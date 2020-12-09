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Роналду в выездных матчах чаще всего забивал на «Камп Ноу»

сегодня, 07:10
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» одержал выездную победу над «Барселоной» (3:0).

Реализовавший два пенальти Криштиану Роналду довёл показатель своих голов на «Камп Ноу» до отметки в 14 мячей во всех турнирах. Это самый высокий показатель среди всех стадионов, на которых клубы и сборные принимали команду португальца.

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Все комментарии
Государю пофиг бан
Государю пофиг бан
сегодня в 21:35
Тага Дага, а сколько Месси вообще забил в класико, но в равных составах, без судейских подачек в виде левых удалений Рамоса и других мадридистов?)
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 18:20, ред.
помнится пресс-служба каталошек че то писала насчет мы покажем вам лучшего игрока мира? ))) было вроде такое...Юве уверенно сейчас может отвечать им )))) сами себя затролили гранатовые
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 14:09
А сколько мячей забил с игры Месси на Абу Даби Бернабеу...
Little Caprice
Little Caprice ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 14:07
А без пенальти у Месси 1 гол за полгода :)
Государю пофиг бан
Государю пофиг бан ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 13:15
Вроде бы и не слабый, но 8:2 никто не отменял)
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
сегодня в 11:16
А без пенальти что он показал? :)))
Что Месси что Рон уже не в тех кондициях как раньше, интерес смотреть их игру уже не тот.
Juve14
Juve14
сегодня в 11:09
Пора Камп Ноу переименовать в стадион имени КриРо
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:10
Ну и что на это скажут те, кто кричат, что он только слабым забивает? Барса - слабый клуб?
Государю пофиг бан
Государю пофиг бан ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
сегодня в 10:01
Велика. К примеру забей Месси лишь одну пенку в финале КА и сборная аргов была бы с трофеем.)
NGYRZ
NGYRZ
сегодня в 10:01
К.Роналду - король Камп Ноу!
Государю пофиг бан
Государю пофиг бан
сегодня в 09:46
Значит не зря барсафаны считают, что Роналду забивает в основном днищавым командам)
An Jo
An Jo
сегодня в 08:59
Напомните, Месси после матча плакал? Уйти обещал?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 08:20
А без пенальти?
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:06
Его там всегда "рады" видеть.
Futurista
Futurista
сегодня в 08:03
Роналду, чтобы потроллить каталонцев даже не стал с игры забивать...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:57
Велика заслуга две пенки забить...
Ozabot
Ozabot
сегодня в 07:56
Прирожденный охотник на барсуков.
Я на стреме
Я на стреме
сегодня в 07:42
Роналду родился , Камп Ноу заплакал
mihaluch
mihaluch
сегодня в 07:14
На Камп Ноу хорошо забивается.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:14
Молодец что до сегодняшнего дня забиваешь. Удачи
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:13
молодец продолжай так же))
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