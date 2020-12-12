«Уфа» обратится в ЭСК по вопросу судейства в матче с «Ротором»

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию по решениям арбитра в матче 18-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1).
«Уфа» обратится в ЭСК из-за судейства в матче с «Ротором».
Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию по решениям арбитра в матче 18-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1).
«Уфа» обратится в ЭСК из-за судейства в матче с «Ротором».
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.