ЦСКА интересуется нападающим «Монако»

Нападающий «Монако» Анри Оньекуру может продолжить карьеру в РПЛ.
Как сообщается, ЦСКА проявляет активный интерес к нигерийскому форварду. Ещё одним клубом, заинтересованным в трансфере Оньекуру, является «Галатасарай».
Отмечается, что главный тренер турецкой команды Фатих Терим лично контактировал с футболистом, пытаясь убедить его перебраться в «Галатасарай». Терим был недоволен, узнав об интересе к Оньекуру со стороны ЦСКА, и снова провёл ряд телефонных переговоров с игроком.
Напомним, что прошлым летом ЦСКА уже пытался подписать Оньекуру.
В это ТО затарились дороже всех (Зенит хоть продал некоторых). А ты про трубу толкуешь.....
В это ТО затарились дороже всех (Зенит хоть продал некоторых). А ты про трубу толкуешь.....
А то встрянут кони, как встряли с Траоре и Гогуа.
А то встрянут кони, как встряли с Траоре и Гогуа.