Появилось видео потасовки после матча «Сочи» — «Спартак»

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сегодня, 20:06

Главный тренер «Спартака» после матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) сообщил, что один из игроков сочинской команды ударил его помощника .

Телеканал «Матч ТВ» в твиттере опубликовал видео, на котором запечатлен один из эпизодов произошедшей потасовки.

«Матч „Сочи“ и „Спартака“ снова закончился скандалом. В подтрибунном помещении началась потасовка, а Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударил игрок соперников. Ну и жесть», — говорится в описании видео.

С видеороликом можно ознакомиться по ссылке.