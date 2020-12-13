«Спартак» опубликовал заявление по инциденту после матча с «Сочи»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала официальное заявление по поводу инцидента после матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1). После игры главный тренер красно-белых Доменико Тедеско заявил, что один из игроков «Сочи» ударил его ассистента в подтрибунном помещении, а также указал на то, что тренер вратарей сочинского клуба Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес.
ФК «Спартак-Москва» крайне возмущен поведением представителя «Сочи» и считает подобные высказывания недопустимыми. В футболе нет места расизму и национализму! Надеемся, Российский футбольный союз не оставит данный инцидент без внимания и проведет объективное расследование.
Я ему сказал две фразы: «It's our place. It's our Colosseum». В перерыве он ко мне подошел и сказал: «Ты расист. Я на пресс-конференции про тебя скажу. Я ответил: «Без вопросов, говори, что угодно». Но я от своих слов не отказываюсь, это наша земля, наше поле и, соответственно, я сказал, что мы будем доказывать все на поле, будем биться.
Сначала он подбежал к Джанаеву в подтрибунном помещении и начал показывать на его ногу: «Ну что, тебе больно было? Нога не болит? Ты тянул время». Джанаеву там Понсе на ногу наступил. Сослан просто хотел пожать Тедеско руку, а он начал такое говорить. Не знаю, как там дальше произошло, это не мне разбираться», – высказался Бородин.
Я ему сказал две фразы: «It's our place. It's our Colosseum». В перерыве он ко мне подошел и сказал: «Ты расист. Я на пресс-конференции про тебя скажу. Я ответил: «Без вопросов, говори, что угодно». Но я от своих слов не отказываюсь, это наша земля, наше поле и, соответственно, я сказал, что мы будем доказывать все на поле, будем биться.
Сначала он подбежал к Джанаеву в подтрибунном помещении и начал показывать на его ногу: «Ну что, тебе больно было? Нога не болит? Ты тянул время». Джанаеву там Понсе на ногу наступил. Сослан просто хотел пожать Тедеско руку, а он начал такое говорить. Не знаю, как там дальше произошло, это не мне разбираться», – высказался Бородин.
Пусть разберуться в чем проблема...вполне допускаю, что у кого то из наших соотечественников от больших бабок крышу сносит...надо подправить...
Пусть разберуться в чем проблема...вполне допускаю, что у кого то из наших соотечественников от больших бабок крышу сносит...надо подправить...
Как можно было нацизм спутать с национализмом???
И почему в футболе нет национализма? А сборные???
Короче гении в Спартаке работают!!!
Как можно было нацизм спутать с национализмом???
И почему в футболе нет национализма? А сборные???
Короче гении в Спартаке работают!!!