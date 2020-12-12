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«Уфа» обратится в ЭСК по вопросу судейства в матче с «Ротором»

сегодня, 16:15
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов заявил, что клуб обратится в Экспертно-судейскую комиссию по решениям арбитра в матче 18-го тура РПЛ против «Ротора» (0:1).

«Уфа» обратится в ЭСК из-за судейства в матче с «Ротором».

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radist_21
radist_21 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:51
Может ты и прав, но, представь, если бы Казарцев так засудил ЦСКА, какую бы ты песню пел???
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 17:05
Ничего не значащие обращения-дело сделано!

...а Ханчарэнка должен быть уволен.
112910415
112910415
сегодня в 16:55
повод, конечно, есть
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:29
Это следовало ожидать. Все проигравшие обращаются в ЭСК, хотя результат уже не изменить.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:26
Тут очки имеют решающее значение в борьбе за выживание.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:24
По большому счету это конечно скандал, но по сути 4 последние команды от Тулы до Ротора - это ФНЛ, причем не самая сильная её часть. Нижний и Самара посильнее будут.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:20
пора играть в фнл)))
beefs
beefs
сегодня в 16:15
а что изменится, это уже пройденный этап...
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