Силкин: «„Динамо“ на хорошем ходу и в целом может выиграть у „Зенита“»

Бывший наставник «Динамо» поделился ожиданиями от выездного матча московского клуба с «Зенитом» в 18-м туре РПЛ .

В целом «Динамо» сейчас на хорошем ходу — видно, с каким желанием и отдачей выступают футболисты, особенно молодёжь, которая стала получать игровое время. За последние два месяца у них был только один неудачный матч — поражение 1:4 от «Ростова». Но по нему не стал бы судить о состоянии команды, так как выглядела она не хуже ростовчан, просто у соперника залетало в чужие ворота всё, что можно, а динамовцы не доводили свои атаки до логического завершения. Плюс на ровном месте привезли себе два пенальти.

Но в целом «Динамо» может выиграть у «Зенита». За питерцев же — чемпионский опыт и способность прибавить в нужный момент. Вопрос в том, смогут ли они окончательно выбросить из головы провал в Лиге чемпионов.