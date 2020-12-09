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Агент Сергеева: «До конца сезона Иван точно останется в „Крыльях Советов“»

сегодня, 16:46

Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, заявил, что его клиент не покинет клуб до конца сезона.

«Локомотив» интересуется Ваней? Нет, Ваня никуда не собирается уходить из «Крыльев». Мы только подписали контракт. Могу сказать, что до конца сезона он точно останется в «Крыльях». С другими клубами вообще не общались. «Химки»? Повторюсь, это все на уровне слухов.

Сергеев перешел в самарский клуб из «Торпедо» в августе этого года. На его счету 22 гола в текущем сезоне ФНЛ, он является лучшим бомбардиром первенства.

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nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 18:44
Чем больше переходов - тем больше денег у Штолмбергера.
Cat01
Cat01
сегодня в 17:19
Это хорошо пусть пока играет... Удачи
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:15
25 уже парню. РПЛ - это не ФНЛ. Панченко тоже в ФНЛ блистал, а в РПЛ выстреливал очень редко. Посмотрим как парень проявит себя в КС в дальнейшем. Торопиться с переходом нет смысла, тем более , что КС и сами могут попасть в РПЛ.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 16:48
Ну и флаг ему в руки
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 16:48
Результативный игрок. Пусть остается в "Крыльях".
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