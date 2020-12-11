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Червиченко об отставке Газизова: «Мы уже привыкли к таким закидонам Федуна»

сегодня, 06:54
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗавтра в 16:30 Не начался

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко в преддверии матча «красно-белых» против «Сочи» в 18-м туре РПЛ высказался об отставке Шамиля Газизова с поста генерального директора московского клуба.

В высшем руководстве «Спартака» в очередной раз чудят, убирая человека, не успевшего за полгода ни навредить, ни сделать что-то сверхполезное. Но мы уже привыкли к таким закидонам в исполнении Федуна и его окружения. Вопрос в том, как скажется это на результатах команды. Всё-таки при Газизове, как кажется со стороны, возникло хоть какое-то подобие порядка, которое привело к борьбе за чемпионство.

Хотя ещё в прошлом сезоне «Спартак» даже в еврокубки не попал. Возможно, эти перестановки не скажутся прямо сейчас, на последних двух турах перед перерывом. Хотя «Сочи» — команда очень организованная и может пощипать фаворита независимо от его текущего состояния.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 12:54
Тедеско идет на первом месте?
В таблицу посмотри!!!
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 11:26
Я думаю, что Газизов, как в контракте отступные в 400 лямов прописал, так каждый день на увольнение нарывался. Это спартаковские юристы виноваты, что пропустили такой контракт.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:56, ред.
Червь,ты не прав! Нынешняя ситуация в "Спартаке" окрашена наличием в руководстве прелестницы Заремы,а это придаёт всему большую таинственность и сексуальную пикантность.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
makkie
makkie
сегодня в 10:19
Газизов был против Тедеско и мечтал его убрать.
Тедеско идёт на 1-м месте, есть смысл его убирать в угоду Шамилю?
cska1948
cska1948
сегодня в 09:14, ред.
"...Всё-таки при Газизове, как кажется со стороны, возникло хоть какое-то подобие порядка, которое привело к борьбе за чемпионство..."
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И что тут не ясно? Федун извлёк уроки из того, что вовремя не убрал Карреру и тот сдуру привёл СпаМ к чемпионству. Чтобы не повторить той ошибки он и убрал Газизова.
Loko57
Loko57
сегодня в 09:01
Не стоит с этим клубом связываться, только если цель- бабла срубить.
Legend 6
Legend 6 ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 08:33
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 07:57
    Для кого-то 400 млн. небольшие деньги.
    andre_can
    andre_can
    сегодня в 07:42
      cska vperiod
      cska vperiod
      сегодня в 07:36
        112910415
        112910415
        сегодня в 07:27
        ну ... своеобразное решение
        sv_1969
        sv_1969
        сегодня в 07:20
        Вот здесь Червяк прав...
        Звезда по имени Солнце
        Звезда по имени Солнце
        сегодня в 07:13
        Кто к Федуну на работу устроится тот в цирке не смеётся.... он там работает.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        сегодня в 07:05
        Еще и не такое увидим!
        mihaluch
        mihaluch
        сегодня в 07:01
        У богатых свои причуды.
        mat73
        mat73
        сегодня в 07:01
        Как никогда, но червиченка прав
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