«Барселона» заняла 2-е место в группе ЛЧ впервые с 2006 года

«Барселона» потерпела поражение в матче против «Ювентуса» (0:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Каталонская команда завершила группу на второй строчке впервые за 14 лет.
В сезоне-2006/07 «Барселона» в 6 матчах заработала 11 очков – на 2 меньше, чем «Челси».
Затем в 1/8 финала сине-гранатовые по сумме двух матчей уступили «Ливерпулю» (1:2, 1:0).
А вчера куда пропал? Мог бы по-мужски зайти и поздравить. Стрыйковатый фейкостанок тоже утилизировался.
А вчера куда пропал? Мог бы по-мужски зайти и поздравить. Стрыйковатый фейкостанок тоже утилизировался.
Это же персофаны. Что с них взять.
Для них, даже если Роналду с линии ворот добьет мяч, будет лучшим игроком в истории футбола!)
Это же персофаны. Что с них взять.
Для них, даже если Роналду с линии ворот добьет мяч, будет лучшим игроком в истории футбола!)
Всем здоровья.
Всем здоровья.