Роналду в выездных матчах чаще всего забивал на «Камп Ноу»

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сегодня, 07:10

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» одержал выездную победу над «Барселоной» (3:0).

Реализовавший два пенальти довёл показатель своих голов на «Камп Ноу» до отметки в 14 мячей во всех турнирах. Это самый высокий показатель среди всех стадионов, на которых клубы и сборные принимали команду португальца.