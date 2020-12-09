Агент Сергеева: «До конца сезона Иван точно останется в „Крыльях Советов“»

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сегодня, 16:46

Юрий Штромбергер, агент нападающего «Крыльев Советов» , заявил, что его клиент не покинет клуб до конца сезона.

«Локомотив» интересуется Ваней? Нет, Ваня никуда не собирается уходить из «Крыльев». Мы только подписали контракт. Могу сказать, что до конца сезона он точно останется в «Крыльях». С другими клубами вообще не общались. «Химки»? Повторюсь, это все на уровне слухов.