ГлавнаяНовости

Семак: «В полном составе с „Динамо“, я думаю, мы не сыграем»

сегодня, 14:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо12.12.2020 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал предстоящий матч 18-го тура РПЛ с «Динамо».

Все ли игроки готовы? К сожалению, такого сказать нельзя. Есть проблемы, и в любом случае — в полном составе, я думаю, мы не сыграем.

Несколько слов о сопернике? Новый тренер — это новые эмоции, новые требования. Команда стала больше прессинговать, контрпрессинговать. Оборона играет выше. Они стали действовать гораздо агрессивнее, больше в атаку. Это то, что мне показалось в последних матчах.

Нужно играть, выкладываться на 100 процентов, в каждом матче стараться играть на победу. Что мы и будем делать.

Все новости
Титов — о ЦСКА: «Надо было умудриться лишить себя шансов на в плей-офф ЛЕ»
Сегодня, 14:50 Комментарии11
Игбун: «Важно сконцентрироваться и дать бой „Зениту“»
Сегодня, 14:25 Комментарии5
Бородюк: «„Локомотив“ старался, показывал бойцовские качества»
Сегодня, 13:56 Комментарии3
Шварц: «Мы должны храбро провести матч с „Зенитом“»
Сегодня, 13:40 Комментарии12
Евсеев: «„Локомотиву“ надо прибавлять»
Сегодня, 13:17 Комментарии3
Мещеряков: «В этом году выступили успешнее в ЛЧ, чем в предыдущие сезоны»
Сегодня, 12:11 Комментарии26
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:47
новогодних премий вам теперь точно не светит))
Futurista
Futurista ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 15:25
Во всех смыслах выложиться)...
JackNorz
JackNorz
сегодня в 15:25
Не в полном составе вы в ЛЧ играли, в РПЛ админресурс подключится и будет полный состав.
makkie
makkie ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 15:24
Причём у Зенита бюджет больше чем у Ренна и Ференцвароша вместе взятых )))
LOpp
LOpp
сегодня в 15:17
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 15:15
Не в полном составе? Что, как в Лиге Чемпионов, без тренера?
чемпионство с душком
чемпионство с душком
сегодня в 15:03
Только у Зенита проблемы с составом
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:01
Ты имеешь в виду в прямом смысле "выложиться"? Что сильно дороже, чем с Уралом? Это не страшною Газпром решит.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 14:54
Богданыч соломку стелит
112910415
112910415
сегодня в 14:54
тогда вас побьют
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:40
Сыграют как раз полным составом, может и не оптимальным.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 14:36
Че ж отдохнуть не дал лидерам в ничего не значащем матче с боруссией? Тем более ни шанса даже на ничью не было.

Ничего, Сереженька, с динамиками за вас Иванов посвистит, а вот в матче со «Спартаком» у вас шансов даже с ручным судьей не будет.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:35
Динамо не Урал...тут Зениту выложиться на 100% придется...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 14:33
Ух им грех обижатся
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100