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Агент Берман: «Дриусси сконцентрирован на „Зените“. Его не так поняли»

вчера, 09:40

Эрнан Берман, агент нападающего «Зенита» Себастьяна Дриусси, прокомментировал слова своего клиента о том, что он хочет покинуть питерский клуб, потому что уже три года играет на неподходящей позиции.

Думаю, что в России не так поняли слова Себастьяна. Он сказал, что когда-нибудь хочет вернуться в «Ривер Плейт», но не говорил, что хочет сделать это сейчас! На данный момент Дриусси на 100% сконцентрирован на «Зените».

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Союзник противников
Союзник противников ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:21
А я и не ставлю под сомнение умение "журналЫстов",набираемых по кастингу из подворотни,в заголовок выносить то,что выгодно для привлечения внимания,при этом,содержательная часть высказывания может противоречить заголовку.А вот игрок обязан об этом знать,ибо в аргентинах на подобном искажении живёт испокон века огромное количество журналюг.
Xeniumv387
Xeniumv387
вчера в 19:08
Чаво уж там,если капитан спартака целует в засос розу цска
pomor45
pomor45 ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 18:45
У журналистов слово не воробей, но и не канон, особенно в переводе. Вполне допускаю, что как говорит агент, так и есть, если только Дриусси не круглый дурак, чтобы испортить себе остаток контракта.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:53
В России-слово не воробей,вылетит-не поймаешь.Это у вас,на просвещённом Западе,после того как сознательно нагадил,достаточно покаяться публично и извиниться.Сплошной фальшак,как приклеенная улыбка.
praporchik zadov
praporchik zadov
вчера в 17:27
Я есть плохо гварить по руски...
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
вчера в 16:26
Да все и всё правильно поняли!)
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 16:05
Второсортный аргентос получает первосортные деньги, поднявшись на волне Марадоны и Месси. Взомнил себя великим не умея ни пас отдать ни по воротам точно ударить. Профессия его-- отбиратель мяча, что он более менее и умеет делать открывая поляну для Жиркова который---" Ну такой прям футболист, долгожитель-идеал". По сути пашет на имидж Юрика "Который Все Может".
Introvert
Introvert
вчера в 14:54
Я так и подумал.
Пpoтив всех
Пpoтив всех
вчера в 14:53
В плюшевом флагмане и не такое случится...
Пpoтив всех
Пpoтив всех
вчера в 14:51
Дриусси надоело постоянно всплывать, вот он и засобирался в Ривер
Project Pandora
Project Pandora ответ makkie (раскрыть)
вчера в 14:43
Видео с Дзюбой действительно поняли неправильно. Это был один из дублей про бригантину, где Артём говорит "Парни, я люблю вас!".
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:58
За три года заяц бы научился курить, а не то что играть на другой позиции.
fczpkossidspb
fczpkossidspb
вчера в 13:58
А про дер....вую позицию?
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 13:25
Дриусси - Все правильно я сказал,пришел заработал нужно убегать по дальше,что бы глаза мои не видели паруса!!!!
Miaf
Miaf
вчера в 13:20
Дриусси ( Агент не так понял, я ненавижу Зенит )
А чемпион то не настоящий
А чемпион то не настоящий
вчера в 13:18
Опять этот лучший клуб восточной Европы людям по ушам ездит?
Все все видели,читали и знают!!!!
Или второсортному аргу ЗП подняли до 10 млн евро??
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:56
Агент: вы не так поняли, Дриусси ненавидит зенит
oFANATo
oFANATo
вчера в 11:53
Начались отмазки. ....
Все все правильно поняли.
112910415
112910415
вчера в 11:30
слово не воробей, однако
makkie
makkie
вчера в 11:04
Да-да, мы и видео Дзюбы не так поняли и вообще это видеомонтаж... а Дриусси держали в подвале Тарасовки и заставляли дать интервью аргентинским СМИ 🤦‍♂️
dimarik_86
dimarik_86
вчера в 10:56
Побежали с тонущего корабля,подбитого в ЛЧ.а какой мультфильм к групповому этапу нарисовали,там как раз про корабли)
Позор светло-синим!)
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:43
Отмазки агентишки! Всё правильно сказал и правильно все поняли.
berda2003
berda2003
вчера в 10:41
да, пусть проваливает...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:41
Удостоверившись что финансовое предложение от "Ривер Плейта" не претендует на статус мощной материальной поддержки "Зенита" или в принципе отсутствует, агент со всей свойственной представителям своего профессионального цеха оперативностью дал пятую заднюю, в попытке исправить необдуманные высказывания своего еще не так давно перспективного подопечного.
санек002
санек002
вчера в 10:37
деньжат подкинули и парень сказал все правильно!
112910415
112910415
вчера в 10:15
скорее всего, поняли правильно )
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 10:13
Это называется ляпнул, а потом очко взыграло и начал мазаться.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 10:12
В газпроме предупредили агента, что Дриусси не получит паспорт за такие слова.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:59
Трудности перевода, ептить...
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 09:58
Друсси: "Я играл на де**мовой позиции три года, я устал от этого. Я готов вернуться в «Ривер Плейт» в любой момент".

Ну вот, мы опять всё неправильно поняли. В этих словах он признавался в любви к Зениту которая была на протяжении трёх лет, а его позиция на поле так ему нравиться, что он никогда не вернётся в «Ривер Плейт».
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