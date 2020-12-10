Стали известны соперники молодёжной сборной России на Евро-21

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вчера, 17:56

Состоялась жеребьёвка группового этапа финальной части молодёжного чемпионата Европы 2021 года.

Сборная России попала в группу С, где сыграет со сборными Исландии, Франции и Дании. Полный список групп выглядит следующим образом:

Группа A: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды

Группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия

Группа C: Россия, Исландия, Франция, Дания

Группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария

Итоговый турнир в Венгрии и Словении пройдет по уникальному формату. С 24 по 31 марта состоится групповой этап, после чего с 31 мая по 6 июня будет разыгран плей-офф турнир с участием восьми сильнейших. Матчи групп A и C пройдут в Венгрии, а групп B и D — в Словении.