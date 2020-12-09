Тренер «Истанбула» называл арбитров матча с ПСЖ цыганами

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и «Истанбул Башакшехиром» прерван из-за оскорблений резервного арбитра встречи Себастьяна Колцеску в адрес помощника главного тренера турецкого клуба Пьера Вебо.
Как сообщает знакомый с ситуацией источник, результатом такого поведения судьи могли стать высказывания самого тренера «Истанбула». Вебо называл румынскую бригаду судей цыганами, начиная со второй минуты матча.
Кроме того, автором расистского высказывания в адрес Вебо являлся не резервный рефери Колцеску, а ассистент арбитра Октавиан Шовре.
Я в курсе что в нашей стране тоже полно цыган.
Я в курсе что в нашей стране тоже полно цыган.
только темноватых всегда защищают
только темноватых всегда защищают
Пы.Сы.Я не поддерживаю расизм,но у меня стойкое ощущение,что определенные категории граждан используют это в своих целях.
Пы.Сы.Я не поддерживаю расизм,но у меня стойкое ощущение,что определенные категории граждан используют это в своих целях.
- Да кому они на хрен нужны твои цыгане?
- Вот он, великодержавный шовинизм в действии..." ( Ширли-мырли)
- Да кому они на хрен нужны твои цыгане?
- Вот он, великодержавный шовинизм в действии..." ( Ширли-мырли)
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В таком случае,если румыны потребуют линчевать блэка,то будут правы,заварил кашу и свалил на судей,громче всех кричит "держи вора" сам вор
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В таком случае,если румыны потребуют линчевать блэка,то будут правы,заварил кашу и свалил на судей,громче всех кричит "держи вора" сам вор
в армии и молдован цыганами считали и не ныл никто из них .
в армии и молдован цыганами считали и не ныл никто из них .