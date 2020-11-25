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Судебное заседание по делу Широкова пройдёт 4 декабря

сегодня, 11:51

Адвокат Александр Островский, представляющий интересы арбитра Никиты Данченкова, сообщил, что суд удовлетворил его требование. Уголовное дело в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова будет рассмотрено в общем порядке.

Дело будет рассмотрено в общем порядке, заседание пройдёт 4 декабря. Прокурор наше заявление поддержал.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ kolpankolpan (раскрыть)
сегодня в 13:54
Дзюба сделал мерзкое, а не гадкое. Он что не знал, что соцсети доступны всем, в том числе детям. Он думал, что он кумир? Или думать - это не функция его мозга?
Борг
Борг
сегодня в 13:36
На нары баклана, пусть знает по чём фунт лиха
kolpankolpan
kolpankolpan ответ Legend 6 (раскрыть)
сегодня в 13:32
Дзюба то что гадкого сделал? Широков то всегда был профурсетка с гонором и борзым хамством.Теперь получит годик перевоспитания. Или Дзюбин слюнявый .роч на мозги давит? Так не прикольно вовсе.
112910415
112910415
сегодня в 13:21
доигрался, достукался ...
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:03
Помните матч Зенита со Спартаком?
Наверное весь стадион пел: "Банана, банана мама, в жо... вые...ли Широкова Романа!"
🤣🤣🤣
Во времена были, а сейчас Дзюбу послать нельзя)
Брулин
Брулин
сегодня в 12:55
Российские футболисты самые сильные в мире. Широков, Кокорин, Мамаев. И мн. др. тоже.
alex074
alex074
сегодня в 12:40
"ВОР- должен сидеть в тюрьме!!!"- говорил герой В.Высоцкого, Глеб Жиглов.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 12:30
рома признал вину и просил рассмотреть дело в упрощенном порядке, но судья подумал иначе, значит будут щемить по полной. Интересно, в каком суде, кто знает?
Знатог
Знатог
сегодня в 12:29
Почему его не арестовали как Кокорина-Мамаева?
andre_can
andre_can
сегодня в 12:28
да отпустите вы его!!!
Groove000
Groove000 ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
сегодня в 12:23
Ору😂😂😂 Почему я раньше этого не слышал))
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
сегодня в 12:16, ред.
И тут внезапно знаменитая Банана Мама заиграет новыми красками))
berda2003
berda2003
сегодня в 12:13
поиграет за сборную барака...
Шо Опять Последние
Шо Опять Последние
сегодня в 12:08
Отмажут Ромаху))))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:07
А Роме глубоко по барабану.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:01
На нары его на пару лет и делов!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 11:52
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