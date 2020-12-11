Червиченко об отставке Газизова: «Мы уже привыкли к таким закидонам Федуна»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча «красно-белых» против «Сочи» в 18-м туре РПЛ высказался об отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора московского клуба.

В высшем руководстве «Спартака» в очередной раз чудят, убирая человека, не успевшего за полгода ни навредить, ни сделать что-то сверхполезное. Но мы уже привыкли к таким закидонам в исполнении Федуна и его окружения. Вопрос в том, как скажется это на результатах команды. Всё-таки при Газизове, как кажется со стороны, возникло хоть какое-то подобие порядка, которое привело к борьбе за чемпионство.

Хотя ещё в прошлом сезоне «Спартак» даже в еврокубки не попал. Возможно, эти перестановки не скажутся прямо сейчас, на последних двух турах перед перерывом. Хотя «Сочи» — команда очень организованная и может пощипать фаворита независимо от его текущего состояния.