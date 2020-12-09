Тренер «Истанбула» называл арбитров матча с ПСЖ цыганами

1607523037

сегодня, 17:10

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между ПСЖ и «Истанбул Башакшехиром» прерван из-за оскорблений резервного арбитра встречи Себастьяна Колцеску в адрес помощника главного тренера турецкого клуба .

Как сообщает знакомый с ситуацией источник, результатом такого поведения судьи могли стать высказывания самого тренера «Истанбула». Вебо называл румынскую бригаду судей цыганами, начиная со второй минуты матча.

Кроме того, автором расистского высказывания в адрес Вебо являлся не резервный рефери Колцеску, а ассистент арбитра Октавиан Шовре.