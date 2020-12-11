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Силкин: «„Динамо“ на хорошем ходу и в целом может выиграть у „Зенита“»

сегодня, 07:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоЗавтра в 19:00 Не начался

Бывший наставник «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от выездного матча московского клуба с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ.

В целом «Динамо» сейчас на хорошем ходу — видно, с каким желанием и отдачей выступают футболисты, особенно молодёжь, которая стала получать игровое время. За последние два месяца у них был только один неудачный матч — поражение 1:4 от «Ростова». Но по нему не стал бы судить о состоянии команды, так как выглядела она не хуже ростовчан, просто у соперника залетало в чужие ворота всё, что можно, а динамовцы не доводили свои атаки до логического завершения. Плюс на ровном месте привезли себе два пенальти.

Но в целом «Динамо» может выиграть у «Зенита». За питерцев же — чемпионский опыт и способность прибавить в нужный момент. Вопрос в том, смогут ли они окончательно выбросить из головы провал в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:50
Хорошо бы утилизировать "Зенит" второй раз за один турнир.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Gunslinger
Gunslinger
сегодня в 10:17
Всё по делу сказал: желают и отдаются, но не доводят и привозят.....
В целом могут выиграть.....
Но могут и проиграть....

Подходит для любой команды РПЛ..... :)))))
oFANATo
oFANATo
сегодня в 09:54
Если Динамо сыграет как Боруссия
То выиграют.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:46
Зенит не выглядит уверенной командой. В последнее время даже середняки поняли, что в Питер можно ехать за победой.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 09:41
Даже если и проиграют, но в целом, скорее всего выиграют.
Ген Геныч
Ген Геныч
сегодня в 08:59, ред.
Да пусть засунут это РПЛ в одно глубокое и тёмное место и лучше его к е.... ..... вообще закрыть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Смотреть как мяч обрабатывают 3-4 касаниями и думают по 5-6 секунд-это только здоровью вредить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вы ..... либо закрывайте это общество инвалидов,либо урезайте контракты,ведь не стоят игроки тех контрактов на которых сидят(что леги,что наши)!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 08:35
Не светит Динамо в Питере н и ч е г о ! Гыгыгы
mihaluch
mihaluch
сегодня в 08:21
Если поставятдва пенальти то может быть и выиграют.
112910415
112910415
сегодня в 08:19
Динамо может !
фееричная победа в группе ЛЧ отняла у Зенита все силы !
Legend 6
Legend 6
сегодня в 08:15
Однажды Динамо уже набрало ход, что проскочило мимо остановки "Еврокубки".
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 07:58
По-моему "Зениту" все равно на провал в Лиге Чемпионов. Жду интересный мачт за право лидерство в Великом Чемпионате.
ДСА
ДСА
сегодня в 07:56
В Питере вряд ли даже в ничью сыграют.
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