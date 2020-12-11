Джеррард заявил, что «Рейнджерс» не планирует подписывать Гилмора

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал слухи, что шотландский клуб может подписать 19-летнего полузащитника «Челси» .

Всегда ходит много слухов. Судя по тому, что я вижу, мне кажется, что Гилмпору и так неплохо в «Челси». Главный тренер Лэмпард постоянно говорит, что доволен игроком.

Это потрясающий футболист, но между клубами не было никаких контактов.