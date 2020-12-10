ГлавнаяНовости

ЦСКА интересуется нападающим «Монако»

вчера, 17:09

Нападающий «Монако» Анри Оньекуру может продолжить карьеру в РПЛ.

Как сообщается, ЦСКА проявляет активный интерес к нигерийскому форварду. Ещё одним клубом, заинтересованным в трансфере Оньекуру, является «Галатасарай».

Отмечается, что главный тренер турецкой команды Фатих Терим лично контактировал с футболистом, пытаясь убедить его перебраться в «Галатасарай». Терим был недоволен, узнав об интересе к Оньекуру со стороны ЦСКА, и снова провёл ряд телефонных переговоров с игроком.

Напомним, что прошлым летом ЦСКА уже пытался подписать Оньекуру.

Все новости
Слухи«Сочи» интересуется 20-летним форвардом из Словении
Сегодня, 02:45 Комментарии1
СлухиПейчинович может перебраться в один из клубов РПЛ
Вчера, 13:27 Комментарии1
СлухиГапон покинет «Химки» в ближайшее время
Вчера, 11:23 Комментарии3
Агент Сергеева: «До конца сезона Иван точно останется в „Крыльях Советов“»
09 декабря Комментарии5
СлухиФорвард «Торпедо» может перейти в «Ахмат»
08 декабря Комментарии3
Слухи«Спартак» интересуется молодым аргентинцем
07 декабря Комментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 22:56
    Hypnoz
    Hypnoz
    вчера в 22:18
    Головиным что ли ?!
    galem72
    galem72 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 22:07
    Там на гинера никто не пашет! Когда его подписали под кремль, он там остался обычной номенклатурой, и никому будет не нужен,даже если начнёт что-то ныть. гинер не входит ни в озёрную, ни в сырьевую компашку. Он там пшик! Так что не кичись иллюзиями о могуществе воротилы 90-х.
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответ cska vperiod (раскрыть)
    вчера в 22:01
    Гайча до конца сезона не отдадут. Сейчас отдохнёт, придёт в форму - весной будем оценивать его кондиции, а сейчас смысла нет. Было бы конечно здорово чтобы он после травмы сразу заиграл - но чуда не произошло
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 21:58, ред.
    Да не переживай ты так - ЦСКА не собирается Малколма покупать!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 21:35
    Про миллеровскую трубу весь мир толкует,а не только я.Даже штатовский главнюк(оба) на этом свою политику строят,а что там моё мнение...Корабли по миру туда-сюда гоняют,"Зенит" позорят в еврокубках,а ты про какие-то банчишки,которых в первой тысяче мировых рейтингов нет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен ответ Союзник противников (раскрыть)
    вчера в 21:30
    Да щас на гинера с помощью ВЭБки пяток госкомпаний пашет, да и до этого пахали.
    В это ТО затарились дороже всех (Зенит хоть продал некоторых). А ты про трубу толкуешь.....
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответ cska vperiod (раскрыть)
    вчера в 20:37
    Если бы все было так просто...
    cska vperiod
    cska vperiod ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    вчера в 20:23
    Почему же, мы Гаича отдадим туркам.
    cska vperiod
    cska vperiod ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 20:22
    Как вы с педрошами.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 20:21
    У нас уже есть три "мощнейших" нападающих, что же с ними делать хотя этот негр может заменить этих троих.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 20:16
    Фатих недоволен??? Значит парень стоящий. Ждем, чем эта история закончится???
    Zimka
    Zimka ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 19:08
    Траоре по сравнению с Гаичем топ трансфер.
    Великолепный
    Великолепный
    вчера в 19:02
    Занервничал Фатих Терим.))
    Юрниекс1
    Юрниекс1
    вчера в 18:41
    Когда опорника будут искать??????
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 18:23
    Собирают мусор какой то
    Союзник противников
    Союзник противников ответ LOpp (раскрыть)
    вчера в 18:22
    Да,и "Спартак" имел...
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
    вчера в 18:21
    Трубы газовой нет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 18:12
    Своего супер стара продал Монако, а у них негром затаривается...
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    вчера в 18:01
    Не наш это вариант, пусть к туркам едет.
    VAN ARM
    VAN ARM ответ Б Р А Т (раскрыть)
    вчера в 18:00
    мог бы ответить но боюсь не поймёшь)))))))))))))
    ДСА
    ДСА
    вчера в 17:59
    Приедет и будет ныть о расизме.
    VAN ARM
    VAN ARM
    вчера в 17:59
    нам что негров не хватает? нам нападающий нужен и это не он!!))))
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 17:57
    А тренером когда озаботятся - Гончаренко себя исчерпал.
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    вчера в 17:23, ред.
    Он раньше уже отказывался переходить в ЦСКА, якобы опасаясь расизма. Не думаю, что что-то в этом случае изменилось. Не будет его в ЦСКА.
    makkie
    makkie
    вчера в 17:22
    Не клиент Селюка случаем?
    А то встрянут кони, как встряли с Траоре и Гогуа.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 17:22
    Вроде интерес был раньше, но он не горит желанием ехать в РПЛ и правильно. Если только его Эджуке соблазнит как другана.
    Б Р А Т
    Б Р А Т
    вчера в 17:21
    Сколько еще нужно коням нападающих?
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 17:17
    Слухи и только.)))
    LOpp
    LOpp
    вчера в 17:11
    Лучше бы присмотрелись у Монако к Головину. Добротный игрок, стоит 3 копейки + паспорт.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100