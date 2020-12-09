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«Барселона» заняла 2-е место в группе ЛЧ впервые с 2006 года

сегодня, 09:16
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Барселона» потерпела поражение в матче против «Ювентуса» (0:3) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Каталонская команда завершила группу на второй строчке впервые за 14 лет.

В сезоне-2006/07 «Барселона» в 6 матчах заработала 11 очков – на 2 меньше, чем «Челси».

Затем в 1/8 финала сине-гранатовые по сумме двух матчей уступили «Ливерпулю» (1:2, 1:0).

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Все комментарии
juchok
juchok ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 20:31
нееее, в сезоне 06-07 ушастого забрал Милан!
Государю пофиг бан
Государю пофиг бан ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
сегодня в 18:19
И не одну. Еще успеем, спешить некуда.
Государю пофиг бан
Государю пофиг бан ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
сегодня в 18:18
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 18:12
    Гном продолжает ставить на Барсу антирекорды. В следущем сезоне наверно выведет ее в Лигу Европы. Вот будет хохма!
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    сегодня в 17:54
    Один сам заработал из них. Да и во втором тоже, там и нарушение было на нем и рука. А реализовал он их очень чётко.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Государю пофиг бан (раскрыть)
    сегодня в 17:12
    Вот только эту машину Ливерпуль вышвернул из лч и забрал ушастика домой
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец. ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    сегодня в 15:11
    Да ладно))
    Это же персофаны. Что с них взять.
    Для них, даже если Роналду с линии ворот добьет мяч, будет лучшим игроком в истории футбола!)
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Государю пофиг бан (раскрыть)
    сегодня в 13:27
    Ну ладно, убедил, выиграли бы вы ЛЧ
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    сегодня в 13:10, ред.
    И что? Наигрывался топ-состав, покупали Саньоля у Баварии, только из-за фарсополи трансфер сорвался, Тамоил инвестировал в клуб пол миллиарда. Если бы Юве не остановили в кабинетах это была бы машина по уничтожению любого, стоящего на пути.
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Государю пофиг бан (раскрыть)
    сегодня в 13:06
    Ахаха, насмешил) еще до кальчополи Ювентус в 2006 году чуть не вылетел от Вердера, а потом в 1/4 финал ЛЧ всухую проиграл Арсеналу
    Фредерик Крюгер
    Фредерик Крюгер ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 13:04
    Указал с помощью двух пенальти
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 11:19
    Надо было всего лишь проиграть 0-2 и первое место в кармане.
    Azu-Killah37
    Azu-Killah37
    сегодня в 11:06
    Что то не было видно GOATа вчера
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 10:09
    Потому что батя (Роналду) пожаловал на их стадион и указал им на их место.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 10:08
    Всё когда-нибудь случается впервые.Задолбали своими "рекордами" .
    Aris
    Aris
    сегодня в 10:02
    У Барсы сосем нет нападения. Месси - один! Не с кем нападать! Нет Суареса и Фати! Гризман - пустое место. А без Месси сегодня не команда!
    Государю пофиг бан
    Государю пофиг бан
    сегодня в 09:51
    Если бы не кальчопольный беспредел 2006 года про Реал и барсу сейчас бы не говорили, а говорили только про Ювентус.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 09:25
    Самое страшное для Барселоны может вполне случится в этом сезоне. Если так дальше пойдет, то команда может вовсе не попасть в ЛЧ. И все предпосылки к этому есть. Стабильности нет абсолютно, состав жиденький, тренер явно не справляется. Проблемы наваливаются как лавины одна за одной. И сколько времени этот хаос продлится - одному богу известно.
    Всем здоровья.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 09:23
    Это наверно была самая слабая группа за 14 лет и все равно обделались)
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 09:19
    Это уже не удивляет совсем.
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 09:19
    Когда то это должно было случиться.
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