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«Спартак» опубликовал заявление по инциденту после матча с «Сочи»

сегодня, 00:12
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Пресс-служба «Спартака» опубликовала официальное заявление по поводу инцидента после матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1). После игры главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что один из игроков «Сочи» ударил его ассистента в подтрибунном помещении, а также указал на то, что тренер вратарей сочинского клуба Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес.

ФК «Спартак-Москва» крайне возмущен поведением представителя «Сочи» и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму! Надеемся, Российский футбольный союз не оставит данный инцидент без внимания и проведет объективное расследование.

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Все комментарии
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 03:31
Снимайтесь уже с чемпионата!
Mangur
Mangur
сегодня в 02:39
Сочи ещё повезло, что Тедеско не негр
n272nm
n272nm
сегодня в 02:38
Подотрите сопли красно-белым. Мне подобные истории напоминают разборки девочек в начальных классах. Ни о чем. Выеденного яйца не стоит.
MIvan
MIvan
сегодня в 01:12
Он не первый раз так делает. В этом плане взять его статистику по наказаниям — там клейма негде ставить.

Я ему сказал две фразы: «It's our place. It's our Colosseum». В перерыве он ко мне подошел и сказал: «Ты расист. Я на пресс-конференции про тебя скажу. Я ответил: «Без вопросов, говори, что угодно». Но я от своих слов не отказываюсь, это наша земля, наше поле и, соответственно, я сказал, что мы будем доказывать все на поле, будем биться.

Сначала он подбежал к Джанаеву в подтрибунном помещении и начал показывать на его ногу: «Ну что, тебе больно было? Нога не болит? Ты тянул время». Джанаеву там Понсе на ногу наступил. Сослан просто хотел пожать Тедеско руку, а он начал такое говорить. Не знаю, как там дальше произошло, это не мне разбираться», – высказался Бородин.
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
сегодня в 01:07
Пусть снимаются с чемпионата!
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 00:57, ред.
Инцидент вне поля не имеет отношение к футболу...поиграли не поиграли ...не имеет значения...
Пусть разберуться в чем проблема...вполне допускаю, что у кого то из наших соотечественников от больших бабок крышу сносит...надо подправить...
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 00:54
Если вопрос не решат,то в наш чемпионат даже за большие деньги не поедут.Надеюсь РФС это понимает.
fczpkossidspb
fczpkossidspb
сегодня в 00:45
Какие же нытики стали,а!! Не позорьте вы имя "Спартак"!! Тошно уже от вас!
Faustello
Faustello ответ mangox23 (раскрыть)
сегодня в 00:39
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 00:37
Главное результат не изменить хоть ОБ_______СЬ
mangox23
mangox23
сегодня в 00:33
Федун у себя в кабинете метал и кричал : " Сниматься! Мы будем сниматься ! Я точно знаю что Тедеско не румын, а немец немец немец!
PiterGrad
PiterGrad
сегодня в 00:32
опять с чемпа сниматься будут?
Faustello
Faustello
сегодня в 00:27
Ну и заявление вообще ни о чем, без фактов и конкретики, видимо предъявить нечего, а вот Сочи 💯% найдут.
Faustello
Faustello
сегодня в 00:25
    Федор Паршунин
    Федор Паршунин
    сегодня в 00:23
    Махание кулаками после матча и отсылки к расизму и национализму, а можно просто в футбол поиграть и все проблемы решить на поле, но нет, так видимо не в РПЛ, ни во всем мире уже не могут.
    ABir
    ABir
    сегодня в 00:22
    Надо следить за базаром, отвечать придётся
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 00:21
    Интересно чем всё закончится?!
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 00:20
    Разбираться будут долго
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