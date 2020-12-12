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Появилось видео потасовки после матча «Сочи» — «Спартак»

сегодня, 20:06
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) сообщил, что один из игроков сочинской команды ударил его помощника Андреаса Хинкеля.

Телеканал «Матч ТВ» в твиттере опубликовал видео, на котором запечатлен один из эпизодов произошедшей потасовки.

«Матч „Сочи“ и „Спартака“ снова закончился скандалом. В подтрибунном помещении началась потасовка, а Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударил игрок соперников. Ну и жесть», — говорится в описании видео.

С видеороликом можно ознакомиться по ссылке.

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Все комментарии
Аксинья
Аксинья
сегодня в 22:50
Жоазиньо стегал Хенкеля по лицу своим российским паспортом и кричал "Я русский!!!"
Инсаров
Инсаров
сегодня в 22:43
Мал клоп, да вонюч.
BDA81
BDA81
сегодня в 22:36
Спартак не может жить без скандалов
RIR68
RIR68
сегодня в 22:25
если в тарасовкие мужики, то должны сняться с чемпионата!!!
Тарасовские мечты
Тарасовские мечты ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 22:13
Леха, ты хоть бы тексты менял.
за
за
сегодня в 22:10
вот все-таки везде у нас перегибы: и в судействе, и в жизни, и в модерировании сайтов...
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 22:07
ахахаха малюсенького Жоазиньо не могли угомонить? )) под мышку закинуть и унести нужно было
за
за ответ Саша Белов (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 21:59
хот намекни...
блин, жаль нет индивидуальных чатов...
за
за ответ Саша Белов (раскрыть)
сегодня в 21:54
ты о ком?
Саша Белов
Саша Белов
сегодня в 21:47
Модераторы да уймите уже вашего супостата
Все ветки загадил своими нападками
Потом жалобы пишет вам
sten312
sten312 ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 21:44
Они хотели,но подумали за обезьяну немецкую как за человека дадут.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 21:34
Просто даже игроки Спартака видели, что румыны накосячили и впрягаться за таких западало! Кстати игрокам Спартака уважение, что за ничтожеств впрягаться не стали!!!
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 21:31
И эта Тудеско прыгающая ещё про расизм говорить начала.... Даже игроки спартачи не стали впрягаться за косяк тренера, понимали на чей стороне правда.
Федун вечно клоунов набирает!
PITER_1
PITER_1
сегодня в 21:19
стрекозел провокатор
kastites
kastites
сегодня в 21:15
Будут сниматся с чемпионата ?
feris1
feris1
сегодня в 21:12
Тарасовские не умеют проигрывать.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:10
ну, что такого потолкались - разошлись
Faustello
Faustello ответ LOpp (раскрыть)
сегодня в 21:01, ред.
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 21:00
    ИТог :"Спартак" прос...,пожаловался,подал заявку на международный скандал. Жертв и разрушений нет.Это у них морально-психологическая подготовка к матчу с "Зенитом".

    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 20:57, ред.
    а точно бил или это игра немецких слов или неточность перевода))))))))
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258 ответ LOpp (раскрыть)
    сегодня в 20:51, ред.
    А чем нужно было кАпать, зеленкой или святой водой и на какую обезьяну, которая по бровке все время скачет во время матча? Мне ваши фрицы тоже не нравятся и что? А футболисты умными оказались, не стали руки распускать, видя кто действительно не прав.
    Блоссия
    Блоссия
    сегодня в 20:48
    Что за шпингалет сочинский прыгает на видео? Операция "держите меня семеро"?
    Или если его накажут, то он будет орать про расизм? Обычный уголовник.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 20:46
    Задолбали со своими глупыми разборками, одни ноют, что их обидели, другие , от горшка два вершка прыгают, рукам волю дают. Не хватало чтобы и у нас началась борьба за толерантность и любовь к неграм и прочим обиженным.
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    сегодня в 20:35
      Legend 6
      Legend 6
      сегодня в 20:35
      Заказуха Питерская!!!
      Питер отправил карлика-негра в качестве киллера, с надеждой что толлерантный европейский тренерский штаб все стерпит🤣
      Александр Нeвский
      Александр Нeвский
      сегодня в 20:34
      Почему такие страшные кадры показывают без цензуры? Я про то, как Сочи возил Спартак на поле
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston ответ Carradona (раскрыть)
      сегодня в 20:32
        cska vperiod
        cska vperiod
        сегодня в 20:30
          Еноты за Арсенал
          Еноты за Арсенал
          сегодня в 20:25
          Интересно, почему все удивляются? Недавно же Дюков сказал - можно бить и на поле, в подтрибунке (я о матче "Ахмат" - "Спартак" молодежном, где ударили судью на поле, а потом в раздевалке добавили).
          Федор Паршунин
          Федор Паршунин
          сегодня в 20:21, ред.
          На видео в основном видно как очень невысокого на фоне других игроков возмущающегося со всем южноамериканском темпераментом Жоазиньо оттащили от греха подальше. Особый шарм РПЛ в том, что наиболее важными событиями у нас является судейство, разборки в подтрибуном помещении, запоминающиеся своей циничностью и непродуманностью интервью и видео, не имеющие никакого отношения к футболу. А игра команд на поле как тема для обсуждения за редким исключением отодвигается на второй план.
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