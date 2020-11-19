«Спартак» заплатил за аренду Мозеса 300 тысяч евро

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов раскрыл подробности аренды полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.
Аренда стоила 300 тысяч евро. Выкуп будет стоить 5 миллионов, но он не обязательный. Если Виктор сыграет определенное количество матчей и если мы добьемся определенного результата, у нас есть возможность его купить. Также есть возможность не покупать Мозеса. Но когда мы с Виктором разговаривали, его главным желанием было обрести клуб.
Он был несколько раз в аренде. Он хочет обрести клуб, которому будет нужен и с которым он достигнет спортивных результатов.
Интер за него за полсезона 216 тысяч отдал...
Чтоб рассуждать о Мозесе...надо знать что "не так" с парнем...почему игрок стоящий когда то 20 млн пошёл в череду аренд ...в которых не сыскал успеха...
Парню через 3 недели 30 лет...можно и постараться чтоб получить последний "жирный" контракт....
Думаю он так и сделает...
Вскоре станет заметным...тем более в РПЛ где для этого не надо из кожи лезть...достаточно показать свой уровень...
Удачи Виктору !!!!!!
Интер за него за полсезона 216 тысяч отдал...
Чтоб рассуждать о Мозесе...надо знать что "не так" с парнем...почему игрок стоящий когда то 20 млн пошёл в череду аренд ...в которых не сыскал успеха...
Парню через 3 недели 30 лет...можно и постараться чтоб получить последний "жирный" контракт....
Думаю он так и сделает...
Вскоре станет заметным...тем более в РПЛ где для этого не надо из кожи лезть...достаточно показать свой уровень...
Удачи Виктору !!!!!!