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Федотов: «Казарцев должен был назначать пенальти в ворота „Ротора“»

сегодня, 15:58
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)1 : 0Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура РПЛ между «Ротором» и «Уфой».

Казарцев должен был назначать пенальти в ворота «Ротора» и показывать их игроку жёлтую, которая стала бы второй. Это очевидный момент, игрок выставлял в сторону руку, мяч летел в створ – нужно было назначать 11-метровый. Но Казарцев думал о чём-то другом.

Что касается второй жёлтой Морозову, то здесь всё по делу.

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Все комментарии
grroznyi85
grroznyi85 ответ mangox22 (раскрыть)
сегодня в 18:43
Ну Казарцев уже давно уплыл в неведомые дали.)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:15
меняются только имена и названия)))всё остальное в одном русле))
ДСА
ДСА
сегодня в 16:26
Скандала теперь не избежать
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:26
Казарцев к этому матчу уже должен быть часть срока отсидеть и об УДО задумываться. О чем речь?
ЧиП
ЧиП
сегодня в 16:22
Опять этот Казарцев
Такое ощущение, что в последних турах идет размен очками.
112910415
112910415
сегодня в 16:18
странно реагировал Казарцев
Федор Паршунин
Федор Паршунин ответ neukomm (раскрыть)
сегодня в 16:17
Показали момент несколько раз. Пенальти более, чем очевиден. Казарцев подошел к монитору, посмотрел......... играем дальше.
beefs
beefs
сегодня в 16:14
да что же это такое с судьями нашими, сколько же можно это терпеть...
neukomm
neukomm
сегодня в 16:04
Это НАСТОЛЬКО очевидный пенальти, что просто невероятно, как можно его не видеть!
shlomo
shlomo
сегодня в 16:00
Чао-Чао...все с начало...опять судья виноват
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:59
Началось в деревне утро...
mangox22
mangox22
сегодня в 15:59, ред.
судьи снова поплыли
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