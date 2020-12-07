Агент Берман: «Дриусси сконцентрирован на „Зените“. Его не так поняли»

Эрнан Берман, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, прокомментировал слова своего клиента о том, что он хочет покинуть питерский клуб, потому что уже три года играет на неподходящей позиции.
Думаю, что в России не так поняли слова Себастьяна. Он сказал, что когда-нибудь хочет вернуться в «Ривер Плейт», но не говорил, что хочет сделать это сейчас! На данный момент Дриусси на 100% сконцентрирован на «Зените».
Все все видели,читали и знают!!!!
Или второсортному аргу ЗП подняли до 10 млн евро??
Все все видели,читали и знают!!!!
Или второсортному аргу ЗП подняли до 10 млн евро??
Все все правильно поняли.
Все все правильно поняли.
Позор светло-синим!)
Позор светло-синим!)
Ну вот, мы опять всё неправильно поняли. В этих словах он признавался в любви к Зениту которая была на протяжении трёх лет, а его позиция на поле так ему нравиться, что он никогда не вернётся в «Ривер Плейт».
Ну вот, мы опять всё неправильно поняли. В этих словах он признавался в любви к Зениту которая была на протяжении трёх лет, а его позиция на поле так ему нравиться, что он никогда не вернётся в «Ривер Плейт».