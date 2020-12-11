Джеррард заявил, что «Рейнджерс» не планирует подписывать Гилмора

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал слухи, что шотландский клуб может подписать 19-летнего полузащитника «Челси» Билли Гилмора.
Всегда ходит много слухов. Судя по тому, что я вижу, мне кажется, что Гилмпору и так неплохо в «Челси». Главный тренер Лэмпард постоянно говорит, что доволен игроком.
Это потрясающий футболист, но между клубами не было никаких контактов.
Ранее также ходили слухи, что на Гилмора претендует «Ювентус».
Лично на мой взгляд, руководители Челси могли бы отпустить Гилмора в Рэйнджерс до конца сезона - там он бы был железным игроком основы, а на случай острой необходимости, всегда можно прописать право досрочного отзыва игрока с парой миллионов компенсации - так бы в выигрыше оказались все...
Лично на мой взгляд, руководители Челси могли бы отпустить Гилмора в Рэйнджерс до конца сезона - там он бы был железным игроком основы, а на случай острой необходимости, всегда можно прописать право досрочного отзыва игрока с парой миллионов компенсации - так бы в выигрыше оказались все...