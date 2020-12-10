Стали известны соперники молодёжной сборной России на Евро-21

Состоялась жеребьёвка группового этапа финальной части молодёжного чемпионата Европы 2021 года.
Сборная России попала в группу С, где сыграет со сборными Исландии, Франции и Дании. Полный список групп выглядит следующим образом:
Группа A: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды
Группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия
Группа C: Россия, Исландия, Франция, Дания
Группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария
Итоговый турнир в Венгрии и Словении пройдет по уникальному формату. С 24 по 31 марта состоится групповой этап, после чего с 31 мая по 6 июня будет разыгран плей-офф турнир с участием восьми сильнейших. Матчи групп A и C пройдут в Венгрии, а групп B и D — в Словении.
Уникальность в сроках проведения. Групповой этап весной в марте, а плей-офф уже через два месяца, летом в июне.
Уникальность в сроках проведения. Групповой этап весной в марте, а плей-офф уже через два месяца, летом в июне.
Спорт в целом может быть и не совсем , (хоккеисты толковые есть, атлеты, бойцы), а вот с футболом действительно проблемы...надеюсь все еще наладится
Спорт в целом может быть и не совсем , (хоккеисты толковые есть, атлеты, бойцы), а вот с футболом действительно проблемы...надеюсь все еще наладится
Как говорят в Одессе, будем посмотреть...
Как говорят в Одессе, будем посмотреть...
Сборной России вполне по силам занять второе место
Удачи парням!!!
Сборной России вполне по силам занять второе место
Удачи парням!!!
Могут справится и вытянуть...
Могут справится и вытянуть...