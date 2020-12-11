Булатов: «„Краснодару“ будет очень тяжело добраться даже до 1/4 финала ЛЕ»

Экс-полузащитник «Спартака» и сборной России оценил перспективы «Краснодара» в Лиге Европы.

Команда всегда старается показывать комбинационный футбол. В атаке участвует большая группа игроков, в том числе крайние защитники. У «Краснодара», в отличие от «Зенита» и «Локомотива», гораздо лучше выстроено позиционное нападение, где выделяются Кабелла, Вандерсон и Классон. Всё это и позволило занять третье место в группе и выйти в Лигу Европы.

Но обольщаться не стоит. Даже до четвертьфинала добраться будет очень тяжело. При всей симпатии к команде Мусаева, надо понимать, что уровень европейских клубов сейчас на порядок выше.

Зимой «Краснодару» сто процентов надо усилить центр обороны! Всё-таки Мартыновичу уже 33, а Кайо и Сорокин не отличаются надёжностью. То же самое относится к Рамиресу, левому защитнику. Его часто продавливают. Нужен кто-то помощнее. А вообще, как мне кажется, главная задача тренерского штаба «Краснодара» во время зимних сборов — найти баланс между обороной и атакой.