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«Динамо» арендовало Варелу

17 октября 2020, 13:53

«Динамо» объявило об аренде защитника «Копенгагена» Гильермо Варелы.

Футбольные клубы «Динамо» и «Копенгаген» договорились об аренде уругвайского защитника до конца сезона-2020/21.

Мы приветствуем Гильермо Варелу в «Динамо» и желаем ему успехов в составе бело-голубых!

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Все комментарии
протон1
протон1
17 октября в 17:55
Динамо серьёзно взялись за состав. и реформацию. с реорганизацией клуба. вот какая нить смородская бы им не помешала
particular
particular
17 октября в 17:31, ред.
Динамо приобретает увлечённо... Играет только, пока, - не очень увлекательно...
cska vperiod
cska vperiod
17 октября в 16:15
Отличная сделка динамиков.
holms918
holms918
17 октября в 16:14
Несомненно, хороший вариант.
Caniggia
Caniggia
17 октября в 15:02
Если он не нужен даже в датской лиге, то нужен ли он Динамо? Впрочем, немцу и боснийцу виднее.
Трезвый повар
Трезвый повар
17 октября в 14:42
Поздравляю болельщиков Динамо с хорошим приобретением
Mangur
Mangur
17 октября в 14:39
Интересный ход.
ermak6848
ermak6848
17 октября в 14:35
пусть в аренде поиграет - может на пользу будет..
Василий 50
Василий 50
17 октября в 14:33
Бесполезные затраты
Шлёпни Бромантана
Шлёпни Бромантана
17 октября в 14:32
Варела, верим!
VAN ARM
VAN ARM ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
17 октября в 14:19
та же мысль проскочила)))
VAN ARM
VAN ARM
17 октября в 14:19
для адаптации тренера)))))))))))
Ляпсень
Ляпсень
17 октября в 14:10, ред.
Нет, чтобы своих игроков выращивать и искать по России, так всякий хлам со всего мира тащить надо в придачу к уже имеющемуся.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 октября в 13:59
Я по заголовку подумал Валеру Карпина взяли!
волгодон 2
волгодон 2
17 октября в 13:56
Идёт Валере мундир.
Q-J-G
Q-J-G
17 октября в 13:54
Удачи ему в Динамо...
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