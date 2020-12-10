Семак: «В полном составе с „Динамо“, я думаю, мы не сыграем»

Главный тренер «Зенита» прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ с «Динамо».

Все ли игроки готовы? К сожалению, такого сказать нельзя. Есть проблемы, и в любом случае — в полном составе, я думаю, мы не сыграем.

Несколько слов о сопернике? Новый тренер — это новые эмоции, новые требования. Команда стала больше прессинговать, контрпрессинговать. Оборона играет выше. Они стали действовать гораздо агрессивнее, больше в атаку. Это то, что мне показалось в последних матчах.

Нужно играть, выкладываться на 100 процентов, в каждом матче стараться играть на победу. Что мы и будем делать.