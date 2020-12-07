«Спартак» интересуется молодым аргентинцем

Полузащитник «Колона» Факундо Фариас может перебраться в Россию.
На 18-летнего футболиста претендует «Спартак». Помимо «красно-белых» за хавбеком следят «Лилль», «Вильярреал» и «Рома».
Сегодня сообщалось, что «Крылья Советов» заинтересованы в аренде нападающего «Спартака» Максима Глушенкова.
И когда это одноклубники над ним смеялись?!
И когда это одноклубники над ним смеялись?!
Из аргентинцев в Спартаке кроме Понсе никто и не заиграл. Ну Родригес с Парехой марку держали... а вот Кавенаги, Рохо, Майдана, Инсаурральде - в молоко!
Из аргентинцев в Спартаке кроме Понсе никто и не заиграл. Ну Родригес с Парехой марку держали... а вот Кавенаги, Рохо, Майдана, Инсаурральде - в молоко!