В матче РПЛ «Зенит» — «Динамо» произошла замена арбитра VAR

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вчера, 21:31

Пресс-служба РФС сообщила о замене одного из арбитров в матче 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо».

Вместо Алексея Амелина арбитром VAR будет Павел Кукуян. Замена произошла из-за сомнительного результата при тестировании на коронавирус.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 12 декабря в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск.