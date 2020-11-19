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«Спартак» заплатил за аренду Мозеса 300 тысяч евро

вчера, 21:46

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов раскрыл подробности аренды полузащитника «Челси» Виктора Мозеса.

Аренда стоила 300 тысяч евро. Выкуп будет стоить 5 миллионов, но он не обязательный. Если Виктор сыграет определенное количество матчей и если мы добьемся определенного результата, у нас есть возможность его купить. Также есть возможность не покупать Мозеса. Но когда мы с Виктором разговаривали, его главным желанием было обрести клуб.

Он был несколько раз в аренде. Он хочет обрести клуб, которому будет нужен и с которым он достигнет спортивных результатов.

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Все комментарии
Z. Kramer
Z. Kramer
сегодня в 06:46
А зарплата то какая у него?
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 05:49
5 млн?? видимо есть какой то подвох
возможно как у Шюррле
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 01:44
адекватно.Уж точно не Питер...........................
Миротворец Мышкин.
Миротворец Мышкин.
сегодня в 01:34
Пока парень не разочаровывает. Видно, что мастер. Хорош в атаке и посредственно играет в обороне.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 01:15
Выкупать не надо. Так никаких средств не хватит. Может и не заиграть..
Если нужен результат, то лучше в Безбородова вкладываться. Судья опытный, надежный. Зенитовским ничем не уступает.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:51, ред.
Адекватная цена...
Интер за него за полсезона 216 тысяч отдал...

Чтоб рассуждать о Мозесе...надо знать что "не так" с парнем...почему игрок стоящий когда то 20 млн пошёл в череду аренд ...в которых не сыскал успеха...

Парню через 3 недели 30 лет...можно и постараться чтоб получить последний "жирный" контракт....
Думаю он так и сделает...
Вскоре станет заметным...тем более в РПЛ где для этого не надо из кожи лезть...достаточно показать свой уровень...

Удачи Виктору !!!!!!
Брулин
Брулин
сегодня в 00:26
Мозес ещё наберёт кондиции и заиграет!
mondial18
mondial18
вчера в 23:59
Денег Федуна не жалко
санек002
санек002 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 23:27, ред.
нет, не лучше!
Justas Weiss7
Justas Weiss7
вчера в 23:24
Газизов заявил, что у Заремы очень приличное знание футбола ... как богата Россия на холуёв и блюдолизов?!
David Young
David Young ответ particular (раскрыть)
вчера в 23:15
Это вполне понятно и разумно. Ожидать огромной преданности и несокрушимой лояльности легионера к какому-либо российскому клубу, в котором он ещё не играл много лет - это слишком уж идеалистично. Так что вы правы, ему нужно стабильное место работы для пополнения финансовых запасов. Возможно, до какой-то степени, по крайнем мере, в случае его выкупа, он и станет лояльным игроком Спартака. Но истинным фанатом Спартака, в силу того, что к российскому футболу он никакого прямого отношения не имел, да и наверняка почти не интересовался до перехода в Спартак, ему не стать.

А что касается денег за аренду, Мозес их уже хорошо отрабатывает, так что уверен, что вне зависимости от того, что произойдёт после аренды, Спартак в накладе не останется. Да и сейчас Мозес выполняет очень важную роль, поскольку с флангам и красно-белых проблемы. В общем молодцы те из Спартака, кто сделали своё дело, и смогли сделать возможным то, что Виктор Мозес играет за Спартак Москву.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:08
А лучше наоборот - сейчас к Мозесу и Промеса ,и Зе ,и Фернандо и Комбарова с Луисом Адриано ....!!! Нет ? )
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 22:56
Витек в атаке хорошь , а вот в обороне...????
Сантус
Сантус
вчера в 22:56
Мозес Мозысом,но возможно это элемент взаиморасчётов между Абрамовичем и Федуном.)Мозескоин ))
Б Р А Т
Б Р А Т ответ Заполярный (раскрыть)
вчера в 22:45
Ну да, 3,5 миллиарда могли бы решить многие проблемы региона...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Zenit_84 (раскрыть)
вчера в 22:44
Почти 40 миллионов
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:43
Эхх, Мозеса пораньше бы в Спартак Куинси, Зе, Фернандо, Комбарова
Заполярный
Заполярный ответ Б Р А Т (раскрыть)
вчера в 22:37
А за 40 миллионов евро можно футбольный стадион построить, а не покупать барселонского инвалида.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 22:30
Нам рассказывают об официальной части а сколько леваком федун умалчивает.
матос
матос ответ particular (раскрыть)
вчера в 22:26
поэтому после аренды в Интере у него лишь берег турецкий маячил а тут вдруг вариант со Спартаком появился)
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:25
Понапрягается как Шурле в нескольких матчах, его подпитшут, определят хорошую зп- вот тогда можно и забить на футбол и наслаждаться жизнью.
BDA81
BDA81
вчера в 22:17
    Zenit_84
    Zenit_84
    вчера в 22:14
    Нежилая сумма
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин
    вчера в 22:06
    Последняя фраза,про спортивные результаты,это точно не про Спартак...
    Б Р А Т
    Б Р А Т
    вчера в 22:06
    27 миллионов за аренду. Неплохо.
    Можно было бы километр дороги построить)
    particular
    particular
    вчера в 21:58, ред.
    Ему нужен клуб, в котором он кинет якорь и обретёт бухту для предпенсионного времяпровождения... Без надрыва, экстаза преданности и угара самоотдачи...
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 21:55
    Посмотрим... Мозес игрок добротный, но заиграть ещё надо)
    Footbolista
    Footbolista
    вчера в 21:52
    Разумная цена...может заиграет...игрок то нормальный...по меркам РПЛ вообще топ...
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 21:50
    Золотая Витька))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 21:50
    Новогодние скидки на Мозесов!🤣🤣🤣
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