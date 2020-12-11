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Деменко: «Полагаю, „Краснодар“ — фаворит матча с „Локомотивом“»

сегодня, 07:37
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар-:-Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)Локомотив13.12.2020 в 16:30 Не начался

Экс-полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился ожиданиями от матча бывшего клуба против «Локомотива» в 18-м туре РПЛ.

Полагаю, «Краснодар» — фаворит предстоящего матча. У южной команды более выстроенная игра, чем у «Локомотива». «Железнодорожники» могут хорошо сыграть в обороне, но «Краснодар» обладает отличной атакой и средней линией, команда более сбалансирована во всех линиях.

К тому же психологически «быки» наверняка сейчас на позитиве после удачного выезда в Лондон и вообще достойного исхода дебютного выступления на групповом этапе Лиги чемпионов. Плюс после матча с «Челси» имеется на день больше времени на подготовку, чем у «Локо» после встречи в Мюнхене [с «Баварией»].

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Все комментарии
Killofwrath
Killofwrath
сегодня в 12:13
Сомневаюсь
Единственный козырь Краснодара - это отсутствие пол состава у Локомотива
sv_1969
sv_1969
сегодня в 11:10
На счет сбалансированности Быков это Деменко зря!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:51
А в итоге будет ничья 1-1.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 10:06
Соперники достойны друг друга, победить может любой.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 09:40
Краснодар играет дома, да у них день запаса, хорошее настроение и многое чего ещё. Фавориты? Наверное, но это ещё ни о чём не говорит. Перед прошлым туром тот же Генич утверждал, что Рубин после победы над ЦСКА почувствовал уверенность, да ещё Слуцкий подготовит свою команду, что у проблемного Локо, который при Николиче больше двух голов не забивал, а сейчас вообще без нападения, не будет шансов. Все знают, что получилось.
Деменко сказал, что Краснодар команда сбалансированная во всех линиях, но почему то забыл сказать, про "дырявую" оборону и проблемы в средней линии и нападении, в добавок не будет Сафонова, который тащил Краснодар. Ничья и победа над Ренном в основном его заслуга, не "сбалансированной" команды во всех линиях, которая кидала своего нападающего.
У Локо проблем хватает, так, что прогнозы тут дело неблагодарное, дождёмся самого матча!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:59
У Краснодара более приятное эмоциональное состояние.
Mangur
Mangur
сегодня в 07:48
Врятли , 50 на 50.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:48
Игра покажет у кого что там выстроено).
shlomo
shlomo
сегодня в 07:41
Будем посмотреть на их игру!
Loko57
Loko57
сегодня в 07:39
Ну конечно...
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