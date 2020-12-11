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Джеррард заявил, что «Рейнджерс» не планирует подписывать Гилмора

вчера, 16:13

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал слухи, что шотландский клуб может подписать 19-летнего полузащитника «Челси» Билли Гилмора.

Всегда ходит много слухов. Судя по тому, что я вижу, мне кажется, что Гилмпору и так неплохо в «Челси». Главный тренер Лэмпард постоянно говорит, что доволен игроком.

Это потрясающий футболист, но между клубами не было никаких контактов.

Ранее также ходили слухи, что на Гилмора претендует «Ювентус».

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VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:05
посмотрим))) верить нельзя))
shlifen
shlifen
вчера в 17:49
Гилмор безусловно талантливый игрок, и возможно, Челси стоило бы рассмотреть вариант не с продажей, а с арендой игрока - без постоянной игровой практики, даже самый крутой талант "затухнет". Но это с точки зрения самого игрока и его прогресса. А с точки зрения Челси, возможно Лэмпард хочет сохранить большую обойму игроков с учётом возможных травм и болезни.
Лично на мой взгляд, руководители Челси могли бы отпустить Гилмора в Рэйнджерс до конца сезона - там он бы был железным игроком основы, а на случай острой необходимости, всегда можно прописать право досрочного отзыва игрока с парой миллионов компенсации - так бы в выигрыше оказались все...
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:06
Значит подпишут))
David Young
David Young
вчера в 16:14
Для Челси будет лучше не продавать Гилмора. Так что это хорошо.
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