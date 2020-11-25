Судебное заседание по делу Широкова пройдёт 4 декабря

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, сообщил, что суд удовлетворил его требование. Уголовное дело в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова будет рассмотрено в общем порядке.
Дело будет рассмотрено в общем порядке, заседание пройдёт 4 декабря. Прокурор наше заявление поддержал.
Наверное весь стадион пел: "Банана, банана мама, в жо... вые...ли Широкова Романа!"
🤣🤣🤣
Во времена были, а сейчас Дзюбу послать нельзя)
Наверное весь стадион пел: "Банана, банана мама, в жо... вые...ли Широкова Романа!"
🤣🤣🤣
Во времена были, а сейчас Дзюбу послать нельзя)
https://www.youtube.com/watch?v=QVXWhrt1wps