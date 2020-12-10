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Стали известны соперники молодёжной сборной России на Евро-21

вчера, 17:56

Состоялась жеребьёвка группового этапа финальной части молодёжного чемпионата Европы 2021 года.

Сборная России попала в группу С, где сыграет со сборными Исландии, Франции и Дании. Полный список групп выглядит следующим образом:

Группа A: Венгрия, Германия, Румыния, Нидерланды

Группа B: Словения, Испания, Чехия, Италия

Группа C: Россия, Исландия, Франция, Дания

Группа D: Португалия, Хорватия, Англия, Швейцария

Стали известны соперники молодёжной сборной России на Евро-21

Итоговый турнир в Венгрии и Словении пройдет по уникальному формату. С 24 по 31 марта состоится групповой этап, после чего с 31 мая по 6 июня будет разыгран плей-офф турнир с участием восьми сильнейших. Матчи групп A и C пройдут в Венгрии, а групп B и D — в Словении.

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Все комментарии
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
сегодня в 00:44
Нам и в молодежной жеребьевке везет. Ха-ха!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:23
Опять подобрали самую слабую группу для России !
stanichnik
stanichnik ответ Андрей Рудаков (раскрыть)
вчера в 22:36
Доброго Здоровья, Андрей!
Уникальность в сроках проведения. Групповой этап весной в марте, а плей-офф уже через два месяца, летом в июне.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:02
Надо признать , что и тут нашим повезло. Могло быть гораздо хуже.
нечитайло
нечитайло
вчера в 21:21
Прикольно
kts
kts
вчера в 20:59
Результат внутримкадно - питерского чемпионата с карманными судейками.
санек002
санек002
вчера в 20:51
что то уж и неинтересно стало это все!взрослые провалились почти везде!футбол становится все менее интересен!
A.S.A
A.S.A ответ Kosmos58 (раскрыть)
вчера в 20:45
Не могу судить о вашей стране, так как не проживаю там...
Спорт в целом может быть и не совсем , (хоккеисты толковые есть, атлеты, бойцы), а вот с футболом действительно проблемы...надеюсь все еще наладится
Kosmos58
Kosmos58 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 19:58
Второе место снизу? Почему бы и нет!.У нас гниёт не только футбол, но и спорт, страна ...
Z. Kramer
Z. Kramer
вчера в 19:52
Чабан дергнет из молодёжки половину игроков, он уже сказал об этом, что основная сборная важнее и плевать он хотел.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Zimka (раскрыть)
вчера в 19:27
Ну насмешил ! )))) Чего там догадываться-то ? Берёшь Облякова , Чалова , Кучаева , Дивеева , Ахметова , Марадишвили , Карпова ,и др. и любуешься на бездарных игроков ! )))))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:27
Какой же хороший формат: 16 команд на 4 группы) ни то, что придумали для основных сборных((
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 19:10
Молодёжные сборные непредсказуемы.
Как говорят в Одессе, будем посмотреть...
Zimka
Zimka
вчера в 19:07
Молодежные игры всегда непредсказуемы как и сами молодые футболисты, о силе сборных можно только догадываться.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:06
От Франции, скорее всего, отхватим. С Исландией и Данией бороться за очки можно и выходить со второго места.
Андрей Рудаков
Андрей Рудаков
вчера в 19:02
А в чем уникальность формата турнира?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:02
Любой жребий для наших нынешних футболистов-практически убийственный.
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:54
Франццзы однозначно фавориты не только группы, но и всего ЧЕ
Сборной России вполне по силам занять второе место
Удачи парням!!!
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:46, ред.
Что хорошо на мой субъективный взгляд в этой молодежной сборной, так это то, что футболисты в большинстве своем играют в основах своих клубов, и играют в них далеко не последние роли. А тут прекрасная возможность как говорится себя показать и на других посмотреть на крупном турнире. Так что удачи парням.
particular
particular ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:37, ред.
Молодёжь наша ещё не больна футболизмом, но уже зацепила футболистики...
Могут справится и вытянуть...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:36
Франция это топ, там ловить нечего. При том, что групповой этап совпадает по календарю с отбором на ЧМ-22. Значит , либо молодежка будет без лидеров, либо в сборной будут тем, "кому за 30". И то , и другое не есть хорошо. А это значит, вряд ли что то светит нам. 2-е место в группе будет грандиозным успехом.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 18:34
Предположу, что самый сильный соперник - сборная Франция, как обычно имеющая в составе выходцев из Африки, отличающихся мощным атлетизмом. В Дании и Исландии футбол развивается семимильными шагами, то есть сборные тоже не подарок. Пожелаю удачи нашим парням, верю в них гораздо больше, чем в основную сборную!
drug01
drug01
вчера в 18:10
Будет трудно но надо играть только на победу
SHMEL
SHMEL
вчера в 18:06
Все группы интересные, удачи нашим пацанам.
cska1948
cska1948 ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 18:05
У российских сборных: что основной, что молодёжной любая группа "не самая лёгкая".
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:05
Сильная группа,будет интересно посмотреть!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:57
Не самая лёгкая группа.
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