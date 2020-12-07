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«Спартак» интересуется молодым аргентинцем

вчера, 20:23

Полузащитник «Колона» Факундо Фариас может перебраться в Россию.

На 18-летнего футболиста претендует «Спартак». Помимо «красно-белых» за хавбеком следят «Лилль», «Вильярреал» и «Рома».

Сегодня сообщалось, что «Крылья Советов» заинтересованы в аренде нападающего «Спартака» Максима Глушенкова.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:02
Какая Рома, какой Лиль? Вы о чем, только Спартак!!! Всю жизнь мечтал в хлеву побывать и пожить маленько
Voevoda sviney
Voevoda sviney
сегодня в 00:02
Лучше еще одного Педру найти.
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО ответ протон1 (раскрыть)
вчера в 21:58
А что не так с ГУМом и что в этом смешного?!
И когда это одноклубники над ним смеялись?!
протон1
протон1
вчера в 21:24
Шикарные автомобили, модные клубы, маска от коронавируса из крокодиловой кожи. Кокорин, кстати, такой не один. Полузащитник того же Спартака Остон Урунов на поле себя пока не проявил, но успел насмешить одноклубников. Сразу после приезда в Москву побежал одеваться в ГУМ.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 21:13
Это кто там в столь юном возрасте добровольно решил завязать с футболом? Гыгыгы
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:47
Не надо.
makkie
makkie
вчера в 20:29
18 лет, аргентинец, без году выступления на высшем уровне... огромные риски!

Из аргентинцев в Спартаке кроме Понсе никто и не заиграл. Ну Родригес с Парехой марку держали... а вот Кавенаги, Рохо, Майдана, Инсаурральде - в молоко!
drug01
drug01
вчера в 20:28
Надо брать зрелых игроков молодёжь своя есть на скамейке
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:25
Ещё одни любители аргов)))
beefs
beefs
вчера в 20:25
интерес интересу рознь...
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