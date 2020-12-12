Появилось видео потасовки после матча «Сочи» — «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 18-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1) сообщил, что один из игроков сочинской команды ударил его помощника Андреаса Хинкеля.
Телеканал «Матч ТВ» в твиттере опубликовал видео, на котором запечатлен один из эпизодов произошедшей потасовки.
«Матч „Сочи“ и „Спартака“ снова закончился скандалом. В подтрибунном помещении началась потасовка, а Тедеско сообщил, что его ассистента Андреаса Хинкеля ударил игрок соперников. Ну и жесть», — говорится в описании видео.
С видеороликом можно ознакомиться по ссылке.
блин, жаль нет индивидуальных чатов...
блин, жаль нет индивидуальных чатов...
Все ветки загадил своими нападками
Потом жалобы пишет вам
Все ветки загадил своими нападками
Потом жалобы пишет вам
Федун вечно клоунов набирает!
Федун вечно клоунов набирает!
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
Или если его накажут, то он будет орать про расизм? Обычный уголовник.
Или если его накажут, то он будет орать про расизм? Обычный уголовник.
Питер отправил карлика-негра в качестве киллера, с надеждой что толлерантный европейский тренерский штаб все стерпит🤣
Питер отправил карлика-негра в качестве киллера, с надеждой что толлерантный европейский тренерский штаб все стерпит🤣