Агент Сергеева: «До конца сезона Иван точно останется в „Крыльях Советов“»

Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева, заявил, что его клиент не покинет клуб до конца сезона.
«Локомотив» интересуется Ваней? Нет, Ваня никуда не собирается уходить из «Крыльев». Мы только подписали контракт. Могу сказать, что до конца сезона он точно останется в «Крыльях». С другими клубами вообще не общались. «Химки»? Повторюсь, это все на уровне слухов.
Сергеев перешел в самарский клуб из «Торпедо» в августе этого года. На его счету 22 гола в текущем сезоне ФНЛ, он является лучшим бомбардиром первенства.