ЦСКА интересуется нападающим «Монако»

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вчера, 17:09

Нападающий «Монако» может продолжить карьеру в РПЛ .

Как сообщается, ЦСКА проявляет активный интерес к нигерийскому форварду. Ещё одним клубом, заинтересованным в трансфере Оньекуру, является «Галатасарай».

Отмечается, что главный тренер турецкой команды лично контактировал с футболистом, пытаясь убедить его перебраться в «Галатасарай». Терим был недоволен, узнав об интересе к Оньекуру со стороны ЦСКА , и снова провёл ряд телефонных переговоров с игроком.