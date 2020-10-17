«Динамо» арендовало Варелу

«Динамо» объявило об аренде защитника «Копенгагена» Гильермо Варелы.
Футбольные клубы «Динамо» и «Копенгаген» договорились об аренде уругвайского защитника до конца сезона-2020/21.
Мы приветствуем Гильермо Варелу в «Динамо» и желаем ему успехов в составе бело-голубых!
⚡️ «Динамо» арендовало Гильермо Варелу— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) October 17, 2020
Футбольные клубы «Динамо» и «Копенгаген» договорились об аренде уругвайского защитника до конца сезона-2020/21.
🤝 Мы приветствуем Гильермо Варелу в «Динамо» и желаем ему успехов в составе бело-голубых!
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