«Барселона» заняла 2-е место в группе ЛЧ впервые с 2006 года

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сегодня, 09:16

«Барселона» потерпела поражение в матче против «Ювентуса» (0:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Каталонская команда завершила группу на второй строчке впервые за 14 лет.

В сезоне-2006/07 «Барселона» в 6 матчах заработала 11 очков – на 2 меньше, чем «Челси».

Затем в 1/8 финала сине-гранатовые по сумме двух матчей уступили «Ливерпулю» (1:2, 1:0).