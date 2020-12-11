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Лаутаро недоволен тренерскими решениями Конте

сегодня, 14:23

La Gazzetta dello Sport сообщает, что нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес недоволен тренерскими решениями главного тренера команды Антонио Конте.

Форвард был заменен на 85-й минуте матча 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера». Лаутаро не скрывал своего недовольства, однако Конте сделал вид, что не замечает этого.

Это уже не первый случай, когда Конте меняет Лаутаро по ходу важного матча, из-за чего Мартинес и проявляет свое недовольство.

Ранее ходили слухи, что интерес к Лаутаро проявляет «Барселона».

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 15:15
а то что из него сделали мегазвезду за 1 сезон?) а то как сам не реализовал убийственные моменты?)) неблагодарные игрочишки нынче
STVA 1
STVA 1
сегодня в 14:49
Одно слово арг)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 14:32
Решение тренера это закон.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:24
Похоже тренера начинают сплавлять.
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