ред.
Лига Европы не достойна ЦСКА
SHMEL
SHMEL ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:54, ред.
Напомни ка сколько у вас побед в группе? И на кого в 1/8 попали?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:53
Все хороши...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 14:53
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:52
    Для коней привычное дело...
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