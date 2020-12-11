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В матче РПЛ «Зенит» — «Динамо» произошла замена арбитра VAR

вчера, 21:31
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо19:00 Не начался

Пресс-служба РФС сообщила о замене одного из арбитров в матче 18-го тура РПЛ «Зенит» — «Динамо».

Вместо Алексея Амелина арбитром VAR будет Павел Кукуян. Замена произошла из-за сомнительного результата при тестировании на коронавирус.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится 12 декабря в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск.

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АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
сегодня в 00:01
кукуян из сочей ,мюллер не зря наверно выписывает дрогнул ,а то его ананистов
отпорят полицмены
Саша Белов
Саша Белов
вчера в 23:32
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    вчера в 23:26
    К питерскому Иванову питерского Кукуяна) по ходу зенит реально испугался динамиков после матча 1-го круга, когда первым даже вилков на варе не помог, как и левое удаление))
    Беспределов
    Беспределов
    вчера в 23:14
    снова беспределят с судьями
    Литейный 4
    Литейный 4 ответ Саша Белов (раскрыть)
    вчера в 22:37
    Ты ради этого вопроса и создал этот клон? Гыгыгы
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 22:36
    Интуиция мне подсказывает, как бы не засуживали Зенит, как бы не ставили спартаковских Кукуянов, даже очередные пенальти в ворота Зенита это не спасет Динамо от поражения. Гыгыгы
    Саша Белов
    Саша Белов ответ Литейный 4 (раскрыть)
    вчера в 22:26
    Ты где такие сказки берешь?
    Подскажи ссылку, я бы тоже почитал
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 22:22
    Кукуян ничем не брезгует он и с федуным и с миллером работает.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 22:22
    Кукуян это федуновский судейка. Ждём решения а ля в матче с Ахматом.
    Литейный 4
    Литейный 4
    вчера в 22:21
    Кому то надо Зенит опять засудить. Или удалят игрока или пару пенальти в их ворота. Гыгыгы
    Саша Белов
    Саша Белов
    вчера в 22:15
    Этого никто не ожидал)))
    Как только есть сомнения в лояльности судьи зениту
    Так сразу у того то понос, то ковид, то еще какая нибудь зараза
    STVA 1
    STVA 1 ответ stanichnik (раскрыть)
    вчера в 22:11
    Вечер Добрый! Я это и имел в виду!
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 22:03
    Но пока судить рано
    Cat01
    Cat01
    вчера в 22:02
    Уже пошли замены..... Почему???
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 22:01
    Под этим соусом всех не угодных можно теперь поменять
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 21:54, ред.
    Опять питерский админресурс мутит......
    Благо это РПЛ не еврокубки.
    LOpp
    LOpp
    вчера в 21:53, ред.
    Жаль, что в ЛЧ арбитров менять нельзя... А в дюковской РПЛ - крути-верти как хоти...
    Tostao
    Tostao
    вчера в 21:50
    Это наводит на размышления...
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 21:50
    Опять зенит что то мутит. Честно не могут выиграть.
    Faustello
    Faustello
    вчера в 21:47, ред.
    Газпром - ахалай махалай и обязательно дунуть! Фокусники))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 21:45
    Это Гинер всё купил!😜🤣
    stanichnik
    stanichnik ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 21:44, ред.
    Доброго Здоровья, Владимир!
    Ключевое слово, "сомнительный", а что именно узнаем после матча!
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    вчера в 21:42
    Сомнения несомненно были. Но точно ли из-за теста на короновирус?
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 21:39
    Будут кукуянить "Зенит"?
    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 21:34
    Опять сомнительный тест
    shlomo
    shlomo
    вчера в 21:31
    Началось......наверное опять вина всему.....
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