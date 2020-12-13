«Спартак» опубликовал заявление по инциденту после матча с «Сочи»

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сегодня, 00:12

Пресс-служба «Спартака» опубликовала официальное заявление по поводу инцидента после матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1). После игры главный тренер красно-белых заявил, что один из игроков «Сочи» ударил его ассистента в подтрибунном помещении, а также указал на то, что тренер вратарей сочинского клуба Дмитрий Бородин позволил себе оскорбительные высказывания в его адрес.