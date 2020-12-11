Лаутаро недоволен тренерскими решениями Конте

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сегодня, 14:23

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Интера» недоволен тренерскими решениями главного тренера команды .

Форвард был заменен на 85-й минуте матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера». Лаутаро не скрывал своего недовольства, однако Конте сделал вид, что не замечает этого.

Это уже не первый случай, когда Конте меняет Лаутаро по ходу важного матча, из-за чего Мартинес и проявляет свое недовольство.

Ранее ходили слухи, что интерес к Лаутаро проявляет «Барселона».