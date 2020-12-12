Федотов: «Казарцев должен был назначать пенальти в ворота „Ротора“»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейские решения в матче 18-го тура РПЛ между «Ротором» и «Уфой».

Казарцев должен был назначать пенальти в ворота «Ротора» и показывать их игроку жёлтую, которая стала бы второй. Это очевидный момент, игрок выставлял в сторону руку, мяч летел в створ – нужно было назначать 11-метровый. Но Казарцев думал о чём-то другом.

Что касается второй жёлтой Морозову, то здесь всё по делу.