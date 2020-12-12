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В РПЛ прокомментировали конфликт тренера «Спартака» и игрока «Сочи»

сегодня, 20:45
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Пресс-служба Российской Премьер-Лиги прокомментировала конфликт, который возник после матча 18-го тура «Сочи» — «Спартак» (1:0).

После окончания матча 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» в подтрибунном помещении возник словесный конфликт между вратарём хозяев Сосланом Джанаевым и главным тренером гостей Доменико Тедеско. Игроки и персонал обеих команд попытались успокоить ситуацию, однако в ходе перепалки, со слов тренера «Спартака» Андреаса Хинкеля, на него оказал физическое воздействие полузащитник «Сочи» Жоаозиньо. Проводится проверка. Опрашиваются участники инцидента, изучаются данные с камер видеонаблюдения. Оценку произошедшему после тщательного изучения всех материалов даст КДК РФС.

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Все комментарии
Максим Кропотов
Максим Кропотов
сегодня в 23:08
Нужно было все-таки снимать команду с этого газпрёмовского недочемпа - нафига ставить ВАР, если окончательное решение принимает продажный судьишка, которого потом отмажут. Он это типа от низкой квалификации два пеналя простил, ага. А расистские высказывания и избиение тренера только в европах наказывают технарем, а голубым это все можно.
Adolf33
Adolf33 ответ berda2003 (раскрыть)
сегодня в 22:34
Редкостная белиБЕРДА!
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
Али Ибн Абдул Обстул Задом Бей
сегодня в 22:12
Уйду я на бомбу от беспредела.
Удаляй арбитр аккаунт как удалил Литейного 4
berda2003
berda2003
сегодня в 22:12
надо ему показать фото румын и немцев зимой под Сталинградом...
Faustello
Faustello ответ Тарасовские мечты (раскрыть)
сегодня в 22:10
Это ещё повезло что Санёк за Спартак не играет, а так бы Тедеску ещё и стулом в суматохе оприходовал)))
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты ответ Faustello (раскрыть)
сегодня в 22:08
Жозик просто хорошо знает кто друг России, а кто враг румынский.
старина
старина ответ ОВВ74 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 21:09
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 21:05
    Жозик свой пацан, русский, не привык долго понты слушать, хорошо что оттащили, иначе немца в чемодане домой бы отправили!)))
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 20:55
    Румыну дали чётко понять, что это Россия!!!! А то Тедеско уже про Париж говорить начало и про расизм (напоминает тактику Федуна о снятии с чемпионата). У нас эти штучки не пройдут. Видимо уже надо чемодан паковать, зиму немецкие румыны редко переживают в России!!!
    drug01
    drug01
    сегодня в 20:52
    Надо всё проверить по съёмке и наказать виновных
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 20:46
    да ничнго и не было
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 20:46
    Не врите мы все видели!
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