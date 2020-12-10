Игбун: «Важно сконцентрироваться и дать бой „Зениту“»

Нападающий «Динамо» прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ с «Зенитом».

«Зенит» – отличная команда, но я хотел бы говорить о «Динамо». Надо верить в удачную игру. Важно, чтобы мы сконцентрировались с первой минуты и дали бой сопернику. Конечно, я постараюсь забить, если буду играть. Для нас важно выиграть этот матч и получить положительный результат.

Два месяца у меня не было возможности играть. Последние матчи команда проводит уверенно и успешно. Основная моя задача – набрать форму, чтобы быть полезным для «Динамо».