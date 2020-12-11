Деменко: «Полагаю, „Краснодар“ — фаворит матча с „Локомотивом“»

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча бывшего клуба против «Локомотива» в 18-м туре РПЛ.
Полагаю, «Краснодар» — фаворит предстоящего матча. У южной команды более выстроенная игра, чем у «Локомотива». «Железнодорожники» могут хорошо сыграть в обороне, но «Краснодар» обладает отличной атакой и средней линией, команда более сбалансирована во всех линиях.
К тому же психологически «быки» наверняка сейчас на позитиве после удачного выезда в Лондон и вообще достойного исхода дебютного выступления на групповом этапе Лиги чемпионов. Плюс после матча с «Челси» имеется на день больше времени на подготовку, чем у «Локо» после встречи в Мюнхене [с «Баварией»].
Единственный козырь Краснодара - это отсутствие пол состава у Локомотива
Единственный козырь Краснодара - это отсутствие пол состава у Локомотива
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Деменко сказал, что Краснодар команда сбалансированная во всех линиях, но почему то забыл сказать, про "дырявую" оборону и проблемы в средней линии и нападении, в добавок не будет Сафонова, который тащил Краснодар. Ничья и победа над Ренном в основном его заслуга, не "сбалансированной" команды во всех линиях, которая кидала своего нападающего.
У Локо проблем хватает, так, что прогнозы тут дело неблагодарное, дождёмся самого матча!
Деменко сказал, что Краснодар команда сбалансированная во всех линиях, но почему то забыл сказать, про "дырявую" оборону и проблемы в средней линии и нападении, в добавок не будет Сафонова, который тащил Краснодар. Ничья и победа над Ренном в основном его заслуга, не "сбалансированной" команды во всех линиях, которая кидала своего нападающего.
У Локо проблем хватает, так, что прогнозы тут дело неблагодарное, дождёмся самого матча!