В матче РПЛ «Зенит» — «Динамо» произошла замена арбитра VAR

Пресс-служба РФС сообщила о замене одного из арбитров в матче 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо».
Вместо Алексея Амелина арбитром VAR будет Павел Кукуян. Замена произошла из-за сомнительного результата при тестировании на коронавирус.
Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 12 декабря в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск.
отпорят полицмены
отпорят полицмены
Ну ты сам знаешь
Ну ты сам знаешь
Подскажи ссылку, я бы тоже почитал
Подскажи ссылку, я бы тоже почитал
Как только есть сомнения в лояльности судьи зениту
Так сразу у того то понос, то ковид, то еще какая нибудь зараза
Как только есть сомнения в лояльности судьи зениту
Так сразу у того то понос, то ковид, то еще какая нибудь зараза
Благо это РПЛ не еврокубки.
Благо это РПЛ не еврокубки.
https://youtu.be/pBVYLwHjtag
Ключевое слово, "сомнительный", а что именно узнаем после матча!
Ключевое слово, "сомнительный", а что именно узнаем после матча!
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.