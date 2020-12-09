Роналду в выездных матчах чаще всего забивал на «Камп Ноу»

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» одержал выездную победу над «Барселоной» (3:0).
Реализовавший два пенальти Криштиану Роналду довёл показатель своих голов на «Камп Ноу» до отметки в 14 мячей во всех турнирах. Это самый высокий показатель среди всех стадионов, на которых клубы и сборные принимали команду португальца.
Что Месси что Рон уже не в тех кондициях как раньше, интерес смотреть их игру уже не тот.
Что Месси что Рон уже не в тех кондициях как раньше, интерес смотреть их игру уже не тот.