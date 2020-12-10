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Клопп: «Я называл VAR „хорошей идеей“, но не уверен, что скажу это снова»

сегодня, 07:50
МидтьюлландЛоготип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)1 : 1Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп после ничейного матча с «Мидтьюлландом» (1:1) в рамках 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов подверг критике работу системы видеопомощи арбитрам. Мерсисайдцы забили гол в концовке встречи, но он был отменён после подсказки видеоассистента за игру рукой у Садио Мане. По ходу встречи VAR ещё несколько раз приходилось вмешиваться в игру.

Просто это занимало слишком много времени. Я не видел повторов и не знаю, были ли решения правильными или сложными, но всё это заняло 3-4 минуты, тогда как парням было очень нелегко на этом холоде.

Я уже слышу, как люди скажут: «Боже мой, он снова об этом говорит?» Но это заняло очень много времени, а было очень холодно. Это не помогает!

Раньше я был одним из тех, кто говорил: «Да, VAR — хорошая идея», но, признаюсь, не уверен, что скажу это снова. Теперь у нас есть эта система, и нам приходится с этим мириться.

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Все комментарии
League1
League1
сегодня в 15:45
Всё-таки ВАР нужен. Например, если бы был ВАР в 2009 году, то Эвребе не смог бы вытащить барсу из болота, в котором она всегда находится. А если бы вытащил, то получением гневных писем бы не обошёлся.
juvenale
juvenale
сегодня в 13:27
хаха ну еще бы
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:32
Раньше ты выиграл лч с помощью судей
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:11
Так в жизни всегда-только пинок под зад стимулирует мыслительную деятельность.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:55
Теперь у каждого есть зуб на ,VAR
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 08:31
Ты наш федуновский судейский корпус не видел. Гыгыгы
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 08:30
Смотрел несколько раз повтор. Так и не понял за что отменили гол Ливерпуля.
Руки у Мане не увидел. Скорее она у датчанина была.
beefs
beefs
сегодня в 08:14
да, сейчас против ВАРа больше чем за...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:11
Когда ВАР сработает в вашу пользу , тогда по другому и заговоришь.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 07:57
Всё верно. И этот вар допускает так же ошибки. Плюс судьи стали инфальтильными. Новые Коллины не появятся при таком варианте.
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