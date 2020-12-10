Клопп: «Я называл VAR „хорошей идеей“, но не уверен, что скажу это снова»

Главный тренер «Ливерпуля» после ничейного матча с «Мидтьюлландом» (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов подверг критике работу системы видеопомощи арбитрам. Мерсисайдцы забили гол в концовке встречи, но он был отменён после подсказки видеоассистента за игру рукой у Садио Мане. По ходу встречи VAR ещё несколько раз приходилось вмешиваться в игру.

Просто это занимало слишком много времени. Я не видел повторов и не знаю, были ли решения правильными или сложными, но всё это заняло 3-4 минуты, тогда как парням было очень нелегко на этом холоде.

Я уже слышу, как люди скажут: «Боже мой, он снова об этом говорит?» Но это заняло очень много времени, а было очень холодно. Это не помогает!