«Спартак» заплатил за аренду Мозеса 300 тысяч евро

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов раскрыл подробности аренды полузащитника «Челси» .

Аренда стоила 300 тысяч евро. Выкуп будет стоить 5 миллионов, но он не обязательный. Если Виктор сыграет определенное количество матчей и если мы добьемся определенного результата, у нас есть возможность его купить. Также есть возможность не покупать Мозеса. Но когда мы с Виктором разговаривали, его главным желанием было обрести клуб.

Он был несколько раз в аренде. Он хочет обрести клуб, которому будет нужен и с которым он достигнет спортивных результатов.