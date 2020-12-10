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Игбун: «Важно сконцентрироваться и дать бой „Зениту“»

сегодня, 14:25
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо12.12.2020 в 19:00 Не начался

Нападающий «Динамо» Сильвестр Игбун прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Зенит» – отличная команда, но я хотел бы говорить о «Динамо». Надо верить в удачную игру. Важно, чтобы мы сконцентрировались с первой минуты и дали бой сопернику. Конечно, я постараюсь забить, если буду играть. Для нас важно выиграть этот матч и получить положительный результат.

Два месяца у меня не было возможности играть. Последние матчи команда проводит уверенно и успешно. Основная моя задача – набрать форму, чтобы быть полезным для «Динамо».

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Бубнин
Бубнин
сегодня в 14:52
"Надо играть, забивать голы."
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:38
Нужно посмотреть на Брюгге и просто всё повторить.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:32
С Зенитом играть сейчас несложно...сложнее судью переиграть...вот задача...
drug01
drug01
сегодня в 14:29
Как это сделать
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:29
Дайте, дайте. Отдача замучает. Гыгыгы
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