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Тренер «Истанбула» называл арбитров матча с ПСЖ цыганами

сегодня, 17:10
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Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и «Истанбул Башакшехиром» прерван из-за оскорблений резервного арбитра встречи Себастьяна Колцеску в адрес помощника главного тренера турецкого клуба Пьера Вебо.

Как сообщает знакомый с ситуацией источник, результатом такого поведения судьи могли стать высказывания самого тренера «Истанбула». Вебо называл румынскую бригаду судей цыганами, начиная со второй минуты матча.

Кроме того, автором расистского высказывания в адрес Вебо являлся не резервный рефери Колцеску, а ассистент арбитра Октавиан Шовре.

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Все комментарии
матос
матос ответ Project Pandora (раскрыть)
сегодня в 23:15
Меня то как можно цыганом назвать когда я татарин?)))))))
Я в курсе что в нашей стране тоже полно цыган.
Futurista
Futurista ответ hoper (раскрыть)
сегодня в 21:14, ред.
Название страны да...а язык и правда схож с итальянским...ну так римляне тогда часть Дакии и в том числе часть территории современной Румынии оттяпали...римская провинция Дакия...насадили свою культуру...но все- таки румыны потомки даков, а не римлян...
Знатог
Знатог ответ RamonCSKA (раскрыть)
сегодня в 20:51
При жеребьёвке цыган и ниггеров будут разводить.
hoper
hoper ответ particular (раскрыть)
сегодня в 20:44
Раньше с этого карикатур и прочего настругали бы гору.А теперь на уровне УЕФА будут разбирать.Куда катится этот мир?
hoper
hoper ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 20:42
Название страны происходит от Рома То есть Рим.И язык очень схож с итальянским
Project Pandora
Project Pandora ответ матос (раскрыть)
сегодня в 20:40
Цыган много. Даже в Хохляндии в какой-то области их уйма. Они много в каких странах осели. В России тоже есть цыгане, но тебя ведь никто цыганом не называет.
Juve14
Juve14
сегодня в 20:16
    Alexnvr
    Alexnvr ответ VAN ARM (раскрыть)
    сегодня в 19:51
    действительно. Чего им на историческую родину не едется?)
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    сегодня в 19:33
    Цыгане против Нигеров, это уже интересное противостояние
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 19:18
    Спасибо...немного не толерантно с точки зрения западных ценностей...но это же анекдот)...
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 18:58
    Полетела ответка,теперь вообще хрен разберёшься,раз для румын национальность "цыган" есть большее зло,чем негр!
    112910415
    112910415
    сегодня в 18:51
    а вот это никого не заинтересует -
    только темноватых всегда защищают
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 18:49
    негры гоу хоум))))))))
    particular
    particular ответ Futurista (раскрыть)
    сегодня в 18:38
    Коротко, интернационально и тонко 👍
    Сантус
    Сантус ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 18:28, ред.
    Насколько я понял хронологию событий:Загорелый господин чешет языком про цыган арбитров на скамейке,резервный это слышит,через время говорит в ухо главному об этом,тот переспрашивает о ком речь?Резервный таким образом объясняет,Вэбо дают красную,он слышал слова,хипиш,расизм,все уходят.Занавес.Всё верно?
    Пы.Сы.Я не поддерживаю расизм,но у меня стойкое ощущение,что определенные категории граждан используют это в своих целях.
    протон1
    протон1
    сегодня в 18:23
    цыгане тоже люди. зачем оскорблять нацию?. в турции тоже живут цыгане мусульмане с их паспортами
    Futurista
    Futurista ответ hoper (раскрыть)
    сегодня в 18:13
    Нет...они потомки даков...которые воевали с римлянами...
    hoper
    hoper ответ матос (раскрыть)
    сегодня в 18:03
    Нет.Они потомки древних римлян
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 18:01, ред.
    Во Франции цыгане с неграми поругались...анекдот...
    Шишанутый
    Шишанутый
    сегодня в 18:00
    Даже если это правда так то это не дает право румынскому арбитру на расизм. Он официальное лицо матча и должен этому соответствоать. Если Вебо действительно оскорблял его на расовой почве то он должен был показать ему красную карточку но не отвечать тем же. Румынские судьи ведут себя как в детском саду типа "он первый начал".
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 18:00
    " - Я отказываюсь от любых переговоров, пока Вы не прекратите дискриминацию граждан цыганской национальности.
    - Да кому они на хрен нужны твои цыгане?
    - Вот он, великодержавный шовинизм в действии..." ( Ширли-мырли)
    Futurista
    Futurista ответ Cympak-05 (раскрыть)
    сегодня в 17:59
    Для негров да...
    Андрей Рудаков
    Андрей Рудаков
    сегодня в 17:44
    Вебо называл румынскую бригаду судей цыганами, начиная со второй минуты матча.
    _______________________________________________________________________________
    В таком случае,если румыны потребуют линчевать блэка,то будут правы,заварил кашу и свалил на судей,громче всех кричит "держи вора" сам вор
    Cympak-05
    Cympak-05
    сегодня в 17:44
    Теперь и Цыган это расизм ?
    матос
    матос ответ Project Pandora (раскрыть)
    сегодня в 17:43
    а кто они?
    в армии и молдован цыганами считали и не ныл никто из них .
    alexgurzan
    alexgurzan ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 17:42
    .
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 17:41
    Loko57
    Loko57
    сегодня в 17:41
      Варвар7
      Варвар7
      сегодня в 17:39
      Все хороши!
      Project Pandora
      Project Pandora ответ матос (раскрыть)
      сегодня в 17:33
      Нет
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