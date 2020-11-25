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Данченков: «Мы будем настаивать на максимальном наказании для Широкова»

сегодня, 12:09

Арбитр Никита Данченков заявил, что будет добиваться максимального наказания для бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова.

Роман скоромно сидел рядом со своим представителем. Это было обычное заседание. Судья задавал вопросы. Мы сказали, что против особого порядка. Суд ушел в совещательную комнату. Дальше дело будет рассматриваться в общем порядке. Суд будет слушать его всесторонне, будут свидетели.

Сложно сказать, какое наказание будет достойным. Мы будем настаивать на максимальном, но все будет зависать от суда.

Мне выразила поддержку московская коллегия судей. Сказали, что обязательно помогут, если потребуется помощь. Мне она не потребовалась, поскольку не хочется напрягать людей.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:33
о какой помощи речь идет? думают коллеги-арбитры перетрут с судьей?
Сп62
Сп62
сегодня в 12:22
А какая она справедливость? Кто знает?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:12
Уж лучше мягкое наказание, но денежное.
ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
сегодня в 12:10
Добивайтесь справедливого наказания.
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